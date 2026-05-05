Антарктика теряет "тормоза". Ледник Гектория, который десятилетиями смиренно подпирал ледяной щит континента, решил устроить спринт. За 15 месяцев он стал короче на 25 километров. Это не просто таяние, это декумляция в чистом виде — когда огромная ледяная плита, державшаяся за морское дно, срывается с цепи и уходит в свободное плавание. Такого темпа разрушения современная наука еще не видела.
Все дело в архитектуре. Гектория — это не просто глыба льда, а сложная инженерная конструкция. Она тянется от суши в океан, заканчиваясь плавучей плитой. Эта плита работала как пробка в бутылке шампанского. В период с января 2022 года по март 2023-го "пробку" выбило. Как сообщает Nature Geoscience, разрушение затронуло и ту часть льда, что была намертво закреплена на дне. Когда этот контакт теряется, ледник начинает "течь" в океан с бешеной скоростью, заставляя атмосферные процессы и уровень моря меняться в реальном времени.
"Мы наблюдаем классический пример потери устойчивости из-за изменения придонного трения. Ледник буквально теряет опору под ногами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Разрушение плавучей части превращает материковый лед в активный источник притока воды в мировой океан. Если раньше Гектория была стабильной и защищала внутренние ледники, то теперь она стала открытым каналом, через который Антарктида "сбрасывает" свой вес в воду. Подобные процессы — это изменение климата в действии, которое невозможно игнорировать.
Гляциологи из Университета Инсбрука прогнозируют: безумная гонка Гектории скоро замедлится, но процесс уже не повернуть вспять. В ближайшем будущем этот ледник окончательно трансформируется во фьорд. Это означает полную потерю плавучего языка. Ситуация на Антарктическом полуострове напоминает то, что уже происходит на Аляске и в Гренландии. Лед перестает парить над водой и вынужден опираться исключительно на морское дно, что делает его структуру еще более уязвимой перед теплым течением.
|Параметр
|Статус Гектории (2022-2023)
|Потеря длины
|25 километров
|Период наблюдения
|15 месяцев
|Тип трансформации
|Превращение во фьорд
|Главный риск
|Повышение уровня моря
"Когда ледник лишается плавучего края, он становится беззащитным перед приливами и отливами. Морская вода начинает подтачивать его снизу, как термиты дерево", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.
Гектория — малый игрок в масштабах полюса. Но она — лакмусовая бумажка. Если те же законы физики сработают на гигантских ледниках вроде Туэйтса (ледника "Судного дня"), последствия станут катастрофическими. Эволюция ледяных щитов — это не медленное сползание, это резкие обвалы. Ученые внимательно следят за другими объектами, которые могут повторить судьбу Гектории, ведь за последние десятилетия стабильность ледяных плит Антарктики превратилась в хрупкую Y-молнию, которая готова разойтись в любую секунду.
"Масштабные аномалии всегда начинаются с малого. Мы видим, как меняется динамика целого региона, а это прямой удар по экосистемам", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.
Исследование ледников требует высокоточной техники и мужества, ведь эти колоссы живут по своим правилам. Опасность не только в воде, но и в том, что скрыто внутри. Подобно тому, как природа адаптирует существ к экстремальным условиям, Антарктика меняет свою форму, адаптируясь к глобальному потеплению, запущенному человеческой деятельностью и не без участия западных экологических авантюр.
Пока ученые пытаются понять, насколько быстро планета превратится в водный мир, нам остается лишь наблюдать за тем, как астрономия и физика Земли сходятся в одной точке — точке невозврата. Безопасность прибрежных городов теперь зависит от того, насколько прочно держатся за дно оставшиеся антарктические гиганты. Как и цифровая зависимость человечества, зависимость нашего климата от льдов полюсов становится критической.
Это связано с потерей плавучей плиты, которая служила стабилизатором. Из-за особенностей донной геометрии ледник потерял точку опоры и начал ускоренное движение в океан под действием гравитации.
Когда лед, закрепленный на суше или на дне, переходит в плавучее состояние или тает, он напрямую добавляет объем воды в океан, что ведет к постепенному затоплению береговых линий.
На данный момент технологий такого масштаба не существует. Заморозить Гекторию обратно невозможно, природа перестраивается под новые температурные режимы.
Да, гляциологи прогнозируют превращение Гектории во фьорд — глубокий, узкий и извилистый морской залив со скалистыми берегами, образованный ледником.
