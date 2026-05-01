Небесное представление: как увидеть Цветочную Луну, не упустив момент в мае

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наука

Никто не собирается вешать на спутник Земли гирлянды, но "Цветочная" Луна в ночь на 2 мая — это факт, который нельзя игнорировать. Если вы живете на Кубани, молитесь на просвет в тучах, потому что синоптики уже пообещали небесный "аншлаг" из плотной облачности. Впрочем, даже если вы не увидите этот гигантский фонарь, законы небесной механики сработают как часы. Это не просто полнолуние, а начало марафона, который закончится редким дуплетом.

Луна
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Луна

Почему Луна вдруг "зацвела"

Название прилетело к нам из Северной Америки. Древние индейцы не мудрствовали лукаво: если вокруг все пахнет и распускается, значит, и полнолуние — цветочное. Ритмы природы на разных континентах совпадают, так что термин отлично прижился и у нас. Это время, когда махровые лилии начинают готовиться к своему звездному часу, а почва прогревается настолько, что пора внедрять удобрения нового поколения.

"Весеннее полнолуние — это всегда низкая траектория. Не ищите Луну в зените, она будет "шаркать" по крышам домов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Инструкция по охоте за горизонтом

Забудьте о зимних привычках, когда Луна висела прямо над головой, имитируя нимб. Поздней весной спутник капризничает и поднимается над горизонтом крайне неохотно. Хотите увидеть восход? Рецепт прост: найдите точку, где только что скрылось солнце, и сделайте разворот на 180 градусов. Вам нужен чистый восток. Если перед глазами маячит забор соседа или вековая липа, вы рискуете пропустить все шоу. Это не уникальные способности, а простая геометрия.

Параметр Характеристика майского полнолуния
Высота над горизонтом Низкая (в отличие от зимы)
Направление для наблюдения Восток при восходе, Запад при закате

"В городских условиях видимость объектов на горизонте всегда затруднена из-за смога и застройки. Ищите открытые площадки", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по охране окружающей среды Никитин Олег.

Голубая Луна: когда математика побеждает здравый смысл

Май 2024 года решил выпендриться: нас ждет двойное полнолуние. Второе произойдет 31 мая. Его называют "Голубой Луной", но не ждите, что небесное тело внезапно окрасится в цвет индиго. Это всего лишь идиома "Once in a Blue Moon", что в переводе на наш означает "когда рак на горе свистнет". Такое случается из-за разницы между календарным месяцем и лунным циклом в 29,5 суток. Иногда лишний кусок "лунного пирога" просто не влезает в стандартные 30 дней, но 31 — идеальный размер. Подобный астрономический финт мы видели летом 2023-го, а в следующий раз он повторится только через четыре года. Если бы цивилизация майя имела наши календари, они бы точно придумали под это дело новый зловещий прогноз.

"Редкие небесные явления часто сопровождаются всплеском активности любителей аномалий, прямо как в секретных документах КГБ об НЛО", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Кстати, о редкостях. Пока вы смотрите в небо, не забывайте о земном. Инженерные аномалии, такие как мосты на Южном Урале, могут впечатлить не меньше космических циклов. А если во время наблюдения за Луной вам придет подозрительное сообщение — осторожнее, мошенники и кибербезопасность всегда ходят парой, особенно когда внимание людей приковано к звездам.

Ответы на популярные вопросы о лунных циклах

Будет ли Луна действительно голубого цвета 31 мая?

Нет. Это просто название редкого астрономического события, когда в одном календарном месяце происходят два полнолуния. Цвет останется прежним — пепельно-серым или желтоватым у горизонта.

Почему Цветочная Луна в мае висит так низко?

Это связано с наклоном земной оси. Летом эклиптика (путь Луны по небу) располагается ниже относительно горизонта ночью, поэтому нам кажется, что спутник буквально "стелется" над землей.

Когда следующее двойное полнолуние?

Если пропустите майское шоу, придется ждать до декабря 2028 года. Математика небесных сфер неумолима.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по охране окружающей среды Никитин Олег, историк науки Сергей Белов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Мир. Новости мира
Советское наследие
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.