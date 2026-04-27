Научные дискуссии вокруг активности сицилийской Этны, которую часто называют "вечным двигателем" вулканизма, получили новый виток. Исследователи из Европы заявили о раскрытии механизмов постоянных извержений этого гиганта, однако отечественные эксперты призывают к сдержанности в оценках.
Понимание прошлого поведения геологических объектов не всегда позволяет с филигранной точностью предсказать их биоритмы в будущем, так как магматические системы способны к внезапной трансформации.
Профессор МГУ Павел Плечов в интервью NewsInfo.Ru пояснил, что доверие к окончательным выводам о стабильности Этны может быть преждевременным. Ученый напомнил, что всего десять лет назад вулкан неожиданно скорректировал характер выброса лавы и внутренние механизмы разрешения, несмотря на тысячелетия наблюдений.
Аналогичные сложности прогнозирования встречаются и при изучении объектов на Камчатке, где даже при детальном знании подводящих каналов природа часто преподносит сюрпризы, подобные тем, что формируют аномалии лососевых в изолированных озерах региона.
Современные методы позволяют фиксировать движение магмы к поверхности лишь за несколько месяцев до события. Плечов отметил, что хотя наука эффективно отслеживает заполнение промежуточных очагов, долгосрочное моделирование на десятилетия вперед остается теоретическим.
"Любая вулканическая система — это динамическая структура, где внешние признаки могут скрывать более глубокие тектонические перестройки, поэтому универсальных ключей к их "тайне" просто не существует", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.
Существует риск, что обнаруженные закономерности окажутся временными, ведь геологические процессы планеты когда-то спровоцировали Великое Вымирание, полностью перестроив облик биосферы Земли.
"Я бы на счет Этны не был так оптимистичен, всю историю человеческую он извергался. А буквально лет десять назад поменял характер разрешения, характер лавы, что-то поменял с самим механизмом. Быть уверенным, что он не сменит свой режим активности, достаточно самоуверенно", — подчеркнул Плечов.
Нет, современные технологии позволяют с высокой вероятностью прогнозировать активность лишь на короткий срок — от нескольких недель до 2-3 месяцев, когда магма начинает движение в верхние слои коры.
Каждый объект уникален по своей тектонической позиции и составу магмы; даже на Марсе огромные вулканы демонстрируют совершенно иные принципы формирования рельефа.
Статистика помогает выявить среднюю продуктивность, но вулканы склонны менять режим активности, состав лавы и механизмы давления без видимых внешних причин.
Геологи предпочитают термин "спящие", так как пробуждение возможно даже через тысячи лет спокойствия, а в недрах могут сохраняться древние вирусы и биологические следы прошлых эпох.
