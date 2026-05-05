Ошибка в миллионы тонн: как новые габариты Юпитера меняют физику газовых гигантов

Юпитер сел на жесткую диету. Ученые из Института науки Вейцмана, вооружившись данными зонда НАСА Juno, пересмотрели габариты газового гиганта. Оказалось, крупнейшая планета системы заметно "усохла" по сравнению с цифрами пятидесятилетней давности. Новые расчеты, опубликованные в журнале Nature Astronomy, лишили гиганта нескольких километров в талии и на полюсах.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Юпитер

Метод космического затмения: как Juno видит сквозь газ

До этого момента наука опиралась на дряхлые данные программ "Вояджер" и "Пионер". Всего шесть измерений за полвека. Эли Галанти из Института Вейцмана пояснил, что те миссии лишь набросали эскиз. Теперь в распоряжении планетологов 26 новых пролетов "Юноны". Аппарат ныряет за планету, и в этот момент его радиосигнал прошивает атмосферу Юпитера, словно рентген. Искажения волн позволяют вычислить плотность и температуру слоев с точностью до метра.

"Это не просто уточнение цифр, а фундаментальный прорыв в понимании динамики газовых гигантов. Старые методы радиозатмения давали огромную погрешность, которую мы наконец устранили", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Изгиб радиолучей в плотных газовых мешках — это ключ к форме. Профессор Йохай Каспи подчеркивает: знание орбиты и скорости вращения дает лишь грубую картинку. Для истинной геометрии нужны сложные алгоритмы, учитывающие, как атмосферные процессы влияют на распространение сигнала. Мария Смирнова добавила, что теперь у нас есть самая четкая карта плотности планеты-монстра.

Километры имеют значение: почему учебники пора переписывать

Цифры говорят сами за себя. Юпитер стал плотнее и компактнее. Полярный радиус зафиксирован на отметке 66 842 км. На экваторе планета раздута до 71 488 км. Средний радиус составил 69 886 км. Это на 12, 4 и 8 километров меньше, чем мы привыкли считать. Казалось бы, мелочь в масштабах космоса, но для физиков это катастрофическая разница. Эти "пропавшие" километры мешали состыковать теоретические модели с реальностью.

Параметр радиуса Новое значение (км) Разница со старыми данными (км) Полярный 66 842 -12 Экваториальный 71 488 -4 Средний 69 886 -8

"В физике больших тел погрешность в несколько километров при расчете радиуса может означать ошибку в миллионы тонн массы ядра. Это как пытаться построить инженерное сооружение с кривой линейкой", — отметил в беседе с Pravda. Ru учитель физики Александр Козлов.

Ветры и гравитация: устранение старых нестыковок

Ранее расчеты спотыкались о бешеное вращение Юпитера. Модели не учитывали зональные ветры — чудовищные потоки, которые искажают форму планеты. "Юнона" позволила заглянуть под облака и понять, как эти ураганы влияют на гравитационное поле. Мааян Зив отметила, что обновленная форма наконец-то "помирила" гравитационные измерения с данными об атмосфере. Пробел, существовавший десятилетиями, закрыт.

"Подобные уточнения критически важны для планирования будущих миссий. Даже микроскопическое отклонение в плотности среды может привести к аварии, аналогичной техногенной катастрофе в космосе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Юпитер — это не твердый шар, а динамическая система. Попытки измерить его старыми методами США были похожи на попытку измерить желе штангенциркулем. Только радиоданные с борта Juno помогли осознать реальный масштаб физических явлений на газовом гиганте. Теперь астрофизики могут более точно моделировать внутреннее строение не только Юпитера, но и экзопланет в других звездных системах.

Ответы на популярные вопросы о размерах Юпитера

Почему Юпитер оказался меньше, чем думали раньше?

Старые измерения космических аппаратов США не учитывали влияние сверхмощных зональных ветров, которые искажают форму газовой оболочки планеты.

Как ученые смогли провести такие точные измерения?

Использовался аппарат Juno. Когда он проходил за Юпитером, его радиосигналы проходили сквозь атмосферу гиганта, меняя свои свойства в зависимости от плотности и температуры газа.

Изменилась ли реальная масса планеты?

Нет, масса осталась прежней. Изменилось наше понимание того, как эта масса распределена в пространстве и какой объем она занимает, что важно для научных исследований недр.

Поможет ли это в изучении других планет?

Да, уточненные модели строения Юпитера служат эталоном для изучения всех газовых гигантов, помогая понять эволюцию планетных систем и даже искать аномалии, напоминающие загадочные явления на Земле.

Читайте также