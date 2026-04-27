Камчатка и Этна: почему разные вулканы подчиняются одним и тем же законам хаоса

Научные дискуссии вокруг активности сицилийской Этны, которую часто называют "вечным двигателем" вулканизма, получили новый виток. Исследователи из Европы заявили о раскрытии механизмов постоянных извержений этого гиганта, однако отечественные эксперты призывают к сдержанности в оценках.

Извержение вулкана

Понимание прошлого поведения геологических объектов не всегда позволяет с филигранной точностью предсказать их биоритмы в будущем, так как магматические системы способны к внезапной трансформации.

Профессор МГУ Павел Плечов в интервью NewsInfo.Ru пояснил, что доверие к окончательным выводам о стабильности Этны может быть преждевременным. Ученый напомнил, что всего десять лет назад вулкан неожиданно скорректировал характер выброса лавы и внутренние механизмы разрешения, несмотря на тысячелетия наблюдений.

Аналогичные сложности прогнозирования встречаются и при изучении объектов на Камчатке, где даже при детальном знании подводящих каналов природа часто преподносит сюрпризы, подобные тем, что формируют аномалии лососевых в изолированных озерах региона.

Современные методы позволяют фиксировать движение магмы к поверхности лишь за несколько месяцев до события. Плечов отметил, что хотя наука эффективно отслеживает заполнение промежуточных очагов, долгосрочное моделирование на десятилетия вперед остается теоретическим.

"Любая вулканическая система — это динамическая структура, где внешние признаки могут скрывать более глубокие тектонические перестройки, поэтому универсальных ключей к их "тайне" просто не существует", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Существует риск, что обнаруженные закономерности окажутся временными, ведь геологические процессы планеты когда-то спровоцировали Великое Вымирание, полностью перестроив облик биосферы Земли.

"Я бы на счет Этны не был так оптимистичен, всю историю человеческую он извергался. А буквально лет десять назад поменял характер разрешения, характер лавы, что-то поменял с самим механизмом. Быть уверенным, что он не сменит свой режим активности, достаточно самоуверенно", — подчеркнул Плечов.

Ответы на популярные вопросы о вулканах

Можно ли точно предсказать извержение вулкана за год?

Нет, современные технологии позволяют с высокой вероятностью прогнозировать активность лишь на короткий срок — от нескольких недель до 2-3 месяцев, когда магма начинает движение в верхние слои коры.

Почему методы изучения Этны не всегда работают для других вулканов?

Каждый объект уникален по своей тектонической позиции и составу магмы; даже на Марсе огромные вулканы демонстрируют совершенно иные принципы формирования рельефа.

Влияет ли история прошлых извержений на будущие прогнозы?

Статистика помогает выявить среднюю продуктивность, но вулканы склонны менять режим активности, состав лавы и механизмы давления без видимых внешних причин.

Существуют ли абсолютно безопасные потухшие вулканы?

Геологи предпочитают термин "спящие", так как пробуждение возможно даже через тысячи лет спокойствия, а в недрах могут сохраняться древние вирусы и биологические следы прошлых эпох.

