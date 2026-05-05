Археологи нашли в Шотландии деревянную платформу возрастом более 5000 лет

Шотландские озера умеют хранить скелеты в шкафу, но на этот раз археологи выудили нечто покруче — гигантский деревянный "пирог", запрятанный под тоннами камней. Ученые из Саутгемптона и Рединга доказали: знаменитый кранног Лох-Бхоргастейл на острове Льюис — это не просто груда булыжников. Это инженерный шедевр, который заставляет инженерию прошлого выглядеть пугающе современной. Оказалось, искусственный остров стоит на массивной деревянной платформе, которой больше 5000 лет. Это делает объект старше самого Стоунхенджа.

Учёные исследуют окаменелости

Дерево против камня: неолитический хайтек

Раньше все думали, что кранноги — это просто насыпные острова из камня. Лох-Бхоргастейл разбил этот миф в щепки. Под слоем породы археологи обнаружили 23-метровую круглую платформу из дерева и хвороста. Представьте себе: люди в 3500 году до нашей эры уже знали, как создать устойчивый фундамент в условиях топкого дна. Это сложнее, чем строить новые материалы для лунных баз, учитывая инструменты того времени.

"Когда мы начали раскопки, мы поняли, что под тем, что сегодня можно увидеть на каменном острове, находилась цельная, довольно большая деревянная конструкция", — объяснила значение находки археолог Стефани Бланкшайн из Университета Саутгемптона.

Фундамент заложили между 3500 и 3300 годами до н. э. Спустя два тысячелетия, уже в бронзовом веке, потомки строителей добавили еще один слой хвороста и камня. Это была "игра в долгую" на несколько тысячелетий. Такая поисковая операция вглубь истории показывает, что древние общины обладали невероятным уровнем социальной организации.

Свет сквозь муть: как обмануть физику воды

Работать на мелководье — сущий ад для ученых. Ил, взвесь, блики от поверхности — обычная камера видит кашу. Чтобы рассмотреть платформу, пришлось изобретать велосипед. Исследователи создали установку из двух водонепроницаемых камер, которые работали как глаза хищника, вычисляя объем и глубину с точностью до сантиметра. Это почти как военные технологии СССР, позволявшие видеть то, что скрыто от обычных радаров.

"Работа с такими объектами — это всегда риск повредить тонкую структуру. Использование фотограмметрии минимизирует вмешательство, сохраняя историю в цифре еще до начала разрушительных раскопок", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Параметр Данные Лох-Бхоргастейл Диаметр платформы 23 метра Возраст фундамента Более 5000 лет (неолит) Материал основы Массивная древесина и хворост Находки на дне Сотни фрагментов неолитической керамики

Ритуальные свалки или города на воде?

Лох-Бхоргастейл — не одинокий замок. На Внешних Гебридах таких островов около 170. Археологи находят целые склады керамики на дне вокруг этих кранногогов. Похоже, древние люди систематически топили дорогую посуду в воде. Возможно, это были жертвоприношения, а может — просто способ утилизации. Современная экология вряд ли одобрила бы такие методы, но для неолита это был стандарт.

"Ритуальное захоронение предметов в озерах характерно для многих культур Европы. Это указывает на то, что кранноги были не просто жильем, а сакральными центрами силы", — отметил в беседе с Pravda. Ru археолог Павел Синицын.

Затраты ресурсов на эти острова поражают. Чтобы собрать столько леса и камня в суровых условиях Шотландии, требовался труд сотен людей. Это не спонтанная постройка, а проект государственного масштаба. Не исключено, что здесь скрывались от опасностей, как в аномальных зонах вроде Долины смерти в Якутии, спасаясь от диких зверей или враждебных племен.

"Деревянные конструкции в воде могут сохраняться тысячелетиями в бескислородной среде. Если такие сооружения гниют, то крайне медленно, что и позволило нам изучить неолитическую инженерию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о кранногах

Что такое кранног?

Это искусственный остров, созданный человеком. В Британии и Ирландии их строили с неолита до средневековья, используя камень и дерево в качестве основы.

Почему дерево не сгнило за 5000 лет?

В холодных водах шотландских озер очень мало кислорода. Это консервирует органику, превращая дерево в камень по плотности. Подобные аномалии часто встречаются в глубоких озерах.

Кранноги старше пирамид?

Да. Кранног Лох-Бхоргастейл датируется серединой четвертого тысячелетия до н. э. Это на несколько веков раньше первой египетской пирамиды Джосера.

Зачем было строить дома на воде?

Основная версия — оборона. Вода — лучший забор. Также кранноги могли служить символом статуса владельца или местом проведения религиозных обрядов, что подтверждают находки орнитологов и археологов в культурном слое.

