Опасная привычка: почему быстрый вход через соцсети может стоить вам всех данных

Система единой авторизации через одну учетную запись значительно упрощает жизнь, однако она создает критическую уязвимость, позволяя хакерам одним махом захватить доступ ко всем ресурсам пользователя.

Хакер в капюшоне сидит перед монитором с кодом

Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин подчеркивает, что фундаментом цифровой гигиены остается соблюдение базовых протоколов защиты, включая использование актуальных контактных данных. Почтовый ящик и номер телефона, привязанные к профилю, служат единственным надежным инструментом восстановления контроля над аккаунтом в случае компрометации или потери пароля.

Для создания действительно устойчивого к взлому барьера необходимо использовать сложные комбинации символов и развитые системы аутентификации. Вакулин настаивает, что кибербезопасность начинается с пароля длиной не менее восьми знаков, объединяющего регистры, цифры и спецсимволы.

"Минимум восемь символов должен содержать пароль, включая буквы верхнего и нижнего регистра, спецсимволы, цифры. Актуальные данные номера телефона, привязанным к страницам и электронная почта, поскольку номер телефона и электронная почта будут использоваться в случае, если вы забыли пароль. При включенной двухфакторной аутентификации мошенник не сможет зайти, поскольку ему потребуется три варианта получения кода, либо приложение генерирует код, либо высылается в смс, либо резервные коды, а это распечатка", — пояснил спикер, как сообщается на сайте NewsInfoRu.

Особую осторожность стоит проявлять владельцам смартфонов, которые зачастую пренебрегают встроенными защитными механизмами или переходят по опасным ссылкам в мессенджерах. Вакулин рекомендует регулярно проверять штатные настройки безопасности гаджета, которые нередко оказываются деактивированы, и своевременно использовать антивирусное ПО.

По словам эксперта, на которого ссылается NewsInfo.Ru, дополнительной страховкой станет хранение ценных данных в облачных хранилищах, так как физические носители подвержены износу и утере.

"Синхронизация сервисов через быстрый вход — это ловушка комфорта: взломав одну социальную сеть, преступник автоматически получает ключи от банковских приложений и личной почты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов

Ответы на популярные вопросы о кибербезопасности

Безопасно ли использовать автозаполнение паролей в браузере?

Это допустимо только при условии, что само устройство защищено паролем или биометрией, а браузер синхронизирован с зашифрованным мастер-аккаунтом.

Как часто нужно менять пароли от важных сервисов?

Специалисты рекомендуют обновлять ключи доступа раз в 3-6 месяцев, особенно если сервисы связаны с финансовыми операциями.

Поможет ли антивирус на смартфоне от фишинга?

Современные антивирусы блокируют переходы на известные мошеннические сайты, однако они не всегда справляются с новыми, только что созданными угрозами.

Что делать, если мошенники уже получили доступ к Apple ID или соцсетям?

Необходимо немедленно заблокировать привязанные банковские карты и инициировать процедуру восстановления через службу поддержки, используя резервные коды или почту.

Читайте также