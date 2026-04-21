Мудрые фермеры против агрессоров: как грибные белки побеждают в битве за тучи

Наука

Забудьте о шаманах с бубнами. Если вам нужен дождь, зовите грибы. Пока метеорологи США тратят миллиарды на сомнительные климатические модели, природа под вашими ногами уже давно научилась "хакать" небо. Крошечные организмы, которые мы привыкли видеть только в тарелке или под старым пнем, оказались серыми кардиналами земной атмосферы.

Земля в руках
Фото: unsplash.com by Alicia Christin Gerald is licensed under Free to use under the Unsplash License


Физика обмана: почему вода не замерзает?

Чистая вода — та еще капризная особа. Вы думали, она замерзает при нуле? Как бы не так. В стерильных условиях атмосферы капли остаются жидкими даже при ледяных -40 °C. Им просто не за что "зацепиться", чтобы начать превращение в лед. Это называется переохлажденной водой. Чтобы пошел настоящий ливень, в облако должен попасть "секретный ингредиент" — ядро кристаллизации. Пыль, сажа или океаническая соль справляются с этим из рук вон плохо. Им подавай экстремальный холод.

"Биологические частицы работают на порядки эффективнее минеральной пыли. Если пылинке нужно -15 градусов, то белковому "десанту" достаточно легкого "минуса", чтобы запустить цепную реакцию в облаке", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Тут на сцену выходят белки INpros. Долгое время главным "повелителем бурь" считалась бактерия Pseudomonas syringae. Она поднимается с листьев и заставляет воду кристаллизоваться при -2 °C. Но недавнее исследование в Science Advances показало: грибы рода Fusarium и Mortierella играют в высшей лиге. Они не просто держат белки на "коже", а буквально заливают ими почву вокруг себя. Эти молекулы мельче, живучее и агрессивнее бактериальных аналогов.

Грибы против бактерий: битва за облака

В чем принципиальная разница? Бактерии используют лед как лом — они пробивают ткани растений, чтобы выкачать соки. Это агрессоры. Грибы Mortierella, напротив, ведут себя как мудрые фермеры. Их белки в почве создают защитный барьер, удерживают влагу и помогают регенерации тканей растений в суровых условиях. Это симбиоз, а не грабеж.

Характеристика Бактерии (Pseudomonas) Грибы (Mortierella)
Локализация белка На клеточной мембране Выделяются во внешнюю среду
Размер молекул Крупные Мелкие, водорастворимые
Стратегия Паразитизм (атака льдом) Симбиоз и защита

Грибковые белки превращаются в пыль, подхватываются ветром и улетают в стратосферу. Там они становятся идеальными "семенами" для дождя. Даже в теплых облаках (выше -5°C) они заставляют капли тяжелеть и падать вниз. Это идеальный цикл биоосадков: грибы поливают сами себя, управляя небом с земли.

"Грибковые споры и белки — это естественная часть экосистемы. Когда мы уничтожаем леса, мы не просто рубим дрова. Мы ломаем климатический насос, который заставляет облака отдавать воду именно в этом регионе", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Биологический апгрейд: откуда взялся суперген

Самое безумное — грибы не изобретали эту технологию. Они ее украли. Анализ ДНК показал, что миллионы лет назад предки этих грибов провернули горизонтальный перенос генов. Это своего рода биологический "копипаст": они взяли готовый код у бактерий и встроили его в свою систему. Но, как это часто бывает в эволюции, копия превзошла оригинал по эффективности.

Эти белки-ледогенераторы невероятно живучи. Они не боятся высыхания, ультрафиолета и сохраняют активность годами. Это вам не аккумулятор смартфона, который дохнет от мороза. Напротив, холод — их родная стихия. Такая стабильность делает их привлекательными для промышленности, где до сих пор используют токсичный йодид серебра.

"Способность микроорганизмов обмениваться генетическим кодом для выживания — это классика микробиологии. Грибы просто довели эту технологию до совершенства, превратив ее в инструмент управления средой", — отметил в беседе с Pravda.Ru микробиолог Николай Зуев.

От лыжных склонов до защиты урожая

Зачем нам это знать? Будущее сельского хозяйства может зависеть от этих невидимых частиц. Если "засеивать" облака грибковыми белками, можно вызывать дожди там, где засуха грозит голодом. В отличие от тяжелых металлов, это абсолютно биоразлагаемый продукт. Более того, эти белки могут работать как тепловое одеяло для растений: при резком замерзании выделяется микродоза скрытого тепла, спасающая клетки от гибели.

Ответы на популярные вопросы о грибном дожде

Могут ли грибы вызвать наводнение?

В теории — да, если их концентрация в атмосфере превысит критическую норму. Однако природа сама балансирует эти процессы через интенсивность ветра и влажность.

Безопасны ли эти белки для человека, если они попадут в воду?

Да, это естественные органические соединения, которые веками присутствуют в лесной почве и речной воде без вреда для здоровья.

Можно ли заменить ими искусственный снег на курортах?

Это одна из главных целей. Грибковые INpros позволяют производить снег при более высоких температурах, экономя колоссальное количество электроэнергии.

Влияет ли глобальное потепление на работу этих грибов?

Да, изменение климата нарушает привычные ареалы грибов, что может привести к непредсказуемым сдвигам в распределении осадков на планете.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, микробиолог Николай Зуев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
