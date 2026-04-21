Наука

Во Владивостоке этой осенью стартует масштабный проект по созданию "Тигропарка" — новой рекреационной зоны в Первомайском районе, посвященной уникальной природе Приморья и амурскому тигру. Экспертная группа при городской администрации уже одобрила концепцию, подчеркнув, что площадка станет ключевым звеном пешеходного маршрута протяженностью около километра. Проект включает в себя современные семейные зоны, обзорную площадку и благоустроенные пространства для прогулок, что неизменно повышает туризм в регионе и делает городскую среду более привлекательной.

Тигр
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Реализация инициативы стала возможной благодаря государственно-частному партнерству между администрацией города, Центром "Амурский тигр" и ГК "Аква-Ресурсы", соглашение с которыми было достигнуто на ВЭФ-2025. Начальник управления городской среды Анна Джура подчеркнула, что участие социально ответственного бизнеса позволяет создавать по-настоящему комфортные локации для жителей. Как сообщает издание vostokmedia.com, подобные объекты превращают обычные пустыри в культурные центры. Масштабные инвестиции в инфраструктуру сопоставимы с тем, как в других регионах фиксируется бетонный бум и обновление общественных пространств.

Центральным элементом парка станет 3,5-метровая металлическая скульптура хозяина тайги, созданная по эскизам Алексея Степаненко. Художник Елена Фургал заложила в основу концепции не только эстетику, но и образовательную миссию, превращая территорию в просветительский кластер. Для активного развития подобных зон крайне важна экономическая стабильность, ведь даже незначительная инфляция может повлиять на стоимость строительных материалов и сроки сдачи объектов.

"Развитие тематических парков — это не просто украшение города, а формирование экологического сознания у горожан через визуальные образы и качественную архитектуру", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о "Тигропарке"

Когда начнется строительство нового объекта?

Работы на площадке в Первомайском районе запланированы на осень текущего года.

Кто выступает инвестором проекта?

Проект реализуется при участии ГК "Аква-Ресурсы" совместно с Центром "Амурский тигр" и при поддержке мэрии.

Какова главная архитектурная особенность парка?

Доминантой пространства станет массивная металлическая статуя тигра высотой три с половиной метра.

Какова общая протяженность прогулочного маршрута?

Парк интегрируют в единый пешеходный путь длиной порядка одного километра.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
