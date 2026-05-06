Между солнцем и дождем: метеорологи оценили шансы на ясное небо в Москве 9 мая

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Москве пройдут в условиях переменной облачности и высокой вероятности локальных осадков. Предварительные метеорологические расчеты указывают на то, что столичный регион ожидает умеренно теплая погода, однако солнечные часы будут чередоваться с кратковременными дождями.

Небо

Окончательное решение о техническом воздействии на атмосферные процессы для парада на Красной площади примут непосредственно перед торжеством, основываясь на данных об облачных фронтах.

Температурный фон в праздничные дни начнет корректироваться в сторону понижения, достигая привычных майских значений после аномально теплой рабочей недели. Как сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на главного специалиста "Метеоновостей" Татьяну Позднякову, дневные показатели 9 мая составят около +13…+15 градусов, а в ночное время столбики термометров опустятся до отметки +10. Аналогичный режим сохранится 10 и 11 мая, когда интенсивность осадков может варьироваться от слабых до умеренных.

"Предварительный прогноз на 9 мая звучит таким образом: переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха будет довольно низкая — около 13-15 градусов выше ноля в дневные часы, около +10 градусов ночью. То есть температурный режим будет близок к климатической норме. Но это сегодняшнее видение. Прогноз на 9 мая, особенно для тех, кто готовится или не готовится к разгону облаков, уточняется каждые 12 часов, ситуация может поменяться", — говорит Позднякова.

Синоптик также упомянула, что до середины недели в городе возможны первые весенние грозы, вызванные развитием кучево-дождевой облачности, а привычный холодный фронт начнет оказывать влияние на регион уже с пятницы.

"Возвращение к климатической норме после резкого потепления — естественный процесс, однако локальные ливни и грозы в начале мая становятся все более непредсказуемыми из-за глобальной разбалансировки воздушных потоков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о погоде на 9 мая

Какая температура будет в Москве на День Победы?

В дневные часы ожидается около +13…+15 градусов по Цельсию, ночью воздух прогреется до +10 градусов.

Нужно ли брать зонт на праздничные мероприятия?

Да, синоптики прогнозируют переменную облачность с кратковременными локальными дождями на протяжении всех праздников.

Будут ли разгонять облака в этом году?

Решение о применении авиации для улучшения погоды принимается властями накануне праздника на основе оперативных метеоданных.

Ожидаются ли заморозки в праздничные выходные?

Заморозки не прогнозируются, температурный режим будет соответствовать многолетней климатической норме мая.

