Хозяин тайги в металле: в Первомайском районе появится уникальный арт-объект

Во Владивостоке этой осенью стартует масштабный проект по созданию "Тигропарка" — новой рекреационной зоны в Первомайском районе, посвященной уникальной природе Приморья и амурскому тигру. Экспертная группа при городской администрации уже одобрила концепцию, подчеркнув, что площадка станет ключевым звеном пешеходного маршрута протяженностью около километра. Проект включает в себя современные семейные зоны, обзорную площадку и благоустроенные пространства для прогулок, что неизменно повышает туризм в регионе и делает городскую среду более привлекательной.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тигр

Реализация инициативы стала возможной благодаря государственно-частному партнерству между администрацией города, Центром "Амурский тигр" и ГК "Аква-Ресурсы", соглашение с которыми было достигнуто на ВЭФ-2025. Начальник управления городской среды Анна Джура подчеркнула, что участие социально ответственного бизнеса позволяет создавать по-настоящему комфортные локации для жителей. Как сообщает издание vostokmedia.com, подобные объекты превращают обычные пустыри в культурные центры. Масштабные инвестиции в инфраструктуру сопоставимы с тем, как в других регионах фиксируется бетонный бум и обновление общественных пространств.

Центральным элементом парка станет 3,5-метровая металлическая скульптура хозяина тайги, созданная по эскизам Алексея Степаненко. Художник Елена Фургал заложила в основу концепции не только эстетику, но и образовательную миссию, превращая территорию в просветительский кластер. Для активного развития подобных зон крайне важна экономическая стабильность, ведь даже незначительная инфляция может повлиять на стоимость строительных материалов и сроки сдачи объектов.

"Развитие тематических парков — это не просто украшение города, а формирование экологического сознания у горожан через визуальные образы и качественную архитектуру", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о "Тигропарке"

