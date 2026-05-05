Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миллионы людей выдёргивают роутер из розетки: физики смеются, но психологи одобрили этот жест
От апелляции до свободы: как Гуф оценил решение суда о прекращении преследования
600 брошей в одном чемодане: чем закончилась попытка ввоза оригинального багажа в Кольцово
Длиннее, чем у американцев: этот монстр из СССР двигал горы, но оказался никому не нужным
Работодатели нашли быстрый способ закрыть нехватку людей: ждать годами больше не придется
Разлука с отцом: почему Мария Машкова занимается самообвинениями после переезда в США
Без поблажек и привилегий: как Анна Пересильд готовится к штурму театрального вуза
Эффект капюшона и кроличьи глаза: распознаем опасный вирус по внешним признакам
Волжские горизонты Уфы: новый сезон навигации обещает смену портрета туриста

Мошенники прячут вирусы в открытках к 9 Мая: одно нажатие — и смартфон уже под контролем

Наука

Фальшивая открытка к 9 Мая может скрывать вирус, который следит за действиями смартфона, или ссылку на фишинговый сайт, а особенно уязвимыми в такой схеме становятся пользователи Android. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Телефонный мошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телефонный мошенник

Дворянский отметил, что злоумышленники часто маскируют вредоносные файлы под привычные праздничные рассылки. Пользователь может не насторожиться, если получает открытку к известной дате и видит знакомый формат поздравления. Главная опасность в таких сообщениях связана не с текстом, а с вложением или ссылкой, которые предлагают открыть.

"Мошенники используют текущий инфоповод в своих целях. Примерно такие же истории фиксируются на 23 Февраля, 8 Марта, 14 Февраля, и 9 Мая здесь тоже не исключение. В таких файлах может содержаться вирусное программное обеспечение, которое будет следить за действиями телефона и за тем, что вводит пользователь. Также внутри может быть ссылка на вредоносный или фишинговый сайт, куда человек перейдет после нажатия", — пояснил эксперт.

Специалист пояснил, что защита от таких файлов должна начинаться с осторожности к любым неожиданным вложениям. Если открытка пришла от неизвестного отправителя или требует скачать файл, ее не стоит открывать без проверки. Дополнительным барьером может стать защитное приложение, которое распознает опасный запуск или подозрительную загрузку.

"Рисков для потенциального пользователя много, особенно на платформе Android. С точки зрения безопасности она немного хуже, особенно для рядовых пользователей, которые не уделяют достаточного внимания дополнительным настройкам и антивирусам. Самый простой способ защиты — наличие на смартфоне платного антивирусного решения, обновленного до актуальной версии. Оно не позволит исполняемому файлу запуститься и предупредит пользователя, что он скачивает нелегитимный файл", — указал Дворянский.

Он добавил, что сообщение якобы от имени публичного лица должно насторожить само по себе. Официальные поздравления обычно не рассылаются лично через мессенджеры, тем более через каналы с сомнительным статусом. Мошенники рассчитывают на то, что громкое имя вызовет интерес и человек откроет вложение без лишней проверки.

"Губернатор не будет сам лично присылать такие файлы по мессенджерам, особенно тем, которые блокируются. Это странно, когда он якобы массово и лично сам рассылает открытки, а не приемная или выделенная структура. Расчет здесь на то, что пользователю действительно станет интересно и он откроет файл. Поэтому к таким сообщениям нужно относиться очень осторожно", — заключил эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Мир. Новости мира
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Мир. Новости мира
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Эффект пустой комнаты: как хранить сотни мелочей так, чтобы гости думали, что у вас идеальный порядок
Недвижимость
Эффект пустой комнаты: как хранить сотни мелочей так, чтобы гости думали, что у вас идеальный порядок
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников Елена Мороз Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Сенсация для тех, кому за 40: найдена хитрость, как вернуть силу мышц и выносливость за две недели
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Последние материалы
От апелляции до свободы: как Гуф оценил решение суда о прекращении преследования
600 брошей в одном чемодане: чем закончилась попытка ввоза оригинального багажа в Кольцово
Распознаём суррогат за секунду: простые приёмы экспресс-проверки сыра на прилавке
Биоинженерия от природы: скорпионы вооружились металлами для идеальной охоты
Длиннее, чем у американцев: этот монстр из СССР двигал горы, но оказался никому не нужным
Мошенники прячут вирусы в открытках к 9 Мая: одно нажатие — и смартфон уже под контролем
Работодатели нашли быстрый способ закрыть нехватку людей: ждать годами больше не придется
Разлука с отцом: почему Мария Машкова занимается самообвинениями после переезда в США
Тайный ингредиент ресторанов: как добиться идеального цвета борща за пару минут до готовности
Без поблажек и привилегий: как Анна Пересильд готовится к штурму театрального вуза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.