Без профильного диплома в магистратуру не пустят: как изменится образование

Наука

Система высшего образования в России может столкнуться с существенными изменениями в правилах поступления на вторую ступень обучения. Инициатива, обсуждаемая в профильных ведомствах, предполагает введение запрета на зачисление в магистратуру абитуриентов, чей профиль бакалавриата не соответствует выбранному направлению.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
По мнению академика МАНПО и доктора педагогических наук Сергея Комкова, свободная смена специализации после четырех лет учебы приводит к системному выпуску непрофессиональных кадров.

Законодатели предлагают расширить полномочия Минобрнауки, позволив ведомству ограничить доступ к магистерским программам для лиц без базового профильного образования или подтвержденного профессионального стажа по специальности.

Сергей Комков подчеркнул, что текущий порядок часто обесценивает время и ресурсы, потраченные на первую ступень обучения. Как сообщается на сайте MoneyTimes со ссылкой на эксперта, ситуации, когда инженер за два года пытается переквалифицироваться в художника, негативно сказываются на рынке труда, где сегодня и так наблюдается серьезная текучесть персонала из-за нехватки квалификации.

Согласно позиции профессора, магистратура должна функционировать как углубленное продолжение профессионального пути, а не инструмент радикальной смены деятельности.

Комков уверен, что попытка сделать выпускника универсалом через смешение специальностей в реальности порождает "недоучек", которые не обладают глубокими компетенциями ни в одной отрасли. В условиях, когда активно растет спрос на навыки работы с нейросетями и сложные технические решения, отсутствие фундаментальной базы становится критическим фактором.

"Разрыв преемственности между бакалавриатом и магистратурой действительно создает поверхностных специалистов, лишенных методологического фундамента. Если человек не освоил азы естественных или гуманитарных наук в течение четырех лет, двухлетняя надстройка не превратит его в эксперта высокого уровня", — отметил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Сергей Комков акцентировал внимание на том, что такая модель "плавающего" образования не нашла поддержки и в классических европейских школах.

Профессиональное сообщество настаивает на возвращении к линейной подготовке, считая полноценным только того специалиста, чей диплом магистра логически дополняет базу бакалавриата. Лишь в этом случае можно гарантировать качественную подготовку кадров для экономики страны.

Ответы на популярные вопросы о магистратуре

Можно ли будет поступить в магистратуру не по профилю?

Согласно обсуждаемой инициативе, такая возможность сохранится только для абитуриентов, имеющих документально подтвержденный опыт работы по новому направлению.

Зачем вводят ограничения на выбор специальностей?

Основная цель — повышение качества профессиональной подготовки и исключение ситуаций, когда выпускники магистратуры обладают лишь поверхностными знаниями.

Действуют ли уже эти правила?

На данный момент это законопроект, наделяющий Минобрнауки правом устанавливать подобные ограничения в будущем.

Как смена профиля влияет на карьеру?

Эксперты отмечают, что без базового отраслевого образования магистры часто проигрывают конкуренцию специалистам, прошедшим полный цикл профильного обучения.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
