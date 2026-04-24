Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наука

Министерство цифрового развития окончательно закрепило список интернет-ресурсов, которые останутся доступными пользователям даже при возникновении серьезных помех в мобильной сети. Перечень вырос до полутысячи позиций, формируя своеобразный "цифровой щит" для критически важных сервисов.

Девушка на улице со смартфоном
Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на улице со смартфоном

Безопасный доступ как фундамент инфраструктуры

Стабильность связи — это не просто комфорт, а вопрос безопасности государства. Сегодня финал свободной сети в глобальном масштабе вынуждает страны создавать островки стабильности. Система "белых списков" гарантирует, что даже при технических сбоях или внешнем давлении базовые услуги останутся на плаву.

"Данная мера — это создание цифрового каркаса жизнеобеспечения. Мы не можем позволить себе зависимость от глобальных сбоев, особенно когда речь идет о критических данных", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Кто вошел в обновленный перечень

Минцифры РФ расширило охват, добавив в список операторов ВТБ-Мобайл и Next mobile. Репертуар сервисов теперь включает финансовые инструменты, такие как Газпромбанк, медицину в лице центров "Медси" и "Мать и дитя", а также информационные хабы вроде "Рувики". В список попали гиганты индустрии: Росатом, "Роснефть", "Норникель" и Ростех.

"Интеграция профильных ведомств и частных гигантов в единый контур — это верный шаг. Когда система ГЛОНАСС и службы спасения доступны 24/7, риски техногенных аварий снижаются кратно", — заявил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Для гражданского сектора власти открыли доступ к торговым сетям "Лента", "Окей", сервисам доставки и каршеринга. Особое внимание уделили социальному блоку: "ЛизаАлерт" и "Добро.рф" стали приоритетными узлами связи. Органы власти поясняют:  "Все они [сервисы] отвечают требованиям безопасности".

Категория доступа Примеры ресурсов
Крупная промышленность Росатом, Ростех, Норникель
Социально значимые ЛизаАлерт, Знание, Добро. рф

"Надежность электроснабжения и связи — это две стороны одной медали. Если энергосистема видит нагрузку, а сеть падает, спасает именно наличие выделенных каналов", — отметил в беседе с Pravda.Ru диспетчер энергосистемы Максим Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о цифровой доступности

Как система понимает, какой сервис включить?

Ведомство проводит аудит на соответствие требованиям кибербезопасности и важности для повседневной жизни граждан.

Будут ли добавлены новые приложения?

Список динамический, он постоянно пополняется по мере роста потребностей и проверки надежности разработчиков.

Означает ли это полную изоляцию других ресурсов?

Нет, это мера обеспечения "минимума выживания" для связи в случае критических сбоев в общей интернет-структуре.

Зачем в списке медицинские сервисы мониторинга?

Непрерывный мониторинг уровня глюкозы критически важен для жизни пациентов, поэтому получение данных от приборов должно быть гарантировано при любых условиях.

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, диспетчер энергосистемы Максим Лебедев
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.