Космическая чехарда: как две луны Сатурна играют в догонялки без столкновений

Юпитер щеголяет своими "галилеевыми" спутниками, но если вам нужна настоящая космическая экзотика, то смотреть надо на Сатурн. Пока Титан пугает метановыми дождями, а Энцелад плюется ледяными гейзерами, в тени гиганта исполняют безумное танго Янус и Эпиметей. Это не просто куски льда, это единственные известные нам небесные тела, которые буквально меняются орбитами каждые четыре года. Представьте, что два гоночных болида на трассе не обгоняют друг друга, а в момент сближения магическим образом меняются полосами движения.

Фото: Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru Кольца Сатурна

Орбита без права на столкновение

Янус и Эпиметей — это пористые "кучи щебня". Янус крупнее, его средний диаметр — 178 км, Эпиметей скромнее — около 117 км. Они состоят из водяного льда и напоминают астероиды, которые часто находят в аномальных зонах Солнечной системы. Самое странное — расстояние между их орбитами. Оно составляет всего 50 километров. Это меньше радиуса любого из спутников. По всем законам логики они должны были превратиться в пыль при столкновении миллиарды лет назад.

"Это уникальная система. Мы не видим такого даже у атмосферных процессов Земли, где фронты сталкиваются лоб в лоб. Здесь же работает тонкая гравитационная балансировка", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Вместо катастрофы мы наблюдаем изящный маневр. Когда внутренний спутник, летящий чуть быстрее, начинает догонять внешний, они сближаются на расстояние до 10 000 км. В этот момент гравитация начинает работать как невидимая рука. Внутренний спутник ускоряется, "подталкиваемый" партнером, и за счет этой энергии улетает на внешнюю, более высокую орбиту. Внешний же, наоборот, тормозит, теряет высоту и проваливается ниже. Они меняются местами. Как будто вы попытались догнать соседа по полосе, а в итоге поменялись с ним машинами.

Характеристика Янус Эпиметей Средний диаметр 178 км 117 км Изменение орбиты ~20 км ~75 км

Гравитационная чехарда: физика процесса

Механика этого явления напоминает работу военных технологий по балансировке масс. Поскольку Янус в четыре раза тяжелее Эпиметея, его "прыжки" короче — всего на 20 км. Легкий Эпиметей вынужден скакать по орбитам на целых 75 км. Последний раз такая рокировка случилась в начале 2024 года, когда Эпиметей снова стал "внутренним" игроком после двухлетнего пребывания на внешней стороне.

"На такой пористой поверхности гравитация мизерная. Любое неосторожное движение — и вы улетаете в открытый космос, как кусок лунной пыли от удара ботинком", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Существует гипотеза, что раньше эти двое были одним целым. Какой-то древний удар расколол родительское тело, но осколки не разлетелись, а застряли в бесконечном цикле обмена энергией. Если это так, то их орбитальный вальс длится миллиарды лет. Однако это не вечный двигатель. Пыль и частицы из кольца А Сатурна постепенно тормозят спутники. Астрономы предсказывают: скоро (по космическим меркам) танец закончится. Эпиметей станет "троянцем" — прилипнет к Янусу в одной из точек Лагранжа и будет вечно плестись за ним на безопасном расстоянии.

Двуликие луны: история открытия

Астрономы прошлых лет едва не сошли с ума, пытаясь отследить эти объекты. В 1966 году Янус был официально открыт, но через три дня другой ученый увидел спутник на той же дистанции. Началась неразбериха: данные противоречили друг другу. Тело вело себя как призрак, появляясь то тут, то там. Только через 12 лет возникла безумная идея о "двух лунах на одной дорожке", которую позже подтвердил зонд "Вояджер-1".

"Для орбитальной механики это такая же дикость, как аномалии на дне океана для гидродинамики. Природа обошла запрет на столкновение через донорство энергии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Интересно, что Янус и Эпиметей не одиноки в своем путешествии. Вдоль их пути тянется призрачное пылевое кольцо. Считается, что это "мусор", который выбивают из спутников микрометеориты. Похожие процессы мы наблюдаем, когда изменение климата заставляет частицы почвы мигрировать на огромные расстояния. В системе Сатурна это создает эффект бесконечного шлейфа, тянущегося за танцующей парой.

Ответы на популярные вопросы о лунах Сатурна

Могут ли Янус и Эпиметей столкнуться в будущем?

Нет, их гравитационное взаимодействие настроено так, что они меняются местами задолго до того, как физически коснутся друг друга. Дистанция сближения никогда не бывает меньше 10 000 км.

Почему Земля не меняется орбитой со своими квазиспутниками?

Все дело в массе. Земля в триллионы раз тяжелее своих попутчиков, таких как Камооалева. Гравитация планеты доминирует полностью, поэтому меняется только орбита маленького астероида, а Земля "не замечает" гостя.

Как часто происходит смена орбит?

Цикл повторяется примерно раз в четыре земных года. За это время спутники совершают более 2000 оборотов вокруг Сатурна, постепенно сближаясь до критической точки рокировки.

Из чего сделаны эти "танцующие" луны?

Они представляют собой пористые куски льда. Это не монолитные скалы, а скорее плотно упакованные груды космического мусора, удерживаемые вместе слабой гравитацией.

