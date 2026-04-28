Климатическая аномалия усиливается: Россию ждут резкие перепады от зноя к штормам

Наука

Климатическая реальность в России трансформируется, превращая летний сезон в череду экстремальных температурных качелей и резких погодных контрастов.

Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Иммунитет и холод

Кандидат физико-математических наук Андрей Киселев пояснил, что современные метеорологические модели фиксируют перестройку всей системы: жара до сорока пяти градусов и внезапные арктические вторжения становятся новой нормой. При этом аномальная жара теперь чаще сменяется интенсивными осадками, что подтверждает общую дестабилизацию атмосферных процессов.

Эксперт Главной геофизической обсерватории им. Воейкова подчеркивает, что долгосрочное прогнозирование будущего опирается на вероятностные сценарии, а не на статичные данные. Как сообщается на сайте NewsInfo.Ru, специалисты анализируют комплекс расчетных вариантов, выбирая наиболее реалистичные траектории развития событий на основе накопленного опыта.

"Любой прогноз всегда вероятностный. Это не значит, что это истина в последней инстанции, и, соответственно, надо готовиться именно к этому. Специалист рассматривает много вариантов, расчеты делает, анализирует, в результате выдает тот прогноз, который, ему кажется, с точки зрения его опыта знаний, наиболее вероятным", — считает Киселев.

Любое моделирование в таких условиях отражает лишь степень возможности того или иного природного явления, заставляя службы адаптации готовиться к самым разным проявлениям стихии.

"Разбалансировка климата действительно приводит к тому, что экстремальные фазы — засуха или паводки — становятся более выраженными и продолжительными", — отметил в беседе с Pravda.Ru метеоролог Сергей Баранов.

Тенденция к "нервозности" климата проявляется в усугублении локальных особенностей: засушливые регионы страдают от дефицита влаги еще сильнее, а зоны с избыточным увлажнением сталкиваются с разрушительными ливнями.

Вместо привычного снежного покрова всё чаще наблюдаются дожди, что радикально меняет гидрологический режим территорий. Даже кратковременное потепление в Москве или других мегаполисах сегодня вписано в глобальный тренд энергетического дисбаланса планеты, вызывающего хаотичные смены метеоусловий.

Ответы на популярные вопросы о климатических изменениях

Почему прогнозы погоды часто носят вероятностный характер?

Атмосфера — это сложная нелинейная система, где минимальные изменения параметров могут привести к разным результатам, поэтому ученые рассчитывают несколько сценариев развития событий.

Что означает термин "нервный климат"?

Это состояние климатической системы, характеризующееся резкими и частыми переходами от одного экстремального значения к другому, например, от рекордного зноя к заморозкам.

Как меняется режим осадков в России?

Наблюдается перераспределение влаги: твердые осадки в виде снега постепенно замещаются дождями, а интенсивность ливней в отдельных регионах существенно возрастает.

Станет ли аномальное лето постоянным явлением?

Согласно климатическим моделям, частота и интенсивность опасных погодных явлений будут только расти, закрепляя режим температурных контрастов как постоянный фактор.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
