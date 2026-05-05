Летний зной под ударом: в Московский регион прорывается холодный фронт

В столичном регионе установился аномально теплый температурный режим, который по своим показателям соответствует климатической норме первого летнего месяца. Тем не менее в ближайшее время метеорологическая ситуация начнет меняться из-за прохождения холодного фронта.

Фото: Pravda.ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущий кустарник

Возвращение дождей и первых гроз

Жаркий период в Москве и области продлится до середины текущей недели, когда дневные столбики термометров будут подниматься до отметки плюс 26 градусов. Вместе с тем уже в четверг синоптическая обстановка в центральной части страны существенно ухудшится. Согласно прогнозам, регион окажется под влиянием плотных облачных массивов, которые принесут с собой интенсивные осадки, сообщает "Вести Подмосковья".

"В столице нашей Родины вчера наступило лето! Дневная температура впервые в этом году превысила отметку плюс 20 градусов и на опорной метеостанции ВДНХ составила плюс 22 градуса, в центре города — на Балчуге плюс 22,5 градуса. Так тепло в Москве бывает в июне!", — говорит метеоролог Евгений Тишковец.

Влияние природных процессов на ландшафт

Стоит отметить, что похолодание будет сопровождаться не только дождями, но и риском возникновения первых весенних гроз в отдельных районах. В свою очередь, дневная температура воздуха к концу недели опустится до более скромных значений в диапазоне 10-15 градусов выше нуля. Подобные резкие перепады характерны для переходного периода, когда разогретые воздушные массы сталкиваются с холодными арктическими потоками.

"Резкая смена температурных режимов и обильные осадки напрямую влияют на состояние почвы и гидрологическую ситуацию в регионе. Подобные всплески активности атмосферных фронтов являются естественным механизмом перераспределения энергии в литосфере и атмосфере", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Сергеевич Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о погоде в Москве

Когда в Москве наступило метеорологическое лето?

Метеорологическое лето в столичном регионе официально началось в первых числах мая, когда температура на базовой станции ВДНХ стабильно превысила отметку в 20 градусов тепла.

Какая максимальная температура была зафиксирована в Подмосковье?

Самые высокие показатели были отмечены в Можайске, где воздух прогрелся до 23,8 градуса, что значительно выше средних многолетних значений для данного периода.

Ждать ли жителям региона грозы в ближайшие дни?

Первые весенние грозы ожидаются в четверг вместе с приходом холодного атмосферного фронта, который принесет дожди и усиление ветра.

Насколько сильно похолодает к концу недели?

К завершению рабочей недели дневной прогрев сократится до 10-15 градусов, что на 10 градусов ниже текущих пиковых значений, зафиксированных в начале мая.

Предстоящее изменение погоды станет временным отступлением летнего тепла. Специалисты рекомендуют учитывать прогнозируемые дожди при планировании прогулок, особенно учитывая вероятность первых грозовых разрядов.