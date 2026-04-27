На карту пришли деньги от незнакомца: один неверный шаг может втянуть вас в мошенническую схему

Если на карту поступили деньги от незнакомца, их нельзя переводить по просьбе звонящего на другой номер — нужно нажать кнопку "вернуть обратно", чтобы деньги ушли отправителю, и сообщить об этом в банк, иначе есть риск стать участником мошеннической цепочки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Ранее эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава рассказал РИА Новости, что мошенники стали переводить на карты россиян деньги, а затем требуют вернуть их на другие реквизиты, что может привести к блокировке карт.

Курочкин отметил, что случайно поступившие деньги нельзя воспринимать как свои. По его словам, правильнее всего вернуть платеж именно через банковскую функцию возврата, а не самостоятельным переводом на новые реквизиты. После этого стоит сразу зафиксировать ситуацию в обращении к банку.

"По закону, даже если вы нашли деньги на улице, это не ваши деньги. Если вам поступил неизвестный платеж, нужно нажать кнопку "Вернуть обратно". В таком случае деньги уйдут без раскрытия лишних данных и вернутся туда, откуда пришли. После этого нужно сразу сообщить в банк, что вам поступил неизвестный платеж, вы не знаете, что это за деньги, и уже его вернули. Так вы освобождаете себя от ответственности в возможных схемах", — указал специалист.

Эксперт объяснил, что мошенники могут специально использовать случайного получателя как промежуточное звено. Сначала деньги переводят на карту человека, а затем с ним связываются и просят вернуть сумму уже не тем же способом, а на другой номер или счет. Именно такой перевод, по словам специалиста, может включить человека в подозрительную финансовую цепочку.

"Схема может выглядеть так: на карту поступает сумма, после чего мошенники просят отправить ее не обратно, а по новым реквизитам. Например, они могут назвать другой номер телефона, карту другого человека или счет в другом банке. Так получателя используют как промежуточное звено, чтобы запутать движение средств. Возвращать такой платеж нужно только через банковскую кнопку возврата — туда, откуда он пришел. В этом случае человек не участвует в подозрительной операции", — добавил он.

Курочкин пояснил, что попытка вернуть деньги по просьбе незнакомцев может создать для получателя лишние риски. Если перевод окажется частью мошеннической схемы, человеку придется объяснять, почему он отправил средства на сторонние реквизиты. В такой ситуации банку или правоохранительным органам важно будет понять, действовал ли он осознанно.

"Мошенники используют случайного получателя как прокладку: если деньги сразу поступят на их карту, их могут быстро задержать. Затем они просят вернуть сумму на другой номер, придумывая причины вроде блокировки карты. Если схему начнут раскрывать, следствию придется выяснять, был человек участником мошенничества или его использовали втемную. Как минимум он потратит много времени на объяснения, переписку, звонки и доказательства", — заключил специалист.