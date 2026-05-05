Стереотипы о космосе рухнули: даже малые ледяные тела способны удерживать газ

Представьте себе кусок льда размером с небольшую область России, который болтается на самых задворках Солнечной системы. Там, где Солнце светит не ярче крупной звезды, а холод пробирает до самых атомов. Ученые из Киотского университета обнаружили нечто немыслимое: у крошечного объекта 2002 XV93, чей диаметр не дотягивает и до 500 километров, есть собственная атмосфера. Это как если бы у кирпича внезапно появилось дыхание.
Открытие произошло 10 января 2024 года, когда этот "ледяной карлик", принадлежащий к семейству плутино, прошел прямо перед далекой звездой. Обычно такие события — звездные затмения — длятся мгновения. Если воздуха нет, свет гаснет резко, будто щелкнули выключателем. Однако японские астрономы зафиксировали странную заминку. Свет угасал и возвращался плавно, растягивая удовольствие на полторы секунды. Это значит, что лучи огибали края объекта, преломляясь в газовой оболочке.
"Обнаружение атмосферы у столь малого тела — это настоящий вызов классической физике небесных тел. Обычно гравитации таких объектов не хватает, чтобы удержать даже водяной пар", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Давление там микроскопическое — от 100 до 200 нанобар. Это в миллионы раз жиже земного воздуха. В такой атмосфере не то что летать — даже почувствовать движение молекул невозможно. Для сравнения: на Плутоне воздух в 50-100 раз плотнее, хотя и там дышать нечем. Но сам факт наличия газов у тела размером меньше Московской области переворачивает наши знания об окраинах космоса.
Что именно витает над поверхностью 2002 XV93? Точного анализа пока нет, но основные подозреваемые уже известны. Это метан, азот и оксид углерода. Только эти ребята достаточно "нервные" (летучие), чтобы превращаться в газ при температурах, близких к абсолютному нулю. В отличие от тяжелых элементов, эти газы постоянно норовят удрать в открытый космос, а значит, что-то их постоянно подпитывает.
|Параметр
|Показатель 2002 XV93
|Диаметр объекта
|Менее 500 км
|Поверхностное давление
|100-200 нанобар
|Сравнение с Землей
|В 5-10 млн раз тоньше
|Тип орбиты
|Плутино (резонанс с Нептуном)
"На таких расстояниях от Солнца химия процессов замедляется. Если там действительно есть метан, он ведет себя не как топливо, а как материалы в криогенной камере — крайне стабильно, пока внешнее воздействие не выбьет его с поверхности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.
Исследование Ко Аримацу доказывает: пояс Койпера — это не кладбище мертвых камней, а живая лаборатория. Даже если вы стоите на поверхности и не видите неба, газы искривляют свет звезд, создавая невидимую линзу. Это радикально меняет правила игры для будущих миссий к дальним рубежам системы.
Главный вопрос: как этот "карлик" умудряется не растерять остатки своей атмосферы? Ученые выдвигают три версии, одна безумнее другой. Либо в недрах теплится вулканическая активность (ледяные вулканы — это вам не шутки), либо происходит постоянная дегазация из глубоких трещин, либо объект недавно пережил космическое столкновение, которое выбило облако пыли и газа.
"Мы часто недооцениваем активность малых тел. Любое внешнее воздействие, будь то радиация или удар мелкого метеорита, может спровоцировать выброс газов, создавая временную, но вполне реальную оболочку", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.
Это открытие рушит стереотип о том, что для атмосферы нужен статус планеты. Если даже кусок льда размером с Сахалин может удерживать газы, то наше понимание обитаемых миров и химии глубины космоса требует полной перезагрузки. Вселенная оказалась гораздо "разговорчивее", чем считалось ранее.
Это термин для тел пояса Койпера, которые движутся в резонансе с Нептуном. На каждые три круга 2002 XV93 вокруг Солнца Нептун делает ровно два. Плутон — самый известный представитель этой компании.
Нет, она слишком разреженная. Обнаружить её удалось только благодаря методу покрытия звезд, когда газовый слой сработал как слабая линза для света далекого светила.
При давлении в миллионы раз меньше земного молекул газа слишком мало, чтобы создать ощутимое движение. Плотности не хватит даже на то, чтобы отклонить пушинку.
Это остатки строительного материала Солнечной системы. Понимание их состава и наличия газов помогает узнать, как формировались планеты, включая Землю, и откуда на них взялись вода и атмосфера.
Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.