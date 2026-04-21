Золотая жила под водой: как открытие ученых замещает редкие компоненты для вакцин и кремов

В Черном море нашли "золотую жилу", но не из драгоценных металлов, а из живых клеток. Ученые ИЦиГ СО РАН препарировали секреты микроорганизма. Этот протист, названный в честь братьев Стругацких, — настоящий биохимический завод на минималках. Вместо нефти он качает жирные кислоты и сквален, превращая обычную питательную среду в эликсир для косметологов и фармацевтов.
Представьте существо, которое умеет делиться с бешеной скоростью и не капризничает из-за меню. Это и есть наш герой из Черного моря. Исследователи потратили два года, чтобы понять, как этот "парень" работает. Они построили 3D-модели его клеток — от стадии шустрой зооспоры до массивного зооспорангия. Это не просто картинки: математическая модель теперь предсказывает, как ядра внутри клетки будут делиться, если подсыпать им побольше "вкусняшек" в биореакторе.
"Этот организм потенциально может заместить импортные штаммы, на которые наложены лицензионные ограничения. Мы имеем дело с чистым отечественным ресурсом, изученным вдоль и поперек", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Главный куш — сквален. Это вещество, которое обычно добывают из печени акул (что дорого и неэтично) или оливок (что долго). Протист Стругацких делает его буквально из воздуха и сахара. Кроме того, он синтезирует жирные кислоты, необходимые для производства современных вакцин. Это такой же прорыв, как если бы физики применили оптические вихри для передачи данных на огромных скоростях.
Назвать организм в честь фантастов — это не только дань уважения, но и мощный маркер. В мире науки имя решает всё, как и биография Шекспира для историка. Протист оказался неприхотлив, что делает его идеальным кандидатом для фундаментальных исследований. Если грибы вызывают дождь, то этот микромир способен вызвать шквал инвестиций в российскую косметическую индустрию.
|Характеристика
|Преимущество
|Скорость деления
|Высокая, подходит для биореакторов
|Продукты синтеза
|Сквален, омега-3, жирные кислоты
|Юридический статус
|Российский штамм, без санкционных рисков
"В биотехнологиях часто возникают проблемы с патентной чистотой. Находка отечественного микроорганизма с такими свойствами — это победа в сфере технологического суверенитета", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Пока ученые доказали потенциал на уровне генов. Они видят, что у протиста есть все нужные "инструменты" (ферменты) для синтеза. Это как найти экзопланеты в обитаемой зоне: жизнь там возможна, но нужно отправить зонд. Следующий этап — заставить клетки выдавать максимум продукта в реальных условиях. Это сложнее, чем просто наблюдать за тем, как астероид Апофис пролетает мимо Земли.
"Главный риск при масштабировании — стабильность популяции. Если клетки начнут мутировать в реакторе, вся затея пойдет прахом", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инцидентам Анна Климова.
Если все пойдет по плану, "протист Стругацких" станет базой для новой линейки отечественных БАДов и омолаживающих сывороток. Это более осязаемый результат, чем философские разговоры о погоде, хотя и они полезны для социального климата. Исследование показало: природа Черного моря умеет удивлять не меньше, чем глубокий космос.
Ни то, ни другое. Протисты — это группа ядерных организмов, которые не вписываются в привычные рамки животных, растений или грибов. Они сами по себе.
Да, этот вид не является патогенным. Его задача — плавать в море и синтезировать жиры, а не атаковать организмы. Для нас важны лишь продукты его жизнедеятельности.
Это варварство, которое приводит к деградации экосистем. Культивирование микроорганизмов в реакторах — экологически чистый и возобновляемый способ получения сырья.
