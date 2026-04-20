Смартфон-кирпич: как новая реформа превратит незарегистрированные устройства в плееры

Ваш смартфон скоро может превратиться в платный пропуск в сеть. В России готовят радикальную реформу рынка мобильных устройств: обязательную регистрацию гаджетов по идентификатору IMEI. Если железка не числится в госбазе — связи не будет. Законопроект уже проскочил первое чтение, обещая пополнить бюджет на 30 миллиардов рублей и окончательно придушить "серый" импорт. Операторы потирают руки в ожидании новых доходов, хотя технически процедура для них стоит копейки.
Суть идеи проста до звона в ушах. Каждый телефон имеет уникальный "отпечаток пальца" — код IMEI. Власти хотят создать единый реестр, куда попадут все легально ввезенные устройства. Купили смартфон в официальном магазине? Он уже там. Привезли из-за границы сами или заказали на маркетплейсе? Извольте зарегистрировать и, скорее всего, заплатить пошлину. В противном случае через некоторое время сеть оператора выплюнет ваш девайс, оставив его в режиме дорогого кирпича с камерой.
"Создание единой базы IMEI — это логичный шаг в эпоху тотальной цифровизации. Однако важно понимать, что любая централизованная база данных становится магнитом для злоумышленников. Утечка такого реестра позволит связывать конкретное устройство с личностью владельца еще эффективнее, чем сейчас", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.
Такая система уже давно работает в Турции и ряде других стран. Там туристы часто сталкиваются с блокировкой трубок через месяц использования местной SIM-карты. Россия идет по проверенному пути, стремясь навести порядок в хаосе параллельного импорта. Это не просто учет, это способ контролировать эксплуатацию гаджетов на территории всей страны. Чиновники уверены: это поможет бороться с кражами. Украденный телефон с заблокированным IMEI невозможно будет перепродать для использования по прямому назначению.
Главный аргумент — деньги. "Серый" рынок смартфонов — это огромный поток наличности, пролетающий мимо казны. По предварительным оценкам, легализация всех ввозимых трубок принесет бюджету около 30 млрд рублей в виде налогов и сборов. Кроме того, это мощный инструмент безопасности. Зная IMEI, спецслужбы смогут точнее определять местоположение аппарата, даже если в нем меняют "симки".
|Параметр
|Текущая ситуация
|После принятия закона
|Статус IMEI
|Формальный код
|Обязательный регистратор
|"Серый" ввоз
|Процветает
|Блокируется операторами
|Кражи
|Перепродажа выгодна
|Смысл кражи пропадает
В отличие от западных стран, где подобные инициативы часто тонут в бюрократии США, Россия внедряет систему жестко и системно. Для операторов связи внедрение проверки IMEI не требует колоссальных затрат. Современное оборудование (DPI) и так видит идентификаторы устройств. Нужно лишь "подружить" биллинг с государственной базой данных. В этом плане кибербезопасность и финансовый контроль идут рука об руку.
"С точки зрения физики сигналов и работы сетей, идентификация по IMEI — задача тривиальная. Но есть нюанс: программная среда многих дешевых устройств позволяет менять этот код. Мы можем столкнуться с рынком 'клонированных' IMEI, что внесет хаос в систему учета", — отметил в разговоре с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Главный страх — подорожание техники. Любой дополнительный сбор ложится на плечи покупателя. Если регистрация станет платной, ритейлеры просто включат эти издержки в ценник. При этом эксперты указывают на парадокс: процедура учета практически бесплатна в исполнении, но превращается в новый налог на связь. Это напоминает попытки ограничить использование нейросетей через лицензирование — исполнение сложное, а профит сомнительный.
Для тех, кто привык покупать флагманы в отпуске или через зарубежные платформы, жизнь усложнится. Придется либо платить, либо мириться с тем, что телефон превратится в плеер. В этом контексте прогнозы неутешительны: цены на электронику могут подскочить на 5-10%. Пока политики обсуждают законопроект, рынок замер в ожидании. Никто не хочет оплачивать из своего кармана аппетиты операторов и дыры в бюджете.
"Любое усложнение правил игры на рынке электроники ведет к росту цен. Мы уже видели это на примере маркировки. Регистрация IMEI — это еще один барьер, который ударит по кошельку обычного человека, решившего сэкономить на покупке гаджета через интернет", — подчеркнул преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.
Основная проблема — программные уязвимости. Если система будет работать криво, под блокировку могут попасть легальные пользователи. История знает случаи, когда из-за сбоев в реестрах отключались целые серии устройств одного бренда. Также неясно, как система будет реагировать на двухсимочные аппараты, у которых по два IMEI. Один зарегистрирован, второй — нет. Что делать в такой ситуации?
Кроме того, возникнет вопрос с устройствами, которые уже находятся на руках у населения. Потребуется ли им "амнистия" или принудительная регистрация? Пока ответов меньше, чем вопросов. Ясно одно: старые методы обхода таможни перестанут работать. Это не загадки истории, а суровая цифровая реальность. Государство берет под контроль каждый бит информации, проходящий через ваш карман.
Скорее всего, закон не будет иметь обратной силы. Устройства, уже работающие в сетях РФ, получат автоматическую регистрацию. Проблемы начнутся только у новых гаджетов, купленных после вступления закона в силу.
Точная сумма в законопроекте пока не зафиксирована. Обсуждаются варианты от символических 100 рублей до сумм, привязанных к стоимости устройства. Окончательное решение примет правительство.
Да, для роуминга обычно делаются исключения. Система IMEI-контроля в других странах чаще всего нацелена на использование местных "симок" в незарегистрированных телефонах.
Технически — да. Если IMEI будет внесен в стоп-лист, телефон нельзя будет активировать с любой российской сим-картой. Однако злоумышленники могут разобрать его на запчасти — тут регистрация бессильна.
