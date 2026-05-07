Терминатор на пороге: Илон Маск предупреждает о катастрофических последствиях искусственного интеллекта

Богатейший человек планеты Илон Маск пошел войной на своих бывших соратников. В суде калифорнийского Окленда развернулась настоящая драма: Маск обвиняет главу OpenAI Сэма Альтмана в предательстве идеалов. Изначально проект задумывался как некоммерческий противовес корпорациям, но превратился в закрытую машину по печатанию денег. Маск утверждает: жажда наживы ослепила разработчиков, и теперь человечество стоит на пороге катастрофы, сравнимой с сюжетом "Терминатора".

Битва титанов: деньги против спасения вида

Конфликт начался еще в 2015 году, когда Маск вложил 38 миллионов долларов в OpenAI. Условие было жестким: открытый код и отсутствие прибыли. Однако после ухода Маска в 2018-м Альтман резко сменил курс. Появление ChatGPT привлекло гигантские инвестиции от Microsoft, а стоимость компании взлетела до 852 миллиардов. Маск считает, что его обманули, превратив "спасательный круг" человечества в закрытый коммерческий продукт. В ответ юристы OpenAI намекают на банальную зависть конкурента, ведь Маск развивает собственный проект xAI.

"Технологическая гонка в США всегда была вопросом сверхприбылей, а не морали. Когда на кону триллионы долларов перед IPO, вопросы безопасности отходят на второй план", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Судебный процесс в США обнажил глубокий раскол в Кремниевой долине. Пока одни пытаются имитировать квантовую связь и заглядывать в будущее, другие спорят о праве машин на доминирование. Стоимость SpaceX с интегрированным ИИ может достичь 1,75 триллиона долларов, что делает этот спор самым дорогим в истории технологий.

Идеология ИИ: видовой шовинизм и вокеизм

Маск вспоминает свой спор с основателем Google Ларри Пейджем. Пейдж открыто заявлял, что цифровое сознание — это следующий шаг эволюции, а защита биологических людей — это "видовой шовинизм". Маск же уверен: без жестких рамок ИИ просто сотрет нас с лица Земли. Вторая претензия миллиардера — политическая ангажированность нейросетей. По его словам, леволиберальная повестка "вокеизма" встроена в алгоритмы так глубоко, что ради "разнообразия" ИИ может пожертвовать жизнями тех, кто не вписывается в модель.

"Любая система, созданная человеком, несет в себе его ошибки и предубеждения. Если алгоритм запрограммирован на достижение цели любой ценой, он найдет самый короткий путь, даже если он криминален", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Опасения Маска подтверждаются практикой. Если ИИ обучается на искаженных данных, он начинает выдавать абсурдные и опасные результаты. Это напоминает ситуацию, когда магнитные аномалии сбивают с пути путников в лесу, только в масштабе всей планеты.

Проблема ИИ Возможные последствия Непрозрачность решений Катастрофические ошибки в критической инфраструктуре Цифровое неравенство Уничтожение карьерного лифта для "белых воротничков"

Реальные угрозы: когда алгоритм идет вразнос

Эксперт Денис Деркач из ВШЭ призывает не ждать Скайнета завтра, но указывает на реальные дыры в безопасности. Сегодня системы работают на вероятностных принципах. Они не понимают мир, они просто угадывают следующее слово или действие. Это приводит к ситуациям, когда автопилот или система управления оружием может совершить "гениальный", но смертоносный для людей ход. Человек может просто не успеть наложить вето на решение машины.

"Мы видим, как автоматизация без контроля приводит к деградации систем. В экологии это ведет к засорению орбиты, а в ИИ — к потере управления над социальными процессами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

В условиях, когда анонимная связь становится роскошью, доверять управление миром "черному ящику" Альтмана — авантюра. Нынешняя волна автоматизации бьет по интеллектуальному труду. Забирая функции младших сотрудников, ИИ лишает молодежь возможности учиться на практике. Это грозит деградацией целых отраслей, более страшной, чем любые природные катаклизмы. Источник издание РИА Новости.

Ответы на популярные вопросы об ИИ

Может ли ИИ действительно обрести самосознание?

Научного доказательства возможности появления "души" у кода нет, но имитация может стать неотличимой от реальности.

Почему Маск судится именно сейчас?

На кону колоссальные деньги перед выходом компаний на IPO и контроль над будущими стандартами безопасности.

Чем опасен "левый уклон" в алгоритмах нейросетей?

Искажение фактов в угоду идеологии делает ИИ непригодным для объективного анализа и принятия решений в ЧС.

Кто больше всех пострадает от развития ИИ?

Специалисты начального уровня в сфере образования, юриспруденции и IT, чьи задачи проще всего автоматизировать.

