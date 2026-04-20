Оплата горящего тура может закончиться потерей денег: путешественникам назвали самые опасные ошибки

В преддверии майских праздников мошенники активизировались с предложениями горящих туров по привлекательным ценам, поэтому важно осторожно относиться к подозрительным ссылкам, пользоваться проверенными сервисами и завести отдельную карту для интернет-покупок. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Ульянов отметил, что на фишинговые сайты пользователи чаще всего попадают не случайно, а через ссылки из сомнительных источников. Речь может идти о сообщениях в тематических группах, каналах и других площадках, где предлагают отдых и туристические услуги. В такой ситуации важно не переходить по присланным адресам и сначала проверять, действительно ли ссылка ведет на нужный сервис.

"Если посмотреть шире, то источником таких ссылок может быть не только сообщение в чате или канале, но и рекламная выдача в поисковиках. Именно в рекламе фишинговые и потенциально опасные сайты встречаются гораздо чаще, чем в естественных результатах поиска. Поэтому при поиске турфирмы или сервиса бронирования лучше не нажимать на первое объявление сверху, а дойти до обычной выдачи и уже оттуда переходить на официальный сайт. То же самое касается и других рекламных форматов в различных интернет-сервисах и приложениях", — предупредил Ульянов.

Он добавил, что при покупке туров безопаснее пользоваться проверенными агрегаторами и турагентствами, с которыми человек уже работал или которые можно подтвердить по контактам и репутации. Особенно осторожно стоит относиться к новым предложениям с большими скидками, промоакциями и бонусами, поскольку именно на таких обещаниях мошенники чаще всего и строят схему обмана.

"Новое предложение всегда может выглядеть более привлекательным, более интересным для пользователя. За счет скидок, промоакций, программ лояльности или большого дисконта на первый заказ это, конечно, привлекает людей. Но именно подобными уловками и пользуются мошенники, да и не всегда добросовестные дельцы в области туристического бизнеса. Бывает, что человек оплатил тур, а потом оказывается, что цена увеличивается, или это вообще мошенники, которые просто забирают деньги и получают данные карты", — отметил эксперт.

Специалист также посоветовал не переводить всю сумму заранее, особенно если речь идет о новом или малоизвестном сервисе. При оплате тура безопаснее выбирать такие варианты, при которых у человека остается возможность сначала проверить компанию и условия сделки, а уже потом вносить деньги.

"Если речь идет об оплате, то предпочтительнее выбирать постоплату или расчет после подписания договора. Предоплата может казаться более удобной, но в этом случае риски для пользователя возрастают. Поэтому при прочих равных безопаснее сначала оставить заявку на сайте, а затем приехать в турагентство или офис компании и оформить все уже там. Вероятность прямого мошенничества в таком случае значительно ниже, чем при полной онлайн-оплате заранее", — подчеркнул он.

Ульянов обратил внимание, что снизить риски можно не только за счет выбора проверенного сервиса, но и за счет более осторожного подхода к онлайн-оплате. В подобных ситуациях важно заранее ограничить возможный ущерб, если данные карты все же окажутся скомпрометированы или попадут к злоумышленникам.

"Лучше завести отдельную карту для интернет-оплат. Тогда человек рискует только той суммой, которая физически находится на карте, если злоумышленники каким-то образом получат к ней доступ или удастся скомпрометировать ее данные. Не стоит оплачивать такие покупки с основной карты, на которую приходит зарплата или другие поступления, потому что это существенно увеличивает риски. На самом деле хорошая практика — не пользоваться типовыми турами через случайные турагентства, а самостоятельно бронировать отели и авиабилеты, выбирая более надежные сервисы", — заключил Ульянов.