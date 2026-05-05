Миллионы людей выдёргивают роутер из розетки: физики смеются, но психологи одобрили этот жест

Миллионы людей ежевечерне совершают странный ритуал — выдергивают роутер из розетки. Кто-то боится облучения, кто-то спасает кошелек, а кто-то надеется на крепкий сон. Физика здесь беспощадна: большинство этих страхов не имеют под собой основы. Однако смысл в отключении Wi-Fi все же есть, и он лежит в плоскости психологии и цифровой гигиены.

Мифы об излучении: почему роутер не рентген

Люди путают понятия. Излучение от Wi-Fi-роутера — это неионизирующее радиочастотное воздействие. Оно не обладает энергией, способной выбить электроны из атомов или порвать спираль ДНК. Это не радиация в том смысле, в котором её представляют после просмотра фильмов о катастрофах. По сути, это те же волны, что ловит ваш радиоприемник в машине, только на других частотах — 2,4 или 5 ГГц. Мощность домашнего передатчика ничтожна — от 0,1 до 1 ватта. Смартфон, прижатый к уху, давит на мозг куда сильнее.

"С точки зрения физики, интенсивность сигнала падает обратно пропорционально квадрату расстояния. Если вы отошли от роутера на три метра, его влияние на ткани организма практически равно фоновому шуму вселенной. Искать здесь причину недомоганий — это классическая психосоматика", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Многочисленные исследования не выявили связи между домашним интернетом и развитием болезней. Те, кто жалуется на головные боли от «волн», в слепых тестах не могут определить, включен прибор или нет. Это эффект ноцебо. Реальный стресс вызывает не белый шум или эфирные помехи, а сама тревожность пользователя.

Влияние на сон: мелатонин против смартфона

Роутер мешает спать опосредованно. Сами радиоволны не грызут ваш мелатонин. Проблема в том, что включенная сеть — это приглашение в цифровой ад. Пока есть интернет, есть соблазн проверить почту или полистать ленту. Синий свет экрана блокирует выработку гормона сна. Смартфон рядом с подушкой превращается в источник бесконечного стресса. Уведомления от мессенджеров рвут фазы сна вибрацией и звуком. Если выключение роутера — единственный способ заставить себя отложить гаджет, то это отличный костыль для самодисциплины.

Параметр Реальность Тип излучения Неионизирующее Мощность передатчика До 1 Ватта Ущерб ДНК Отсутствует Главный вред ночью Цифровая зависимость

Иногда роутер раздражает физически. Старые модели могут издавать высокочастотный писк или ярко мигать светодиодами. В полной темноте эта «дискотека» мешает мозгу провалиться в глубокую фазу отдыха. В таких случаях выключить прибор — значит просто убрать источник внешнего шума, как капающий кран.

Кибербезопасность и экономия

С точки зрения безопасности, выключенное устройство невозможно взломать. Пока вы спите, автоматизированные скрипты и мошенники сканируют сети на наличие дыр в защите. Особенно это актуально для старых роутеров, которые годами не обновляли прошивку. Если девайс физически отключен от питания, окно в ваш цифровой дом закрыто наглухо.

"Каждый включенный роутер — это потенциальная точка входа. Если вы не используете умный дом или камеры наблюдения ночью, физическое отключение сети — самый дешевый способ повысить свою кибербезопасность", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Что касается денег, то экономия копеечная. Роутер «ест» около 10 ватт. За 8 часов сна нагорит 0,08 кВт·ч. В год наберется сумма, эквивалентная паре чашек кофе. Но если рассматривать это как часть глобального тренда на снижение потребления электроэнергии и уменьшение электронных отходов, поступок кажется более глубоким. Меньше нагрузка на сеть — меньше износ инфраструктуры.

"Постоянные циклы включения-выключения могут негативно сказаться на блоке питания. Дешевые конденсаторы не любят бросков напряжения. Но при нормальном качестве сборки это не критично. Куда опаснее перегрев, если роутер зажат книгами или стоит в шкафу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по электроснабжению и дефициту мощности Сергей Мартынов.

Ответы на популярные вопросы о Wi-Fi

Защитит ли кактус у роутера от излучения?

Нет, это старый миф. Кактус не обладает сверхспособностью поглощать радиоволны. Он просто стоит рядом. Единственный способ заблокировать сигнал — поместить роутер в клетку Фарадея, но тогда интернета не будет вообще.

Вредно ли это для самого устройства?

Современная техника рассчитана на тысячи циклов включения. Быстрее устареет стандарт связи, чем физически сломается кнопка питания. Однако для стабильности лучше использовать встроенное в настройки программное расписание отключения Wi-Fi.

Помогает ли музыка или шум вместо интернета?

Тяжелый рок против стресса в наушниках перед сном может помочь переключить внимание, но для здорового отдыха лучше полная тишина и отсутствие раздражителей, включая мерцающий роутер.

А если оставить телефон в авиарежиме?

Это оптимальный вариант. Вы отсекаете влияние «синего света» и уведомлений, не дергая розетку. Роутер при этом может продолжать работу, не мешая вашему организму восстанавливаться.

