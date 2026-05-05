Скрытый двигатель Вселенной: почему новые данные заставили ученых сомневаться в Эйнштейне

Наука

Вселенная похожа на дрожжевое тесто, которое кто-то забыл на плите: оно пухнет, расширяется и, кажется, не собирается останавливаться. Астрономы из коллаборации DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) выкатили крупнейшую в истории 3D-карту космоса, которая фиксирует этот процесс с пугающей точностью. В объектив попали 47 миллионов галактик и прожорливых черных дыр, разбросанных по летописи последних 11 миллиардов лет. Но главный герой здесь не свет, а тьма. Точнее, темная энергия — таинственная «антигравитация», которая расталкивает материю в разные стороны.

Спиральная галактика
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Спиральная галактика

Картография пустоты: как заглянуть на 11 миллиардов лет назад

Представьте, что вы пытаетесь нарисовать карту города, находясь в запертом подвале и глядя в замочную скважину. Примерно так работают астрофизики. Прибор DESI, установленный на телескопе в Аризоне, анализирует «красное смещение». Это когда свет от далекого объекта растягивается, словно резиновый жгут, превращаясь из бодрого синего в усталый красный. Чем быстрее галактика удирает от нас, тем краснее её спектр. Десять спектрографов расщепляют этот слабый свет, превращая плоскую картинку неба в объемную модель. Это не просто астрономия, это настоящая археология пространства-времени.

"Измерение красного смещения для миллионов объектов — это как попытка услышать шепот на другом конце стадиона во время матча. DESI делает это с точностью, которая позволяет увидеть 'отпечатки пальцев' ранней Вселенной в распределении современной материи", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Данные охватывают колоссальный период. Ученые отследили эволюцию космических структур с тех времен, когда Вселенная была еще совсем юной. Главная зацепка — барионные акустические колебания. Это застывшие волны от древних звуков, которые рябили в первичной плазме. Сегодня эти «пузыри» определяют, где галактик много, а где — пустота. Сравнение этих узоров дает понять, как именно космос менял свой размер.

Темная энергия: константа или капризная сила?

Согласно расчетам НАСА, всё, что мы видим — звезды, планеты, бутерброды — составляет жалкие 5%. Остальные 95% приходятся на темную материю и темную энергию. Последняя — сущий кошмар для теоретиков. Эйнштейн когда-то придумал «космологическую постоянную», чтобы уравновесить Вселенную. Думали, что эта энергия пустоты неизменна. Но свежие данные DESI подливают масла в огонь: кажется, темная энергия может меняться со временем. Если она вдруг «ослабнет» или «взбесится», будущее космоса перепишут заново.

Параметр Значение по данным DESI
Количество изученных галактик и квазаров Более 47 миллионов
Временной охват карты До 11 миллиардов лет
Доля скрытой энергии в космосе Около 68–70%
Количество звезд Млечного Пути в обзоре Свыше 20 миллионов

Майкл Леви из Berkley Lab называет темную энергию «скрытым двигателем». Если этот двигатель работает на постоянных оборотах, нас ждет бесконечное охлаждение. Если же он ускоряется, галактики разлетится так далеко, что небо станет абсолютно черным. Пока данные анализа первого трехлетия осторожно намекают: стандартная модель Эйнштейна трещит по швам, но окончательно еще не рухнула.

"Любые изменения в поведении темной энергии фундаментально меняют наши представления о физике. Это как если бы законы гравитации начали работать иначе в зависимости от дня недели. Нам нужны предельно чистые данные, чтобы исключить статистические ошибки", — заявил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Роботы против лесных пожаров: как собирали данные

Инструмент DESI — это не просто линза, а армия из 5000 роботизированных позиционеров. Эти крошечные манипуляторы каждые 15 минут перенацеливают оптоволокно на новые точки. Это сложнее, чем любая передовая робототехника в земных цехах. Работа шла в режиме экстрима: в 2022 году к обсерватории подобрался лесной пожар. Огонь уничтожил ЛЭП и интернет, но инженеры совершили чудо, восстановив систему быстрее графика. Теперь проект продлен до 2028 года, чтобы охватить еще больше южного неба.

Трудности добавляет и наша собственная Галактика. Млечный Путь — это грязное окно, мешающее смотреть вдаль. Пыль и газ блокируют свет, поэтому ученым приходится лавировать между «слепыми зонами». Тем не менее, прорыв в измерениях уже позволяет точнее тестировать модели космического строительства Вселенной. Каждая новая точка на карте — это гвоздь в крышку гроба старых, неточных теорий.

Бонус для Млечного Пути: при чем тут темная материя

Пока DESI вглядывался в бездну, он попутно «пересчитал» 20 миллионов звезд в нашем районе. Зачем? Чтобы поймать за хвост темную материю. Она не светится, но весит прилично. Звезды Млечного Пути двигаются так, будто их тянет невидимый магнит. Особенно это заметно на примере карликовых галактик-спутников — их буквально размазывает притяжением скрытой массы. Это не поможет найти конкретную частицу, но сузит круг подозреваемых для теоретиков.

"Движение звезд внутри нашей Галактики — это своего рода детектор. Мы не видим саму темную материю, но видим её гравитационный след, который невозможно объяснить массой обычного газа или звезд", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Исследователи не торопятся с итоговыми выводами. Полный отчет по пятилетке DESI выйдет в 2027 году. До тех пор ученые будут «чистить» данные от шумов. Физики шутят: если вы не боитесь перемен в законах природы, вы просто не читали их отчеты. Впрочем, даже если темная энергия окажется капризной дамой, это лишь повод для новых, более безумных открытий.

Ответы на популярные вопросы о расширении Вселенной

Почему галактики удаляются друг от друга?

Это не галактики летят сквозь пустоту, а сама ткань пространства между ними растягивается под действием темной энергии. Расстояние увеличивается везде одновременно.

Может ли расширение остановиться?

Только если плотность темной энергии упадет до нуля. Но пока данные DESI показывают, что процесс идет с ускорением.

Виден ли край Вселенной на новой карте?

Нет, карта охватывает лишь «наблюдаемую» часть. Из-за конечной скорости света мы видим объекты такими, какими они были миллиарды лет назад. Дальше этого предела свет просто не успел до нас дойти.

Вредит ли Wi-Fi или сотовая связь наблюдениям телескопов?

Наземные станции специально строят в радиотихих зонах. Однако физики иногда иронизируют над страхами людей: если выдернуть роутер из розетки, сигнал от далекой черной дыры всё равно останется неизменным.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
