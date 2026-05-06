Наука

Лекарственные грибы выступают мощными природными регуляторами защитных сил организма, однако привычные обитатели подмосковных лесов не обладают столь выраженным терапевтическим потенциалом.

Грибы на мульче
Молекулярный биолог и биохимик Юлия Дробышева подчеркивает, что иммуномодулирующее воздействие характерно для специфических видов, чей биохимический профиль существенно отличается от кулинарных грибов.

Способность этих организмов влиять на внутренние процессы настолько велика, что некоторые ученые изучают их влияние даже на макроуровне, включая глобальное климатическое оружие лесов.

Основная ценность таких грибов, как шиитаке, рейши, кордицепс и чага, заключается в высокой концентрации бета-глюканов и полисахаридов. Как сообщает сайт NewsInfo.Ru, данные соединения активируют макрофаги, позволяя клеткам эффективнее распознавать и уничтожать вирусы и инфекции.

Дробышева уточняет, что в российской практике наиболее доступным вариантом остается чага, используемая для создания экстрактов, однако самостоятельное назначение таких сильнодействующих БАДов недопустимо без контроля медиков.

"Применение экстрактов лекарственных грибов действительно требует осторожности, так как их воздействие на иммунную систему может быть избыточным при определенных патологиях", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Биохимик также напомнила, что каждый организм уникален и реакция на биологически активные компоненты может варьироваться в зависимости от общего состояния здоровья.

"Это высокоактивные биологические вещества, их нужно дозировать и учитывать состояние здоровья, восприимчивость каждого организма к таким веществам. Всегда нужна консультация врача перед приемом подобных БАДов", — сообщила Дробышева.

Ответы на популярные вопросы о лекарственных грибах

Помогают ли обычные белые грибы или лисички укрепить иммунитет?

Хотя лесные грибы содержат полезные нутриенты, они не обладают концентрированным набором бета-глюканов, необходимым для выраженного иммуномодулирующего эффекта в отличие от лекарственных видов.

Какие грибы считаются самыми эффективными биостимуляторами?

К числу наиболее изученных в медицине относятся рейши, шиитаке, кордицепс и березовый гриб чага, активно используемые в азиатской и народной практике.

В каком виде лучше всего употреблять чагу?

Наибольшую пользу приносят специально приготовленные аптечные порошки и водные экстракты, обеспечивающие правильную дозировку активных полисахаридов.

Есть ли противопоказания для приема грибных добавок?

Да, из-за высокой биологической активности такие средства могут вызвать аллергию или обострение хронических заболеваний, поэтому консультация врача перед курсом обязательна.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
