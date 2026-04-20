Ближе, чем связь в ТВ: в 2026 году огромная скала пронзит небо над Землей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наука

Космос снова подкинул нам повод для экзистенциального кризиса. К Земле официально направляется астероид Апофис, более известный под зловещим псевдонимом "Бог Хаоса". Это не просто рядовой булыжник, а глыба размером с три футбольных поля, которая 19 апреля 2026 года устроит нам проверку на прочность нервной системы.

Астероид у Земли
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Астероид у Земли

Орбитальный танец: ближе, чем спутники TV

Представьте себе скалу весом в десятки миллионов тонн, которая несется в вакууме. В 2026 году этот "гость" пролетит мимо нас на дистанции, которая по космическим меркам считается "в упор". Апофис окажется ближе к поверхности Земли, чем некоторые наши искусственные спутники связи. Дистанция сократится настолько, что объект можно будет увидеть невооруженным глазом — яркая точка, стремительно пересекающая ночное небо.

"Траектория Апофиса — это классический пример гравитационного бильярда. Даже минимальное отклонение из-за солнечного ветра может изменить финал этой партии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ученые из NASA уже занесли "Бога Хаоса" в список потенциально опасных объектов. Это не значит, что завтра наступит конец света, но это значит, что за каждым его "вздохом" следят телескопы по всему миру. Астероид такого размера при падении способен стереть с лица земли мегаполис или вызвать цунами, которое перекроит карту прибрежных зон.

Физика Хаоса: почему NASA на взводе

Проблема не только в размере. Физика сближения тел такой массы полна сюрпризов. Гравитационное поле Земли может не просто искривить путь астероида, но и "раскрутить" его, изменив внутреннюю структуру. Это как если бы вы пронесли магнит мимо железных опилок: вроде не коснулись, а порядок нарушили. Каждое такое сближение меняет орбиту Апофиса, делая будущие прогнозы все более туманными.

Характеристика Данные астероида Апофис
Диаметр Около 340 метров (3 футбольных поля)
Дата сближения 19 апреля 2026 года
Статус опасности Потенциально опасный объект (PHO)

"Основной риск не в текущем пролете, а в прохождении через так называемую 'замочную скважину' - узкую зону пространства, где гравитация Земли скорректирует орбиту для прямого попадания при следующем визите", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Реальна ли угроза или это космический блеф?

На сегодняшний день вероятность прямого столкновения в 2026 году крайне мала. Однако "Бог Хаоса" — парень непредсказуемый. Астрономы используют этот визит как полигон для испытаний систем планетарной защиты. Если мы научимся точно рассчитывать поведение таких гигантов, у человечества появится шанс не повторить судьбу динозавров.

"Наблюдения за такими объектами позволяют калибровать наши радары. Мы буквально учимся видеть невидимое на огромных скоростях", — отметил в разговоре с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

В мире, где мы привыкли контролировать всё через экраны смартфонов, подобные явления напоминают: мы живем на крошечной лодке посреди безбрежного и довольно агрессивного океана. И иногда океан решает подплыть поближе.

Ответы на популярные вопросы об астероиде

Можно ли будет увидеть Апофис в России?

Да, при условии ясного неба его можно будет наблюдать как движущуюся звезду. Специальные приборы не потребуются, но бинокль сделает зрелище эффектнее.

Что будет, если он все-таки упадет?

Столкновение вызовет взрыв мощностью в сотни мегатонн. Это региональная катастрофа колоссального масштаба, но не полное уничтожение жизни на планете.

Есть ли у человечества план защиты?

NASA и другие агентства разрабатывают миссии по отклонению астероидов (например, проект DART). В случае реальной угрозы планируется использование кинетических таранов.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.