Острый как алмаз: почему лунный грунт уничтожает технику и легкие людей

Луна — это не просто красивый фонарь в ночном небе, а гигантская стройплощадка будущего. Программы "Артемида", российско-китайская станция ИЛРС и проекты ЕКА намекают: мы возвращаемся туда всерьез. Но есть проблема. Она мелкая, злая и повсюду. Это лунный реголит. Пыль, которая вгрызается в механизмы, портит легкие астронавтов и липнет ко всему из-за статического заряда. Физика этого "песка" — настоящий кошмар для инженеров, ведь на Луне нет ветра и воды, чтобы обточить острые края частиц.

Вулканы, метеориты и наножелезо: из чего сделана Луна

Лунный грунт — это не чернозем с вашей дачи. Это продукт миллиардов лет жесткого "абьюза" со стороны космоса. Вакуум, радиация и постоянная бомбардировка метеоритами превратили поверхность в измельченный кремнезем со следами металлов. Зрелость реголита — это маркер его страданий. Чем он "старше", тем мельче частицы и тем больше в них нанофазного железа (npFe).

"Мелкая фракция реголита ведет себя агрессивно. Она проникает в любые зазоры, вызывая абразивный износ узлов трения. Это классическая техногенная угроза в условиях вакуума", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Особенно опасна пыль в районе Южного полюса — в бассейне Эйткена. Она электростатически заряжена. Представьте себе липкий пенопласт, который невозможно стряхнуть, но при этом он твердый как алмаз и режет металл. Ученые из Университета Нотр-Дам и Университета Центральной Флориды решили выяснить: а что будет с этим грунтом, если по нему постоянно ездить? Превратится ли он в непроходимое облако взвеси?

Тест-драйв в имитаторе: как колеса уничтожают (или нет) грунт

Для экспериментов использовали установку RIDER и имитатор LHS-1E. Это аналог "незрелого" реголита — того, что еще не успел превратиться в тончайшую пудру под ударами микрометеоритов. Ученые взяли три типа колес: прототип для миссии VIPER, колесо Astrobotic Polaris и реплику легендарного "багги" миссий Apollo.

Параметр эксперимента Результат наблюдения Количество проходов До 900 раз по одной колее Гравитация Имитация 1/6 земной (лунная) Изменение структуры Минимальное дробление частиц Пылеобразование Низкое для "незрелого" грунта

Исследователи буквально "наматывали круги". Каждое колесо проехало 900 раз по 35-сантиметровому слою грунта. Каждые 100 кругов брали пробы. Физика процесса проста: если колесо дробит частицы, пыли становится больше, она легче взлетает и дольше висит. Это как ехать на машине по сухой глине — за вами встает столб грязи, который слепит и душит. Но на Луне все иначе.

"В экспериментах с имитаторами важно учитывать, что физика взаимодействия на макроуровне может давать ложные надежды. Однако стабильность формы частиц при механическом воздействии — хороший знак для долговечности техники", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Почему "незрелая" пыль — это хорошая новость для дорог

Результаты, представленные на конференции LPSC 2026, удивляют. Незрелый реголит оказался крепким орешком. Даже после 900 проходов форма и размер зерен почти не изменились. Это значит, что если мы выберем правильные маршруты на Луне (там, где грунт "моложе" и крупнее), то сможем избежать пылевого ада. Луноходы не будут "задыхаться" в собственных выбросах, а солнечные панели проживут дольше без чистки.

Колеса из металла или углеродного волокна по-разному взаимодействовали с грунтом, но общий итог один: незрелый реголит — это готовое дорожное полотно. Его не нужно асфальтировать, достаточно просто уплотнить. Это критически важно для логистики будущих баз. Вместо того чтобы везти бетон с Земли (что безумно дорого), можно использовать естественные свойства местного "песка".

"Любое перемещение грунта на Луне — это риск. Если пыль не дробится под колесами, это радикально снижает вероятность выхода из строя электроники из-за статических пробоев", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Хотя влияние конструкции колеса на морфологию частиц остается предметом споров, эксперимент в лаборатории Exolith доказал: будущие "шоссе" на Луне реальны. Главное — не пытаться строить дороги там, где реголит слишком "зрелый". Иначе любая поездка превратится в испытание на выживание для техники.

Главный вызов лунной логистики Оказалось, что главная проблема не в том, как построить колесо, а в том, как найти место с правильным грунтом. Лунная поверхность неоднородна. Южный полюс манит водой (льдом), но пугает своей экстремально мелкой пылью. Исследование Муньис Льоренс и Майкла Лукаса дает четкую инструкцию: ищите "незрелые" участки высокогорья, если хотите, чтобы ваши луноходы не превратились в памятники через неделю работы.

Ответы на популярные вопросы о лунной пыли

Почему лунная пыль острее земной?

На Земле частицы песка округляются под воздействием ветра и воды (эрозия). На Луне эрозии нет. Метеориты дробят породу в острые осколки, которые остаются такими миллиарды лет.

В чем опасность пыли для здоровья?

Она ведет себя как асбест. Мелкие частицы впиваются в легочную ткань, вызывая воспаление и "лунную лихорадку". Астронавты миссий Apollo жаловались на симптомы сразу после возвращения в модуль.

Как статический заряд влияет на технику?

Пыль липнет к линзам камер и солнечным батареям, как намагниченная. Убрать её просто щеточкой не получится — она буквально притягивается к поверхностям.

Можно ли из реголита строить дома?

Да, это одна из целей программ ИЛРС и "Артемида". Реголит планируют спекать лазером или использовать для 3D-печати куполов, защищающих от радиации.

