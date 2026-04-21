Космический изгой: как маленькая каменная планета оказалась на окраине гигантов

Вселенная любит подшутить над шаблонами. Мы привыкли, что в космосе всё по полочкам: горячие каменные "голыши" жмутся к звезде, а газовые пухляши-гиганты дрейфуют на задворках. Но система красного карлика LHS 1903 решила устроить бунт. Астрономы нашли там планетарный винегрет, где каменистый мир нагло вылез за пределы газовых гигантов, перевернув теорию формирования миров с ног на голову.

Космический парадокс: почему система "вывернута"

Обычно в протопланетных дисках царит строгая сегрегация. Вблизи звезды жарко, газ улетучивается, оставляя лишь тяжелые металлы и камни. Дальше — "линия снега", где водяной пар и метан замерзают, позволяя планетам быстро набирать массу и засасывать водород с гелием. Так получился наш Юпитер. Но у LHS 1903 всё иначе: три внутренние планеты играют по правилам, а четвертая — четвертая оказалась маленьким каменным миром, сидящим в "галерее" за спинами гигантов.

"Это ломает привычную логику. Мы видим объект, который по всем законам жанра должен был стать газовым карликом или вообще не появиться в этой зоне. Подобные исследования заставляют нас признать: хаос в космосе — это не ошибка, а альтернативный сценарий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи из Уорикского университета и ЕКА, используя данные миссий TESS и CHEOPS, подтвердили: этот "камешек" не просто случайно пролетал мимо. Он там живет. Система LHS 1903 — это первый задокументированный пример планетарного порядка "наизнанку", который ставит под сомнение универсальность нашего земного опыта.

Как рождаются изгои в газовом дефиците

Главная загадка: как каменистая планета выжила на окраине? Ученые предполагают, что планеты в этой системе рождались не гурьбой, а по очереди. Газовые гиганты, возникшие раньше, "съели" весь доступный стройматериал. К моменту, когда наступила очередь внешней планеты, в диске закончилось главное топливо для роста — газ. Осталась лишь пыль и сухой остаток, из которых слепился маленький, но твердый мир.

Признак Планета-изгой в LHS 1903 Расположение За орбитами газовых гигантов Состав Преимущественно каменистый, без газовой оболочки Условия формирования Голодный паек — дефицит водорода и гелия

Забавно, но астрономы проверили все криминальные версии. Нет, планета не теряла атмосферу в жутком столкновении. И нет, она не менялась местами с соседом в пьяном танце гравитации. Она такой родилась — в пустоте, где уже нечего было ловить.

"Здесь мы видим чистую биологию систем. Как и адаптация патогена к новой среде, планетарные системы подстраиваются под наличие ресурсов. Нет газа — строим из камня", — отметил в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Пересмотр классики: от Солнца к экзопланетам

"Исторически наши теории формирования планет основаны на том, что мы видим и знаем о нашей Солнечной системе", — говорит соавтор исследования Изабель Реболлидо из ЕКА. Однако чем дальше мы заглядываем в космос, тем чаще видим, что наше Солнце — скорее исключение, чем золотой стандарт. Изучение загадок истории и небесных тел доказывает: сценариев эволюции тысячи.

"Такие находки — это как открытие века в археологии. Мы нашли мир, застывший в уникальных условиях. Это меняет наше понимание стабильности орбит", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Проект CHEOPS продолжает собирать улики. Астрономы уверены: LHS 1903 — лишь верхушка айсберга. Возможно, "неправильные" системы встречаются в галактике чаще, чем аккуратные "копии" нашего дома. Главное — уметь видеть детали в приглушенном свете далеких красных карликов.

Ответы на популярные вопросы о LHS 1903

Почему планету называют "вывернутой наизнанку"? Потому что она нарушает стандартный порядок: каменистые планеты должны быть ближе к звезде, а газовые — дальше. Здесь всё наоборот. Может ли на этой планете быть жизнь? Маловероятно. Планета находится в системе красного карлика, и условия формирования в среде с дефицитом газа предполагают жесткое радиационное окружение и отсутствие плотной атмосферы. Как ученые измеряют такие планеты? Они используют метод транзитов — фиксируют падение яркости звезды, когда планета проходит перед ней. Точные данные о составе получают с помощью спутника CHEOPS. Могли ли планеты просто столкнуться и поменяться местами? Исследователи исключили эту версию. Орбиты планет в системе LHS 1903 слишком стабильны для последствий гравитационного бильярда.

