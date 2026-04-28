Искусственный интеллект и погода: где заканчивается наука и начинается хаос

Наука

Интеграция искусственного интеллекта в метеорологию открывает новые горизонты для долгосрочного планирования, однако базовые физические ограничения атмосферных процессов остаются неизменными.

Как пояснил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, нейросети способны значительно повысить качество климатических моделей, но не могут преодолеть объективный порог точности при составлении краткосрочных прогнозов для конкретных локаций.

Современные алгоритмы, работающие по принципу генеративных видеосетей, уже демонстрируют способность детализировать метеокартину на восемь дней и выявлять температурные аномалии на месяц вперед.

Основное преимущество ИИ заключается в его способности мгновенно обрабатывать колоссальные массивы исторических данных и находить скрытые зависимости в синоптических наблюдениях прошлых лет.

Тем не менее, эксперт подчеркивает, что нейросети не производят принципиально новых знаний о физике атмосферы, а лишь выступают в роли сверхмощного инструмента статистического анализа. Подобные технологии позволяют метеорологам быстрее оценивать возможные отклонения от климатических норм, опираясь на колоссальный опыт задокументированных погодных сценариев.

Специалист полагает, что развитие нейросетевых технологий приведет к триумфу метода аналогов, когда компьютер подбирает максимально похожие комбинации факторов из прошлого для оценки будущего.

Как сообщается на сайте MoneyTimes, такой подход эффективен для предсказания общих трендов, но бессилен перед хаотичностью атмосферы на больших дистанциях. Ошибки в первичных данных имеют свойство накапливаться, превращая любой детальный расчет для конкретной точки в усредненное поле вероятностей после определенного временного горизонта.

"Искусственный интеллект совершенно качественно и терпеливо отработает всю базу данных по климатической и синоптической ситуации за все предыдущие годы, за предыдущий ряд наблюдений. Вот и все. Ничего особенного, ничего нового", — объяснил в беседе с Pravda.Ru метеоролог Сергей Баранов.

Ответы на популярные вопросы о нейросетях в метеорологии

Может ли ИИ предсказать погоду на год вперед?

Нет, из-за математического хаоса в атмосфере точный прогноз возможен лишь на 10-14 дней, ИИ лишь помогает лучше видеть долгосрочные климатические тренды и аномалии.

Заменит ли искусственный интеллект синоптиков-людей?

Нейросеть берет на себя рутинную обработку данных, но интерпретация сложных физических явлений и принятие решений в нестандартных ситуациях остаются за специалистами.

Откуда ИИ берет данные для своих прогнозов?

Алгоритмы обучаются на многолетних архивах метеонаблюдений, включая данные со спутников, метеозондов и наземных станций за десятки лет.

Почему прогнозы ИИ иногда оказываются точнее традиционных моделей?

ИИ лучше справляется с распознаванием образов и локальных особенностей рельефа, которые классические численные модели могут учитывать недостаточно детально.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
