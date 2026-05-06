Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цена бодрости артиста: какие диетические правила помогают Григорию Лепсу быть всегда в тонусе
Как пережить грозу в поле: простые правила, которые реально спасают от внезапной молнии
Без профильного диплома в магистратуру не пустят: как изменится образование
Новый фаворит Нолана: как британский актёр покорил режиссёра на съёмках Одиссеи
Жизнь без фильтров: чем удивит туристов четырехдневный маршрут из Владивостока в КНДР
Российские дипломы в тренде: что привлекает студентов из Азии и меняет их взгляды
От восторга до обвинений: Евгений Плющенко попал в неприятную историю из-за подснежника
Триумф отечественного маркетинга: российские трейлеры поборются за премию в США
Минус долги — плюс проблемы: чем обернется банкротство для обычных россиян

Интеллект не в ДНК? Генетики раскрыли неожиданные факты о способностях человека

Наука

Интеллектуальный потенциал человека невозможно ограничить единым наследственным коэффициентом из-за отсутствия точных метрик оценки этого сложного феномена.

Ребенок рисует мелом
Фото: unsplash.com by Danielle-Claude Bélanger is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ребенок рисует мелом

Генетик, кандидат биологических наук Константин Китаев объяснил, что прямой зависимости между когнитивным уровнем родителей и детей не существует. Биологические механизмы позволяют передавать отдельные задатки, однако их влияние на итоговое формирование личности остается трудноуловимым для современной науки.

Специалист подчеркивает, что современные инструменты тестирования, такие как IQ-опросники, вызывают немало дискуссий в академической среде. Подобные системы оценки часто зависят от культурного кода, языковой среды и специфики задач, что мешает рассматривать их результаты как чистое отражение генетического наследия.

Несмотря на то что определенные гены коррелируют с мыслительными процессами, их взаимодействие слишком многогранно для простых выводов.

"Связь-то есть, какие-то гены, скорее всего, влияют. Проблема же в измерении интеллекта как такового. Есть тесты IQ, к которым тоже много вопросов", — сказал Китаев.

Как сообщается на сайте NewsInfo.Ru, эксперт также уточнил, что наследственность может играть роль в качестве памяти, но не гарантирует высокого суммарного интеллекта.

Разные люди демонстрируют успехи в полярных областях: от математических вычислений до изучения языков, на которых сегодня активно обучается даже искусственный интеллект.

"При оценке способностей важно понимать, что среда и обучение модулируют врожденные задатки, превращая их в реальные навыки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о наследовании интеллекта

Передается ли высокий IQ по наследству?

Прямой передачи высокого IQ не существует; по наследству могут передаваться лишь определенные предпосылки, такие как объем памяти или скорость обработки информации.

Насколько точны тесты IQ в определении умственных способностей?

Тесты дают лишь относительную оценку и сильно зависят от образования, культурного контекста и конкретных навыков решения задач.

Может ли уровень интеллекта зависеть от генетики на 100%?

Нет, интеллект — это результат сложного взаимодействия множества генов и внешних факторов развития личности.

Какие когнитивные функции наиболее подвержены влиянию наследственности?

Научные данные указывают на то, что генетически обусловленной чаще всего оказывается склонность к быстрому запоминанию и общая обучаемость.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Садоводство, цветоводство
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Садоводство, цветоводство
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Убийца в тарелке № 1: гастроэнтеролог назвал привычку, которая забивает сосуды быстрее жирного мяса
Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС
Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС
Последние материалы
Самые страшные хищники леса встретились бы насмерть: гризли и бурый делят силу по-разному
Цена бодрости артиста: какие диетические правила помогают Григорию Лепсу быть всегда в тонусе
Осторожный стиль вождения вместо штрафов: как новые камеры меняют поведение автомобилистов
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Как пережить грозу в поле: простые правила, которые реально спасают от внезапной молнии
Без профильного диплома в магистратуру не пустят: как изменится образование
Огурцы и кабачки скажут спасибо: как сделать теплую грядку без лишних усилий и инженерных сложностей
Новый фаворит Нолана: как британский актёр покорил режиссёра на съёмках Одиссеи
Жизнь без фильтров: чем удивит туристов четырехдневный маршрут из Владивостока в КНДР
Российские дипломы в тренде: что привлекает студентов из Азии и меняет их взгляды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.