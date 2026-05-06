Охота на миллизаряды: физики из США готовят революцию в поиске частиц

Мир большой физики застрял в ожидании. Пока гигантские ускорители частиц в США и Европе пожирают миллиарды долларов и десятилетия времени, ученые из Стэнфорда решили провернуть финт ушами. Они достали из пыльного шкафа истории эксперимент 250-летней давности, смахнули с него патину и заявили: "Мы найдем темную материю с помощью двух металлических ведер и обычного вольтметра".

Фото: Designed by Freepik by starline, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Темная материя

Метод Кавендиша: Электричество против пустоты

В 1773 году Генри Кавендиш, парень крайне нелюдимый, но гениальный, проверял базу электромагнетизма. Он взял два вложенных друг в друга полых металлических шара. Идея была проста: если зарядить внешнюю сферу, то внутри, на поверхности второй сферы, потенциал должен быть нулевым. Любое отклонение означало бы, что закон взаимодействия зарядов работает как-то не так.

Питер Грэм и его команда из Стэнфорда поняли: эта старая железка — идеальный капкан для экзотики. Они нацелились на "миллизаряженные частицы" (мЧЧ). Это гипотетическая дрянь, которая может составлять темную материю. У них есть заряд, но он настолько мизерный, что обычные приборы их просто в упор не видят. Это как искать крошки печенья в центре шторма: шума много, толку ноль.

"Использование классических схем для поиска новой физики — это не регресс, а оптимизация. Современные сенсоры позволяют фиксировать такие флуктуации тока, которые во времена Кавендиша сочли бы магией", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Охота на "миллизаряды": Дешево и сердито

Логика эксперимента в XXI веке выглядит так. На внешнюю оболочку подают мощное напряжение. Внутренняя должна молчать. Но если мЧЧ существуют, они будут просачиваться сквозь металл, создавая крошечную разницу потенциалов между сферами. По сути, ученые строят сверхчувствительный "пылесос" для частиц. Харикришнан Рамани из Университета Делавэра утверждает, что система будет высасывать все фоновые заряды из комнаты, оставляя только чистую "темную" добычу.

Самое приятное здесь — ценник. Пока США вливают бюджеты в проекты, которые могут не окупиться и за сто лет, стэнфордский прибор обойдется дешевле миллиона долларов. Это в тысячи раз меньше годового чека на содержание ускорителя. Это как пытаться поймать рыбу не огромным тралом, который рвется об артефакты на дне, а филигранной удочкой.

Параметр Ускоритель (ЦЕРН/США) Эксперимент Кавендиша 2.0 Стоимость $1 млрд+ в год Менее $1 млн Срок реализации Десятилетия 2-3 года Тип поиска Ломать всё вдребезги Тонкое накопление заряда

Почему Стэнфорд обгонит коллайдеры

Кевин Келли из Техасского университета A&M подливает масла в огонь: по его расчетам, этот метод может оказаться в 10 000 раз чувствительнее всех существующих. Это значит, что мы увидим частицы с такими ничтожными зарядами, о которых раньше только писали в фантастических романах. Физика превращается из тяжелого машиностроения обратно в искусство прецизионного эксперимента.

"Любая сложная установка — это риск техногенной аварии. Вспомните, как на опасных производствах малейшая утечка энергии ведет к катастрофе. Здесь же риск минимален, а профит огромен", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Если всё выгорит, Грэм и Рамани обещают не просто "увидеть" темную материю, но и буквально расфасовать её по банкам. Миллизаряженные частицы можно будет хранить в устройстве и передавать другим лабораториям для изучения. Это уже не просто теория, а прикладная добыча ресурсов из вакуума. Пока в Якутии ищут аномалии, калифорнийские физики собираются создать свою контролируемую аномалию на столе.

"В науке часто побеждает тот, кто умеет упрощать. Мы привыкли, что новые знания требуют громоздких машин, но история науки циклична. Возвращение к истокам на новом технологическом витке — это классика", — отметил в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о темной материи

Зачем вообще искать темную материю?

Она составляет около 85% всей материи во Вселенной. Мы — пылинки в океане неизвестного вещества. Без её понимания мы не знаем, как работает гравитация на макроуровне и что ждет космос в будущем.

Правда ли, что она опасна для человека?

Маловероятно. Миллиарды таких частиц пролетают сквозь ваше тело каждую секунду, не нанося вреда, так как они почти не взаимодействуют с обычной материей. Это не биологическая угроза, а фундаментальный фон.

Почему коллайдеры до сих пор её не нашли?

Коллайдеры ищут тяжелые частицы, сталкивая их на огромных скоростях. Миллизаряженные частицы могут быть слишком легкими или "увертливыми" для таких грубых методов. Им нужен "сачок", а не молот.

Сколько времени займет эксперимент?

Ученые планируют собрать установку и получить первые данные в течение двух-трех лет. Это молниеносно по меркам фундаментальной физики, где проекты готовятся десятилетиями.

Читайте также