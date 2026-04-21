Золотая жила под водой: как открытие ученых замещает редкие компоненты для вакцин и кремов

В Черном море нашли "золотую жилу", но не из драгоценных металлов, а из живых клеток. Ученые ИЦиГ СО РАН препарировали секреты микроорганизма. Этот протист, названный в честь братьев Стругацких, — настоящий биохимический завод на минималках. Вместо нефти он качает жирные кислоты и сквален, превращая обычную питательную среду в эликсир для косметологов и фармацевтов.

Биотехнологический завод в одной клетке

Представьте существо, которое умеет делиться с бешеной скоростью и не капризничает из-за меню. Это и есть наш герой из Черного моря. Исследователи потратили два года, чтобы понять, как этот "парень" работает. Они построили 3D-модели его клеток — от стадии шустрой зооспоры до массивного зооспорангия. Это не просто картинки: математическая модель теперь предсказывает, как ядра внутри клетки будут делиться, если подсыпать им побольше "вкусняшек" в биореакторе.

"Этот организм потенциально может заместить импортные штаммы, на которые наложены лицензионные ограничения. Мы имеем дело с чистым отечественным ресурсом, изученным вдоль и поперек", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Главный куш — сквален. Это вещество, которое обычно добывают из печени акул (что дорого и неэтично) или оливок (что долго). Протист Стругацких делает его буквально из воздуха и сахара. Кроме того, он синтезирует жирные кислоты, необходимые для производства современных вакцин. Это такой же прорыв, как если бы физики применили оптические вихри для передачи данных на огромных скоростях.

Почему Стругацкие? Научный хайп и здравый смысл

Назвать организм в честь фантастов — это не только дань уважения, но и мощный маркер. В мире науки имя решает всё, как и биография Шекспира для историка. Протист оказался неприхотлив, что делает его идеальным кандидатом для фундаментальных исследований. Если грибы вызывают дождь, то этот микромир способен вызвать шквал инвестиций в российскую косметическую индустрию.

Характеристика Преимущество Скорость деления Высокая, подходит для биореакторов Продукты синтеза Сквален, омега-3, жирные кислоты Юридический статус Российский штамм, без санкционных рисков

"В биотехнологиях часто возникают проблемы с патентной чистотой. Находка отечественного микроорганизма с такими свойствами — это победа в сфере технологического суверенитета", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

От пробирки до крема: когда ждать результат

Пока ученые доказали потенциал на уровне генов. Они видят, что у протиста есть все нужные "инструменты" (ферменты) для синтеза. Это как найти экзопланеты в обитаемой зоне: жизнь там возможна, но нужно отправить зонд. Следующий этап — заставить клетки выдавать максимум продукта в реальных условиях. Это сложнее, чем просто наблюдать за тем, как астероид Апофис пролетает мимо Земли.

"Главный риск при масштабировании — стабильность популяции. Если клетки начнут мутировать в реакторе, вся затея пойдет прахом", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инцидентам Анна Климова.

Если все пойдет по плану, "протист Стругацких" станет базой для новой линейки отечественных БАДов и омолаживающих сывороток. Это более осязаемый результат, чем философские разговоры о погоде, хотя и они полезны для социального климата. Исследование показало: природа Черного моря умеет удивлять не меньше, чем глубокий космос.

Ответы на популярные вопросы о протисте

Это бактерия или водоросль?

Ни то, ни другое. Протисты — это группа ядерных организмов, которые не вписываются в привычные рамки животных, растений или грибов. Они сами по себе.

Безопасен ли он для человека?

Да, этот вид не является патогенным. Его задача — плавать в море и синтезировать жиры, а не атаковать организмы. Для нас важны лишь продукты его жизнедеятельности.

Почему нельзя просто ловить акул ради сквалена?

Это варварство, которое приводит к деградации экосистем. Культивирование микроорганизмов в реакторах — экологически чистый и возобновляемый способ получения сырья.

