Социальная сеть палеолита: почему Homo sapiens выжили, а их братья — нет

Наука

Почему неандертальцы проиграли эволюционную гонку? Раньше мы винили климат, болезни или острые копья Homo sapiens. Но свежее исследование, опубликованное в Quaternary Science Reviews, подкидывает новую версию: наши двоюродные братья были просто слишком необщительными. Пока предки современных людей плели интриги и заводили полезные знакомства, неандертальцы сидели по своим углам, как убежденные интроверты. И это их сгубило.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Replica_of_Neanderthal_Skull_in_St._Michaels_Cave,_Gibraltar.jpg by Bjørn
Исчезновение неандертальцев: тайна, которую мы не знаем

Алгоритмы против пещерного человека

Ученые из Монреальского университета решили подойти к вопросу как айтишники. Они взяли компьютерные модели, которыми обычно просчитывают распространение опасных заболеваний или миграцию флоры, и скормили им археологические данные. Проблема в том, что 35 000 лет назад переписи населения не проводили. Поэтому исследователям пришлось использовать этнографические параметры современных охотников-собирателей.

Цифры получились любопытные: типичная группа из 25–50 человек контролировала территорию около 2500 км². Но главное не размер участка, а то, как соседи общались между собой. У Homo sapiens эта система работала как швейцарские часы, а у неандертальцев — как заброшенная почта в глуши.

"Это не просто вопрос дружелюбия, а вопрос выживания вида. Когда популяция изолирована, любая погодная аномалия или локальный голод превращаются в смертный приговор, так как ждать помощи не от кого", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Социальная сеть как страховой полис

Исследование охватило период от 60 000 до 35 000 лет назад — время, когда в Евразии начался настоящий хаос. Климат прыгал, Сапиенсы наглели, а неандертальцы начали исчезать. Ученые выяснили: климатический стресс сам по себе не мог стереть вид с лица Земли. Настоящей «соломинкой, сломавшей спину верблюда», стало отсутствие горизонтальных связей.

Homo sapiens кучковались вдоль южных побережий, создавая плотные и надежные цепочки поселений. Если в одном месте заканчивалась еда, они узнавали об этом от соседей и перемещались. Это была гигантская система страхования рисков. Неандертальцы же жили мелкими, оторванными друг от друга ячейками. Когда менялась погода и привычные животные уходили, они оставались один на один с пустым лесом.

Параметр выживания Homo Sapiens Неандертальцы
Структура связей Обширные региональные сети Изолированные локальные группы
Обмен информацией Высокий (о миграциях, ресурсах) Минимальный или отсутствует
Стратегия в кризис Миграция в союзные зоны Попытка выжить на месте

Раскол Европы: кто ушел последним

Моделирование показало драматичную картину разделения Европы на два лагеря. На востоке группы были максимально разобщены. Результат предсказуем: восточные неандертальцы вымерли первыми, не выдержав одиночества. В это же время на Пиренейском полуострове дела шли чуть лучше. Тамошние популяции поддерживали контакты и продержались дольше всех, став «последним оплотом» вида.

"Разрыв связей между популяциями — это деградация культуры и технологий. Без обмена опытом любая группа быстро скатывается к упрощению быта, что делает её уязвимой перед новыми угрозами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Появление Сапиенсов на западе добавило масла в огонь. Хотя два вида иногда скрещивались (память об этом хранит наше ДНК), конкуренция за ресурсы добила тех, кто не умел договариваться. Это похоже на то, как современный цифровой мир вытесняет тех, кто отказывается от связи.

Наследие древних связей

Homo sapiens оказались «ненасытно социальными». Мы строили города не потому, что нам так хотелось, а потому что это эволюционный механизм защиты. Способность делиться знаниями — от секрета изготовления крепкого копья до того, как устроена новая технология застежки — сделала нас хозяевами планеты.

"Сегодня мы видим ту же картину. Люди мигрируют и создают сообщества взаимопомощи, чтобы противостоять экономическим кризисам или климатическим изменениям. Социальный капитал вечен", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Человечество до сих пор использует те же приемы: мобильность и нетворкинг. Мы выжили не потому, что были сильнее физически (неандертальцы могли бы нас раздавить), а потому что нас было много и мы всегда были «на созвоне». Даже если из инструментов у нас были только камни и воображение.

Ответы на популярные вопросы о неандертальцах

Неандертальцы были глупее нас?

Нет, объем их мозга был даже больше нашего. Проблема заключалась в структуре социальных взаимодействий, а не в индивидуальном интеллекте. Они были отличными охотниками, но плохими политиками.

Правда ли, что мы с ними воевали?

Прямых доказательств глобальных войн нет. Скорее, имело место постепенное вытеснение из лучших экологических ниш. Это была экономическая и демографическая война, а не битва на мечах.

Умели ли они пользоваться сложными инструментами?

Да, их орудия были вполне сопоставимы с ранними Сапиенсами. Но неандертальцы медленнее внедряли инновации, так как новые идеи не передавались между группами на большие расстояния.

Почему они не могли просто объединиться?

Их биология и образ жизни в лесах Евразии предполагали малые группы. К моменту прихода Сапиенсов их плотность населения была уже слишком низкой для формирования устойчивых «сетей».

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, антрополог Артём Климов, историк науки Сергей Белов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
