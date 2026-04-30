SMS-бомбинг обрушивает на телефон лавину сообщений: один неверный шаг может ударить по кошельку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наука

При атаке SMS-бомбингом необходимо немедленно обратиться к сотовому оператору, который может приостановить поток сообщений, а также не выполнять никакие действия по просьбе звонящих мошенников. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Фото: https://t.me/mediamvd
Ульянов объяснил, что SMS-бомбинг — это массовая рассылка сообщений на номер человека через разные сервисы и подписки. Большой поток уведомлений перегружает пользователя и снижает его внимательность. Этим могут воспользоваться мошенники: они добавляют в поток свое сообщение или после атаки выходят на связь, чтобы склонить человека к нужному им действию.

"В основе SMS-бомбинга один механизм: номер массово подписывают на уведомления, и сообщения начинают приходить в огромном количестве. Дальше мошенники могут связаться с пользователем и попытаться вынудить его что-то сделать или передать данные. Есть и другой сценарий: среди потока появляется сообщение, специально подготовленное киберпреступниками. Машинально закрывая однотипные окна, человек может нажать не ту кнопку и подтвердить выгодное злоумышленникам действие", — отметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что особенно опасна ситуация, когда после массовой рассылки человеку звонят и представляются сотрудниками службы безопасности, правоохранительных органов или сотового оператора. Проверить личность такого звонящего в момент разговора невозможно. Поэтому выполнять его просьбы нельзя, даже если они звучат убедительно.

"Мы не знаем, кто находится на другой стороне, когда нам кто-то звонит и кем-то представляется. Мы не можем быть уверены, что это действительно служба безопасности, сотрудник правоохранительных органов или оператор сотовой связи. Поэтому нет абсолютно никаких оснований выполнять действия, о которых нас просят. Самый правильный вариант — отказаться от такого общения и самостоятельно обратиться к сотовому оператору, который обеспечивает связь", — отметил Ульянов.

По его словам, у операторов уже есть механизмы реагирования, поскольку такие случаи не единичны. Компания может помочь приостановить поток сообщений, проверить появившиеся подписки и настроить фильтрацию так, чтобы нужные уведомления доходили, а лишние блокировались. 

"Если абоненту совсем некомфортно, можно временно перевести телефон в беззвучный режим, выключить его или отключиться от сети с этой SIM-картой до обращения к оператору. Полностью отключать доставку всех сообщений стоит только на время, потому что могут не приходить коды подтверждения и полезные уведомления от разных служб. Оператор видит, какие подписки появились, поэтому ему проще настроить фильтрацию. В итоге нужные сообщения будут доходить, а ненужные — блокироваться", — заключил Ульянов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.