Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цена коллекционного объекта: что скрывается за многомиллиардными чеками на жилье в Москве
Чужие судебные споры стали новым развлечением: заседания превращаются в театр для скучающих
Предательские слёзы отца: как звезда Уральских пельменей пересмотрел свои взгляды на воспитание детей
Невидимая война на дорогах: как камеры в салоне разрушают схемы автоподставщиков
Цена репутации: как Энн Хэтэуэй рискует любовью публики из-за одного фото в Нью-Йорке
PDF или Word: один неправильный формат резюме может стоить вам работы мечты
Ранний подъем может украсть здоровье: одна ошибка со сном бьет по сердцу и весу
Грибная диета: почему популярный тренд может скрывать неожиданные риски
Педаль стала ватной? Один опасный признак, что тормоза вашей машины на грани пожара

Синоптики бьют тревогу: вероятность грозы в Москве растет с каждым часом

Наука

Синоптическая ситуация в московском регионе остается нестабильной, провоцируя дискуссии о возможности первых весенних электрических разрядов в атмосфере.

Гроза
Фото: en.wikipedia.org by Fernando Flores is licensed under flickr.com
Гроза

Как объяснил метеоролог Александр Шувалов, стопроцентная гарантия возникновения грозы невозможна, так как специалисты лишь анализируют термодинамические предпосылки для её формирования. На текущей неделе в столице установился аномально теплый температурный фон, который создает идеальный фундамент для мощных конвективных процессов.

Развитие кучево-дождевой облачности, способной перерасти в полноценный грозовой фронт, наиболее вероятно во второй половине дня. По оценкам экспертов, во вторник шансы на то, что москвичи услышат первый гром, составляют менее пятидесяти процентов, однако в Подмосковье ситуация может развиваться более интенсивно.

Важно помнить, что гроза является локальным явлением, поэтому условия для неё могут сложиться лишь над определенными районами области.

"Очень теплая погода установилась, возрастает возможность конвективных явлений, роста кучевой дождевой облачности, которая во второй половине дня может сформироваться в грозовое облако. Но это только вероятностная оценка, которая дается для определенной территории", — пояснил Шувалов.

Как сообщается на сайте MoneyTimes, специалист добавил, что гарантировать отсутствие осадков и разрядов вне границ города невозможно.

"Весенние грозы часто носят мозаичный характер: в одном районе может бушевать стихия, а в соседнем — светить солнце, поэтому жителям всегда стоит учитывать риск резкого изменения погоды", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru метеоролог Сергей Баранов.

Хотя ранее звучали прогнозы о том, что потепление до 14 градусов и выше принесет осадки лишь к маю, текущие атмосферные фронты ускоряют эти процессы.

Александр Шувалов резюмировал, что, несмотря на отсутствие жесткой уверенности в завтрашнем шторме, объективные научные данные подтверждают готовность атмосферы к разрядке.

В такие моменты специалисты призывают к осторожности, напоминая, что при встрече с опасными явлениями, такими как шаровая молния, правила безопасности остаются приоритетом.

Ответы на популярные вопросы о весенних грозах

Почему грозу так сложно предсказать точно?

Грозовые ячейки формируются за считанные часы на очень ограниченных территориях, что делает невозможным точное указание конкретного места удара молнии за сутки до события.

Какие условия считаются идеальными для начала грозы?

Для этого необходим интенсивный прогрев земной поверхности и подъем влажного теплого воздуха вверх, где он быстро остывает, превращаясь в грозовое облако вертикального развития.

Чем опасны именно первые весенние грозы?

Они часто сопровождаются порывистым ветром и резким перепадом температур, а также застают врасплох коммунальные службы и жителей, отвыкших от летней стихии.

Будет ли гроза во вторник в Москве обязательной?

Нет, метеорологи оценивают вероятность этого события ниже 50%, классифицируя ситуацию как "возможную", но не "гарантированную".

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Микрошаги против лишнего веса: как запустить жиросжигание, не двигаясь с места
Новости спорта
Микрошаги против лишнего веса: как запустить жиросжигание, не двигаясь с места
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Наука и техника
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС
Минобороны РФ предупредило, но риски ударов по центру Киева для Зеленского невелики
Минобороны РФ предупредило, но риски ударов по центру Киева для Зеленского невелики
Последние материалы
"Пятерочка" доставляет: история одного заказа, который растаял вместе с репутацией ритейлера
Ранний подъем может украсть здоровье: одна ошибка со сном бьет по сердцу и весу
Грибная диета: почему популярный тренд может скрывать неожиданные риски
Между ростом и застоем: смогут ли страны БРИКС сменить сырьевую модель на высокотехнологичную
Педаль стала ватной? Один опасный признак, что тормоза вашей машины на грани пожара
Урожай будет сладким и крепким: неожиданный способ мульчирования ветками
Граница на замке: фитосанитарный контроль пресёк ввоз 16,9 тонны заражённых томатов в Оренбургской области
Конфликт в шоу-бизнесе: как Гуф отреагировал на обвинения в мошенничестве со стороны блогера
Обвал среди учебного дня: эвакуировано 97 человек из повреждённого колледжа в Екатеринбурге
Сезон укусов: в Курской области зафиксировано 171 обращение за помощью после укусов клещей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.