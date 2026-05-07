Астронавт Бинни перед смертью раскрыл главное: шокирующая история про НЛО

Астронавты — народ не из пугливых. Брайан Бинни, за плечами которого 33 боевых вылета и создание легендарного SpaceShipOne, явно не относился к категории впечатлительных фантазеров. Однако перед декорациями вечности, за считанные месяцы до своей смерти в 2022 году, он выложил карты на стол. То, что он скрывал почти двадцать лет, звучит как сценарий для триллера, но Бинни настаивал: это реальность, ворвавшаяся в его спальню холодным декабрьским утром 2003 года.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain НЛО зависший в ночном небе

Визит в полумраке: световое шоу в спальне астронавта

Декабрь 2003-го. Калифорния. Половина пятого утра — время, когда мозг еще не успел включить критические фильтры. Бинни проснулся от вспышек, которые он сравнил с мерцанием неисправного телевизора. Но телевизор был выключен. Прямо к его окну подлетели два сияющих огня. Это не было похоже на космический мусор или атмосферное явление. Объекты вели себя осмысленно.

"Такие световые аномалии часто списывают на галлюцинации, но когда об этом говорит подготовленный пилот, знающий физику света, аргументы скептиков рассыпаются", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Бинни рассказывал, что огни не просто висели в воздухе — они направились к его телу, словно сканируя или изучая. "Словно не нашли ничего интересного", — иронизировал позже астронавт. Они растворились так же внезапно, как и появились. Его супруга Валери считает, что этот случай стал своеобразным благословением: после него карьера Брайана взмыла вверх, принеся ему статус первого гражданского пилота, покорившего космос на частном аппарате.

Политический шум: почему Конгресс требует ответов

Пока вдовы героев делятся воспоминаниями, в Конгрессе США гремят дебаты. Республиканец Тим Берчетт штурмует Пентагон требованиями раскрыть архивы. Логика Берчетта проста как грабли: если бы подобные технологии — аппараты, способные зависать на месте и мгновенно набирать чудовищную скорость — принадлежали Китаю или России, мир бы об этом уже знал. США продолжают тратить миллиарды на самолеты, которые на фоне этих "тарелок" выглядят как бумажные самолетики.

Характеристика Объекты (по данным пилотов) Ускорение Мгновенный взлет без видимой инерции Маневренность Атаки под любыми углами, зависание в шторм

"Современные системы мониторинга фиксируют цели, которые игнорируют законы аэродинамики. Это вызов всей нашей системе безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Подводные гиганты и скорость звука

Берчетт подлил масла в огонь, вспомнив рассказ американского адмирала. Оказывается, радары фиксировали объекты не только в небе, но и под водой. Объект размером с футбольное поле несся в океанских глубинах со скоростью свыше 300 км/ч. Для сравнения: физика воды делает такие маневры практически невозможными для традиционных судов из-за кавитации и сопротивления среды. Это не просто физика будущего, это нечто, ставящее под сомнение наше понимание техники.

Такие запредельные возможности напоминают цифровой разум в действии: холодный расчет и отсутствие ограничений, свойственных человеческим пилотам. Если информация о "подводных футбольных полях" подтвердится, научному сообществу придется переписывать учебники по гидродинамике.

"Подводные аномалии часто остаются вне поля зрения общественности, так как океан — зона молчания военных ведомств", — отметил в беседе с Pravda. Ru океанолог и ихтиолог Илья Калашников.

Пока скептики ищут в небе магнитные аномалии или дефекты оптики, свидетельства людей уровня Брайана Бинни заставляют задуматься. Возможно, мы — лишь зрители в глобальном шоу, где правила игры пишутся не нами. Молчание астронавта длиной в 20 лет было не страхом, а осознанием того, что мир еще не готов услышать правду о "соседях", которые могут заглянуть к вам в спальню в половину пятого утра.

Ответы на популярные вопросы о неопознанных объектах

Почему астронавт Брайан Бинни молчал так долго?

В авиационной и космической среде сообщение о встрече с НЛО часто ставит крест на карьере пилота. Бинни заговорил лишь после новостей о неизлечимой болезни, когда терять было уже нечего.

Какова была скорость подводного объекта, упомянутого в Конгрессе?

Объект размером с футбольное поле перемещался под водой со скоростью более 300 км/ч, что в разы превышает возможности современных субмарин.

С чем Бинни сравнил свет в своей спальне?

Астронавт описал вспышки как смену кадров на экране старого телевизора, после чего обнаружил два ярких источника света прямо перед окном.

Читайте также