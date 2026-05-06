Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гаражное золото: почему подержанная Toyota в Сибири стоит дороже современных авто
Портал для токсинов: почему эксперты не советуют открывать окна в городе
Образ против нейросети: почему Водонаева отказывается признавать треки Павла Дурова
Любовь в объективе: как мысли о Брэдли Купере помогают Джиджи Хадид блистать на публике
Градус преткновения: как поездка на шашлыки превращается в досмотр ГИБДД
Охота на миллизаряды: физики из США готовят революцию в поиске частиц
Квартира по цене комнаты? В чем подвох самых дешевых объявлений Москвы, которые лучше пролистать
Верховный суд РФ подтвердил запрет на завершение обгона через сплошную линию
Беззаботность в прошлом: почему дети Татьяны Лазаревой* мечтают о возвращении на родину

Между солнцем и дождем: метеорологи оценили шансы на ясное небо в Москве 9 мая

Наука

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Москве пройдут в условиях переменной облачности и высокой вероятности локальных осадков. Предварительные метеорологические расчеты указывают на то, что столичный регион ожидает умеренно теплая погода, однако солнечные часы будут чередоваться с кратковременными дождями.

Небо
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Небо

Окончательное решение о техническом воздействии на атмосферные процессы для парада на Красной площади примут непосредственно перед торжеством, основываясь на данных об облачных фронтах.

Температурный фон в праздничные дни начнет корректироваться в сторону понижения, достигая привычных майских значений после аномально теплой рабочей недели. Как сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на главного специалиста "Метеоновостей" Татьяну Позднякову, дневные показатели 9 мая составят около +13…+15 градусов, а в ночное время столбики термометров опустятся до отметки +10. Аналогичный режим сохранится 10 и 11 мая, когда интенсивность осадков может варьироваться от слабых до умеренных.

"Предварительный прогноз на 9 мая звучит таким образом: переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха будет довольно низкая — около 13-15 градусов выше ноля в дневные часы, около +10 градусов ночью. То есть температурный режим будет близок к климатической норме. Но это сегодняшнее видение. Прогноз на 9 мая, особенно для тех, кто готовится или не готовится к разгону облаков, уточняется каждые 12 часов, ситуация может поменяться", — говорит Позднякова.

Синоптик также упомянула, что до середины недели в городе возможны первые весенние грозы, вызванные развитием кучево-дождевой облачности, а привычный холодный фронт начнет оказывать влияние на регион уже с пятницы.

"Возвращение к климатической норме после резкого потепления — естественный процесс, однако локальные ливни и грозы в начале мая становятся все более непредсказуемыми из-за глобальной разбалансировки воздушных потоков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о погоде на 9 мая

Какая температура будет в Москве на День Победы?

В дневные часы ожидается около +13…+15 градусов по Цельсию, ночью воздух прогреется до +10 градусов.

Нужно ли брать зонт на праздничные мероприятия?

Да, синоптики прогнозируют переменную облачность с кратковременными локальными дождями на протяжении всех праздников.

Будут ли разгонять облака в этом году?

Решение о применении авиации для улучшения погоды принимается властями накануне праздника на основе оперативных метеоданных.

Ожидаются ли заморозки в праздничные выходные?

Заморозки не прогнозируются, температурный режим будет соответствовать многолетней климатической норме мая.

Читайте также

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Красота и стиль
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Десять стран объединяют флоты у границ РФ: какие регионы России попадают в зону риска
Военные новости
Десять стран объединяют флоты у границ РФ: какие регионы России попадают в зону риска
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС
Запад признал капитуляцию: Путин в Майами может нанести фатальный удар по ЕС
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Последние материалы
Розовый сад без мучений: пять весенних действий, которые превращают хилый куст в фабрику бутонов
Между солнцем и дождем: метеорологи оценили шансы на ясное небо в Москве 9 мая
Челюсть вместо ушей: эволюция создала идеального засадного убийцу, который слышит землю костями
1123 метра мрака: почему амбициозный проект Колчака превратился в ледяной склеп под Уралом
Дух Анкориджа их не волнует: Госдеп США одобрил поставку Киеву управляемых авиабомб JDAM
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
Клубничный фейерверк на грядках: пять сортов-выживальщиков, которым не страшны заморозки
Охотник на акул размером с автобус: этот невидимый хозяин бездны держит в страхе ночной океан
Гости на пороге, а в холодильнике пусто? Секретный салат из 3-х ингредиентов, который сметают со стола первым
Электронная петля Тегерана: каждый танкер в проливе теперь обязан ждать письма от КСИР
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.