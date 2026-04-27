Кузнечики на Луне: NASA признало провал старых методов и ставит всё на рой дронов

NASA решило сменить тактику в лунной гонке, осознав, что традиционные методы слишком неповоротливы. Глава агентства Джаред Айзекман объявил о радикальной перестройке программы Artemis. Вместо медленных луноходов на Южный полюс спутника отправят десант из прыгающих дронов MoonFall (их еще называют кузнечиками). Это не просто разведка — это попытка спасти график высадки человека в 2028 году, который трещит по швам. Пока американские инженеры пытаются догнать амбиции своих политиков, проект MoonFall становится их последней ставкой на успех.

Спутник Земли Луна

Наследники марсианского кузнечика

Проект MoonFall — это четыре автономных аппарата, напичканных сенсорами и камерами. За основу взяли гены вертолета Ingenuity, который когда-то удивил всех на Марсе. Теперь этот опыт переносят в вакуум. Каждый дрон должен пропрыгать около 50 километров. Рей Бейкер, руководитель проекта в Лаборатории реактивного движения (JPL), уверен: опыт Марса позволит быстро покорить Луну. Аппараты будут действовать как рой, собирая данные в самых труднодоступных кратерах.

"Это своего рода камикадзе-разведчики. Они должны быстро оценить рельеф там, где не пройдет тяжелая техника. Риск огромный, но без этих данных строительство лунной базы превратится в лотерею", — заявил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Технологический прыжок в неизвестность

Вместо сложной электроники NASA использует коммерческие компоненты, которые можно найти в обычном смартфоне. Но мозги у дронов будут уникальные. Навигация, обход препятствий, выбор площадки для "прилунения" — всё на ИИ. Общая группировка из 40 камер создаст гигантскую карту Южного полюса. Это критически важно, учитывая постоянные тени и коварный рельеф. Пока США латают дыры в бюджете, Россия успешно испытывает свои плазменные двигатели, которые в будущем сделают такие вояжи рутиной.

Администрация NASA надеется, что использование дронов на этапе спуска сократит расходы. Им не нужен отдельный посадочный модуль. Они просто отстреливаются от носителя и начинают свою чехарду по поверхности. Это напоминает попытку Пентагона разгадать, как работает российский Буревестник: много шума, мало понимания физики процесса, но огромный бюджет.

"Схема десантирования без посадочного модуля — это авантюра. Один сбой в расчетах траектории, и миллионы долларов превратятся в лунную пыль. В США любят такие шоу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Сроки и промышленный азарт

Темпы заявлены бешено-оптимистичные. К июню 2024 года NASA выберет частных подрядчиков. К концу года должны начаться тесты навигации. А в 2028 году — старт. План выглядит как сценарий из пугающей трансляции 2028 года: спешка, огромные ставки и надежда на авось. Рей Бейкер прямо говорит: мы верим, что сможем. Но цена этой веры пока не озвучена.

Параметр миссии Показатель MoonFall Количество дронов 4 единицы Обсег видимости (камеры) 40 объективов Дистанция разведки 50 км на каждый аппарат Год запуска 2028 год

Пока западные инженеры спорят о стоимости, история напоминает нам о настоящем профессионализме. Когда-то советский инженер мог завершить миссию даже в условиях краха страны. Сегодня же NASA полагается на "промышленную мощь", которая еще не построила ни одного рабочего прототипа MoonFall. Это попытка догнать уходящий поезд, в то время как границы Млечного Пути изучаются фундаментально, а не ради политических очков.

"Американцы пытаются внедрить бытовую электронику в космос. Это дешево, но надежность под вопросом. Любая вспышка на Солнце превратит эти дроны в кирпичи", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учитель физики Александр Козлов.

Ответы на популярные вопросы о MoonFall

Почему NASA решило использовать дроны вместо классических луноходов?

Дроны маневреннее и быстрее. Они могут перепрыгивать через препятствия и заглядывать в кратеры, где колесная техника застрянет. Это увеличивает площадь разведки при меньших затратах времени.

Смогут ли эти аппараты работать в условиях вечной тени?

Да, они оснащены специальными датчиками и системами освещения. Их задача — найти лед в кратерах Южного полюса, где никогда не бывает солнечного света.

Какая главная сложность проекта?

Отсутствие атмосферы. В отличие от Марса, на Луне нельзя использовать лопасти. Дроны будут перемещаться с помощью реактивных импульсов, что требует ювелирной точности управления.

Кто будет строить эти аппараты?

NASA планирует привлечь частные американские компании. Тендер завершится в июне 2024 года, после чего начнется активная фаза разработки прототипов.

