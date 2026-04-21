Пьянство теперь приняло еще более опасные размеры… — писала газета Новости дня 22 апреля 1901 года
Автопутешественникам пора менять курс: Китай показал уровень, после которого другие страны меркнут
В Болгарии просели проевропейские партии: причина оказалась глубже политической борьбы
Комфорт против реальности: поездка по Индии заставляет пересмотреть ценности за считанные дни
Нефтедоллар хоронят каждый год: что не даёт другим валютам перехватить игру
США переводят влияние в энергетику: как ресурсы становятся инструментом давления
Звездная ночь 22 апреля: почему стоит отложить дела ради метеорного потока
Болгария взяла курс на евро — и потеряла спокойствие: первый счёт уже выставлен
Коварные детали: почему неправильные носки и кроссовки могут разрушить ваш образ

Золотая жила под водой: как открытие ученых замещает редкие компоненты для вакцин и кремов

Наука

В Черном море нашли "золотую жилу", но не из драгоценных металлов, а из живых клеток. Ученые ИЦиГ СО РАН препарировали секреты микроорганизма. Этот протист, названный в честь братьев Стругацких, — настоящий биохимический завод на минималках. Вместо нефти он качает жирные кислоты и сквален, превращая обычную питательную среду в эликсир для косметологов и фармацевтов.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Матвеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Биотехнологический завод в одной клетке

Представьте существо, которое умеет делиться с бешеной скоростью и не капризничает из-за меню. Это и есть наш герой из Черного моря. Исследователи потратили два года, чтобы понять, как этот "парень" работает. Они построили 3D-модели его клеток — от стадии шустрой зооспоры до массивного зооспорангия. Это не просто картинки: математическая модель теперь предсказывает, как ядра внутри клетки будут делиться, если подсыпать им побольше "вкусняшек" в биореакторе.

"Этот организм потенциально может заместить импортные штаммы, на которые наложены лицензионные ограничения. Мы имеем дело с чистым отечественным ресурсом, изученным вдоль и поперек", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Главный куш — сквален. Это вещество, которое обычно добывают из печени акул (что дорого и неэтично) или оливок (что долго). Протист Стругацких делает его буквально из воздуха и сахара. Кроме того, он синтезирует жирные кислоты, необходимые для производства современных вакцин. Это такой же прорыв, как если бы физики применили оптические вихри для передачи данных на огромных скоростях.

Почему Стругацкие? Научный хайп и здравый смысл

Назвать организм в честь фантастов — это не только дань уважения, но и мощный маркер. В мире науки имя решает всё, как и биография Шекспира для историка. Протист оказался неприхотлив, что делает его идеальным кандидатом для фундаментальных исследований. Если грибы вызывают дождь, то этот микромир способен вызвать шквал инвестиций в российскую косметическую индустрию.

Характеристика Преимущество
Скорость деления Высокая, подходит для биореакторов
Продукты синтеза Сквален, омега-3, жирные кислоты
Юридический статус Российский штамм, без санкционных рисков

"В биотехнологиях часто возникают проблемы с патентной чистотой. Находка отечественного микроорганизма с такими свойствами — это победа в сфере технологического суверенитета", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

От пробирки до крема: когда ждать результат

Пока ученые доказали потенциал на уровне генов. Они видят, что у протиста есть все нужные "инструменты" (ферменты) для синтеза. Это как найти экзопланеты в обитаемой зоне: жизнь там возможна, но нужно отправить зонд. Следующий этап — заставить клетки выдавать максимум продукта в реальных условиях. Это сложнее, чем просто наблюдать за тем, как астероид Апофис пролетает мимо Земли.

"Главный риск при масштабировании — стабильность популяции. Если клетки начнут мутировать в реакторе, вся затея пойдет прахом", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инцидентам Анна Климова.

Если все пойдет по плану, "протист Стругацких" станет базой для новой линейки отечественных БАДов и омолаживающих сывороток. Это более осязаемый результат, чем философские разговоры о погоде, хотя и они полезны для социального климата. Исследование показало: природа Черного моря умеет удивлять не меньше, чем глубокий космос.

Ответы на популярные вопросы о протисте

Это бактерия или водоросль?

Ни то, ни другое. Протисты — это группа ядерных организмов, которые не вписываются в привычные рамки животных, растений или грибов. Они сами по себе.

Безопасен ли он для человека?

Да, этот вид не является патогенным. Его задача — плавать в море и синтезировать жиры, а не атаковать организмы. Для нас важны лишь продукты его жизнедеятельности.

Почему нельзя просто ловить акул ради сквалена?

Это варварство, которое приводит к деградации экосистем. Культивирование микроорганизмов в реакторах — экологически чистый и возобновляемый способ получения сырья.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Садоводство, цветоводство
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Траншейная алхимия: как заставить почву работать на урожай огурцов без лишних усилий
Садоводство, цветоводство
Траншейная алхимия: как заставить почву работать на урожай огурцов без лишних усилий
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Советы
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Популярное
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели

Многие дачники тратят силы на перекопку грядок, не подозревая, что обычная садовая куча может стать автономной системой питания и обогрева для теплолюбивых культур.

Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Клумба без рассады и лишней возни: эти цветы всходят прямо в грунте и не требуют забот
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Мадьяр разошёлся не на шутку: теперь он потребовал отставки президента Венгрии
Мадьяр разошёлся не на шутку: теперь он потребовал отставки президента Венгрии
Последние материалы
Автопутешественникам пора менять курс: Китай показал уровень, после которого другие страны меркнут
Когда мир закрывается: Турция 2026 открывает сезон с гарантией цен и перелетов
В Болгарии просели проевропейские партии: причина оказалась глубже политической борьбы
22 апреля: день рождения Ленина, День Земли и обмен шпионами
Золотая жила под водой: как открытие ученых замещает редкие компоненты для вакцин и кремов
Комфорт против реальности: поездка по Индии заставляет пересмотреть ценности за считанные дни
АКБ садится за одну ночь: одна копеечная деталь в багажнике, которая втихую высасывает весь ток
Нефтедоллар хоронят каждый год: что не даёт другим валютам перехватить игру
Сигнал тревоги на коже: как вовремя распознать превращение обычной родинки в меланому
США переводят влияние в энергетику: как ресурсы становятся инструментом давления
