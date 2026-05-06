Интеллект не в ДНК? Генетики раскрыли неожиданные факты о способностях человека

Интеллектуальный потенциал человека невозможно ограничить единым наследственным коэффициентом из-за отсутствия точных метрик оценки этого сложного феномена.

Фото: unsplash.com by Danielle-Claude Bélanger is licensed under Free to use under the Unsplash License Ребенок рисует мелом

Генетик, кандидат биологических наук Константин Китаев объяснил, что прямой зависимости между когнитивным уровнем родителей и детей не существует. Биологические механизмы позволяют передавать отдельные задатки, однако их влияние на итоговое формирование личности остается трудноуловимым для современной науки.

Специалист подчеркивает, что современные инструменты тестирования, такие как IQ-опросники, вызывают немало дискуссий в академической среде. Подобные системы оценки часто зависят от культурного кода, языковой среды и специфики задач, что мешает рассматривать их результаты как чистое отражение генетического наследия.

Несмотря на то что определенные гены коррелируют с мыслительными процессами, их взаимодействие слишком многогранно для простых выводов.

"Связь-то есть, какие-то гены, скорее всего, влияют. Проблема же в измерении интеллекта как такового. Есть тесты IQ, к которым тоже много вопросов", — сказал Китаев.

эксперт также уточнил, что наследственность может играть роль в качестве памяти, но не гарантирует высокого суммарного интеллекта.

Разные люди демонстрируют успехи в полярных областях: от математических вычислений до изучения языков, на которых сегодня активно обучается даже искусственный интеллект.

"При оценке способностей важно понимать, что среда и обучение модулируют врожденные задатки, превращая их в реальные навыки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о наследовании интеллекта

Передается ли высокий IQ по наследству?

Прямой передачи высокого IQ не существует; по наследству могут передаваться лишь определенные предпосылки, такие как объем памяти или скорость обработки информации.

Насколько точны тесты IQ в определении умственных способностей?

Тесты дают лишь относительную оценку и сильно зависят от образования, культурного контекста и конкретных навыков решения задач.

Может ли уровень интеллекта зависеть от генетики на 100%?

Нет, интеллект — это результат сложного взаимодействия множества генов и внешних факторов развития личности.

Какие когнитивные функции наиболее подвержены влиянию наследственности?

Научные данные указывают на то, что генетически обусловленной чаще всего оказывается склонность к быстрому запоминанию и общая обучаемость.

