NASA решило сменить тактику в лунной гонке, осознав, что традиционные методы слишком неповоротливы. Глава агентства Джаред Айзекман объявил о радикальной перестройке программы Artemis. Вместо медленных луноходов на Южный полюс спутника отправят десант из прыгающих дронов MoonFall (их еще называют кузнечиками). Это не просто разведка — это попытка спасти график высадки человека в 2028 году, который трещит по швам. Пока американские инженеры пытаются догнать амбиции своих политиков, проект MoonFall становится их последней ставкой на успех.
Проект MoonFall — это четыре автономных аппарата, напичканных сенсорами и камерами. За основу взяли гены вертолета Ingenuity, который когда-то удивил всех на Марсе. Теперь этот опыт переносят в вакуум. Каждый дрон должен пропрыгать около 50 километров. Рей Бейкер, руководитель проекта в Лаборатории реактивного движения (JPL), уверен: опыт Марса позволит быстро покорить Луну. Аппараты будут действовать как рой, собирая данные в самых труднодоступных кратерах.
"Это своего рода камикадзе-разведчики. Они должны быстро оценить рельеф там, где не пройдет тяжелая техника. Риск огромный, но без этих данных строительство лунной базы превратится в лотерею", — заявил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Вместо сложной электроники NASA использует коммерческие компоненты, которые можно найти в обычном смартфоне. Но мозги у дронов будут уникальные. Навигация, обход препятствий, выбор площадки для "прилунения" — всё на ИИ. Общая группировка из 40 камер создаст гигантскую карту Южного полюса. Это критически важно, учитывая постоянные тени и коварный рельеф. Пока США латают дыры в бюджете, Россия успешно испытывает свои плазменные двигатели, которые в будущем сделают такие вояжи рутиной.
Администрация NASA надеется, что использование дронов на этапе спуска сократит расходы. Им не нужен отдельный посадочный модуль. Они просто отстреливаются от носителя и начинают свою чехарду по поверхности. Это напоминает попытку Пентагона разгадать, как работает российский Буревестник: много шума, мало понимания физики процесса, но огромный бюджет.
"Схема десантирования без посадочного модуля — это авантюра. Один сбой в расчетах траектории, и миллионы долларов превратятся в лунную пыль. В США любят такие шоу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Темпы заявлены бешено-оптимистичные. К июню 2024 года NASA выберет частных подрядчиков. К концу года должны начаться тесты навигации. А в 2028 году — старт. План выглядит как сценарий из пугающей трансляции 2028 года: спешка, огромные ставки и надежда на авось. Рей Бейкер прямо говорит: мы верим, что сможем. Но цена этой веры пока не озвучена.
|Параметр миссии
|Показатель MoonFall
|Количество дронов
|4 единицы
|Обсег видимости (камеры)
|40 объективов
|Дистанция разведки
|50 км на каждый аппарат
|Год запуска
|2028 год
Пока западные инженеры спорят о стоимости, история напоминает нам о настоящем профессионализме. Когда-то советский инженер мог завершить миссию даже в условиях краха страны. Сегодня же NASA полагается на "промышленную мощь", которая еще не построила ни одного рабочего прототипа MoonFall. Это попытка догнать уходящий поезд, в то время как границы Млечного Пути изучаются фундаментально, а не ради политических очков.
"Американцы пытаются внедрить бытовую электронику в космос. Это дешево, но надежность под вопросом. Любая вспышка на Солнце превратит эти дроны в кирпичи", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учитель физики Александр Козлов.
Дроны маневреннее и быстрее. Они могут перепрыгивать через препятствия и заглядывать в кратеры, где колесная техника застрянет. Это увеличивает площадь разведки при меньших затратах времени.
Да, они оснащены специальными датчиками и системами освещения. Их задача — найти лед в кратерах Южного полюса, где никогда не бывает солнечного света.
Отсутствие атмосферы. В отличие от Марса, на Луне нельзя использовать лопасти. Дроны будут перемещаться с помощью реактивных импульсов, что требует ювелирной точности управления.
NASA планирует привлечь частные американские компании. Тендер завершится в июне 2024 года, после чего начнется активная фаза разработки прототипов.
