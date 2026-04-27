Ошибки дачников: что нельзя класть в аптечку и почему лишние таблетки опаснее болезней
Сахар в жидком виде: почему газировка бьет по поджелудочной сильнее тортов и сладостей
Суды против авиакомпаний: как ограничения ручной клади доводят пассажиров до конфликта
Опасная привычка: почему быстрый вход через соцсети может стоить вам всех данных
Стресс и йога: как дыхательные циклы запускают процессы самовосстановления организма
Апрельская ловушка на дорогах: почему летняя резина может превратить поездку в катастрофу
В театре Модерн сыграют драмеди про понты и дорогие автомобили
Фанатский юмор под угрозой: власти расширили понятие потенциального оскорбления
Шок на рынке труда: куда исчезли миллионы потенциальных сотрудников в России

Камчатка и Этна: почему разные вулканы подчиняются одним и тем же законам хаоса

Наука

Научные дискуссии вокруг активности сицилийской Этны, которую часто называют "вечным двигателем" вулканизма, получили новый виток. Исследователи из Европы заявили о раскрытии механизмов постоянных извержений этого гиганта, однако отечественные эксперты призывают к сдержанности в оценках.

Извержение вулкана
Извержение вулкана

Понимание прошлого поведения геологических объектов не всегда позволяет с филигранной точностью предсказать их биоритмы в будущем, так как магматические системы способны к внезапной трансформации.

Профессор МГУ Павел Плечов в интервью NewsInfo.Ru пояснил, что доверие к окончательным выводам о стабильности Этны может быть преждевременным. Ученый напомнил, что всего десять лет назад вулкан неожиданно скорректировал характер выброса лавы и внутренние механизмы разрешения, несмотря на тысячелетия наблюдений.

Аналогичные сложности прогнозирования встречаются и при изучении объектов на Камчатке, где даже при детальном знании подводящих каналов природа часто преподносит сюрпризы, подобные тем, что формируют аномалии лососевых в изолированных озерах региона.

Современные методы позволяют фиксировать движение магмы к поверхности лишь за несколько месяцев до события. Плечов отметил, что хотя наука эффективно отслеживает заполнение промежуточных очагов, долгосрочное моделирование на десятилетия вперед остается теоретическим.

"Любая вулканическая система — это динамическая структура, где внешние признаки могут скрывать более глубокие тектонические перестройки, поэтому универсальных ключей к их "тайне" просто не существует", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Существует риск, что обнаруженные закономерности окажутся временными, ведь геологические процессы планеты когда-то спровоцировали Великое Вымирание, полностью перестроив облик биосферы Земли.

"Я бы на счет Этны не был так оптимистичен, всю историю человеческую он извергался. А буквально лет десять назад поменял характер разрешения, характер лавы, что-то поменял с самим механизмом. Быть уверенным, что он не сменит свой режим активности, достаточно самоуверенно", — подчеркнул Плечов.

Ответы на популярные вопросы о вулканах

Можно ли точно предсказать извержение вулкана за год?

Нет, современные технологии позволяют с высокой вероятностью прогнозировать активность лишь на короткий срок — от нескольких недель до 2-3 месяцев, когда магма начинает движение в верхние слои коры.

Почему методы изучения Этны не всегда работают для других вулканов?

Каждый объект уникален по своей тектонической позиции и составу магмы; даже на Марсе огромные вулканы демонстрируют совершенно иные принципы формирования рельефа.

Влияет ли история прошлых извержений на будущие прогнозы?

Статистика помогает выявить среднюю продуктивность, но вулканы склонны менять режим активности, состав лавы и механизмы давления без видимых внешних причин.

Существуют ли абсолютно безопасные потухшие вулканы?

Геологи предпочитают термин "спящие", так как пробуждение возможно даже через тысячи лет спокойствия, а в недрах могут сохраняться древние вирусы и биологические следы прошлых эпох.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Нефть
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Красота и стиль
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Забудьте о долгом ожидании: как приготовить воздушные пирожки по экспресс-методу
Еда и рецепты
Забудьте о долгом ожидании: как приготовить воздушные пирожки по экспресс-методу
Популярное
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки

Особая техника работы с верхушечными почками позволяет изменить архитектуру куста и перенаправить жизненные соки растения на формирование плодовой массы.

Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Минус второй подбородок за месяц: 5 простых упражнений для чёткого овала без уколов
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Последние материалы
Мозг под контролем ИИ: новая технология обещает прорыв в лечении тяжелых неврологических патологий
Апрельская ловушка на дорогах: почему летняя резина может превратить поездку в катастрофу
Камчатка и Этна: почему разные вулканы подчиняются одним и тем же законам хаоса
Между трендом и комфортом: как адаптировать моду 2026 года под собственный гардероб
В театре Модерн сыграют драмеди про понты и дорогие автомобили
Фанатский юмор под угрозой: власти расширили понятие потенциального оскорбления
Слезы нефтяников: какие кроссоверы в 2026 году тратят меньше 6 литров топлива
Скрытый континент на месте Арктики: как Сибирь и Китай изменили историю динозавров
Шок на рынке труда: куда исчезли миллионы потенциальных сотрудников в России
Театр под руководством Вячеслава Спесивцева 2 мая представит спектакль о Михаиле Лермонтове
