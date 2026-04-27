ИИ вступает в войну с телефонными мошенниками: полная победа откладывается на десятилетия

Телефонное мошенничество может уйти только через 50-60 лет, когда системы защиты усилит продвинутый искусственный интеллект, отметил специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. В эфире Pravda.Ru эксперт прокомментировал новую функцию Яндекса, которая должна предупреждать о подозрительных звонках близким.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вакулин пояснил, что современные антифрод-сервисы работают как дополнительный барьер, но не дают абсолютной защиты. По его словам, такие системы собирают и анализируют несколько признаков, связанных с номером и звонком.

"Система работает на основе рейтингов, которые оставляют сами пользователи — она мониторит вызовы, их длительность, качество звонка, а также то, сколько раз этот абонент позвонил. В дальнейшем система выявляет все эти факторы и предупреждает пользователей о подозрительных звонках", — сказал он.

Специалист подчеркнул, что мошенники постоянно адаптируются к новым ограничениям и ищут способы обхода защиты. Именно поэтому антифрод-инструменты нужно воспринимать не как гарантию безопасности, а как одну из мер, которая требует постоянного развития.

"Мошенники действительно не дремлют, они обходят эти пути и в дальнейшем изобретают новые, более совершенные методы мошенничества. Именно в этом и заключается борьба специалистов по информационной и компьютерной безопасности — предотвращать такие случаи. Мошенники изучают новые методы, но и эти лазейки им в дальнейшем закрываются", — отметил эксперт.

По словам Вакулина, особенно уязвимыми остаются люди преклонного возраста, которым сложнее адаптироваться к изменениям технологической среды. Он добавил, что блокировка номеров, черные списки операторов и антивирусные приложения могут помочь, однако ключевым фактором все равно остается внимательность самого пользователя.

Полное вытеснение телефонного мошенничества специалист связал только с будущим развитием искусственного интеллекта. По его оценке, такой сценарий возможен не сейчас, а через 50-60 лет, когда системы смогут гораздо точнее выявлять мошеннические схемы.

Полная запись разговора с Сергеем Вакулиным доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
