Звездная ночь 22 апреля: почему стоит отложить дела ради метеорного потока

Наука

Небесная канцелярия выписывает нам очередной счет за зрелища: в ближайшую среду, 22 апреля, планету накроет метеорный поток Лириды. Глыбы льда и пыли, оставленные кометой Тэтчера, полетят в земную атмосферу на скорости 49 километров в секунду. Это не просто "падающие звезды", а высокоскоростное шоу, которое в пике выдаст до 20 метеоров в час. Если вы планировали спать — отменяйте. Такое небесное явление лучше наблюдать вживую, чем в ленте соцсетей.

Фото: unsplash.com by Wolfgang Hasselmann is licensed under Free to use under the Unsplash License
Лириды: Космический антиквариат в действии

Лириды — это старейший задокументированный поток. Люди глазели на них еще 2500 лет назад. В 23:00 по московскому времени наступит "золотой час", когда Земля максимально плотно войдет в полосу космического мусора. В отличие от современных спутников, таких как низкоорбитальная группировка связи, эти частицы сгорают без остатка, оставляя яркие светящиеся хвосты.

"Лириды коварны своим коротким максимумом. Это не растянутое удовольствие, а резкий всплеск. Если пропустите ночь на 22 апреля, в остальные даты частота падений упадет в разы. Это как пытаться поймать слабый космический сигнал на сломанную антенну — помех много, а толку ноль", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Инструкция по выживанию для наблюдателя

Чтобы увидеть хоть что-то, придется сбежать из города. Городская засветка крадет 90% метеоров. Идеальные условия — это тьма, как в глубокой пещере, где затопленный город майя скрывается от солнечных лучей. Смотреть нужно в сторону созвездия Лиры, но не фокусируйтесь на одной точке. Расслабьте зрение.

Параметр Значение для Лирид
Интенсивность 18-20 метеоров в час
Скорость входа 49 км/с (очень быстрые)
Родительское тело Комета C/1861 G1 (Тэтчера)

"Для качественного наблюдения важно, чтобы небо было не просто ясным, но и сухим. Влажность в атмосфере работает как линза, рассеивая свет от метеоров. Если повезет с антициклоном, увидите даже слабые треки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru метеоролог Сергей Баранов.

Что дальше: Календарь космических дефицитов

Если в среду вы застрянете в пробке или под одеялом, следующий шанс представится 6 мая (Эта-Аквариды). Но помните: после майских праздников в астрономии наступает засуха почти на три месяца. Никаких мощных потоков до середины августа, когда придут легендарные Персеиды. Это как марсианская миссия - окна запуска открываются редко, и их нельзя игнорировать.

"Космос нестабилен. Мы видим Лириды каждый год, но их плотность меняется. Это напоминает ситуацию, когда океан начинает плавить ледники: процессы на первый взгляд цикличны, но всегда есть риск аномального затишья", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

В мире, где даже данные в браузере не принадлежат нам, бесплатное шоу от Вселенной — непозволительная роскошь. Выходите на улицу, поднимайте голову. Космос гораздо интереснее, чем кажется.

Ответы на популярные вопросы о звездопадах

Нужен ли телескоп для наблюдения за Лиридами?

Нет. Метеоры пролетают слишком быстро и по непредсказуемым траекториям. Телескоп только ограничит ваш обзор. Лучший инструмент — ваши глаза и широкоугольный охват неба.

В какое время лучше всего смотреть на небо 22 апреля?

Пик активности начнется около 23:00 по Москве, но оптимальное время для наблюдения — с полуночи до четырех утра, когда радиант потока поднимется максимально высоко над горизонтом.

Могут ли метеоры упасть на землю?

Лириды — это частицы кометной пыли, они размером с песчинку. Они сгорают в верхних слоях атмосферы, превращаясь в свет, и не имеют шансов достичь поверхности как метеориты.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, метеоролог Сергей Баранов, астрофизик Алексей Руднев
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
