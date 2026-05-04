Мошенники нашли слабое место пенсионеров: как помочь родным защититься от обмана по телефону

Пожилых родственников важно заранее предупредить, что настоящие выплаты и льготы не оформляются через звонки с незнакомых номеров: просьбы подтвердить данные или "помочь с начислением" должны сразу насторожить. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Курочкин отметил, что пожилым родственникам важно заранее проговорить простое правило: выплаты, льготы и другие меры поддержки не требуют телефонного подтверждения личных данных. Если человеку что-то действительно положено, необходимые сведения уже есть у государства. Официальная информация приходит через понятные каналы, а не через незнакомые звонки.

"Все выплаты, льготы и другие подобные вещи оформляются и приходят автоматически, если человеку это действительно положено. У государства есть вся необходимая информация: кто где живет, в чем участвовал и какие основания для выплат у него есть. Поэтому ничего дополнительно уточнять по телефону не требуется. Если выплата назначена, она либо уже приходит, либо человек получает официальное уведомление, а не звонок с просьбой назвать данные", — объяснил эксперт.

Он указал, что просьбы "подтвердить информацию", "помочь оформить выплату" или назвать персональные данные должны восприниматься как тревожный сигнал. Официальные структуры не обзванивают людей с такими вопросами, особенно если речь идет о деньгах. Самый надежный способ снизить риск для пожилых людей — не вступать в разговор с незнакомыми номерами.

"У операторов связи есть сервисы защиты от мошеннических звонков, и частично они работают: отсекают звонки, помечают номера как подозрительные, иногда блокируют их. Человек может увидеть предупреждение, остановиться и задуматься, стоит ли брать трубку. Но полностью проблему это не решает: мошенники меняют номера, используют подмену и обходные схемы. Такие сервисы стоит включать, потому что они дают дополнительный уровень безопасности", — заключил Курочкин.