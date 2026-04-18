Цифровой капкан: как звонок вежливого курьера лишает доступа к Госуслугам

Представьте, что ваш телефон — это защищенная капсула, а мошенники — ловкие "медвежатники", которым не нужен лом. Им нужно ваше согласие. Новая схема с "письмом из МФЦ" — это классический социальный инжиниринг, завернутый в обертку бытовой услуги. Вам звонит вежливый "курьер", и вот вы уже одной ногой в капкане.

Анатомия обмана: как работает "курьерский" крючок

Злоумышленники бьют в две точки: ожидание важного документа и доверие к государственным сервисам. Сценарий прост. Вам сообщают о заказном письме из МФЦ, которое якобы ожидает доставки. Чтобы "подтвердить личность", просят продиктовать код из СМС. Этот код — ваша цифровая подпись к личному кабинету или банковской транзакции. Мошенники не просто воруют цифры, они забирают ключи от вашего "цифрового сейфа".

"Это не просто звонок, а тщательно проработанная атака на критическое мышление. Как только человек диктует код, он добровольно отдает управление своим аккаунтом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Жертва думает, что взаимодействует с инфраструктурой доставки, но на деле она помогает обойти двухфакторную аутентификацию. Цифры, которые приходят на телефон, — это не "номер накладной". Это финальный барьер перед вашими деньгами.

Психологический прессинг и "безопасные" счета

Второй акт драмы — запугивание. Если вы продиктовали код, вам тут же "сообщают", что ваш личный кабинет взломан. В игру вступают подставные сотрудники правоохранительных органов. Они давят на страх уголовной ответственности или потери всех накоплений. Единственный "выход", который они предлагают — перевод средств на "безопасный счет", который на самом деле принадлежит преступной группе.

Ловушка Реальная цель Код подтверждения для МФЦ Доступ к Госуслугам или онлайн-банку Звонок от следователя Психологический паралич жертвы "Безопасный счет" Безвозвратный вывод средств на счета дропов

"Спешка и страх — лучшие союзники мошенников. Если вас торопят и угрожают потерей денег — это гарантированный сигнал тревоги. Реальные службы безопасности никогда не требуют переводов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова.

Техника безопасности: как не стать цифровой жертвой

Запомните физический закон киберпространства: информация течет туда, где нет сопротивления. Ваше сопротивление — это тишина. Если вам звонят из "службы доставки" по поводу официальных документов, положите трубку. Перезвоните сами по номеру, указанному на официальном сайте МФЦ или в приложении "Госуслуги". Ни один курьер не имеет права запрашивать СМС-пароли для подтверждения данных.

"Любая схема взлома разбивается об одно действие — прекращение разговора. Ваша финансовая тайна заканчивается там, где начинается диктовка кода постороннему лицу", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по кибератакам Анна Климова.

Будьте как фотонная ловушка - ловите свет знаний, а не обещания мошенников. Часто люди сами отдают ключи от своей жизни, поддавшись минутному импульсу. Помните: ваша бдительность — это самый надежный антивирус.

Ответы на популярные вопросы о защите данных

Что делать, если я уже продиктовал код?

Немедленно зайдите в личный кабинет Госуслуг и смените пароль. Проверьте список активных сессий в настройках безопасности и завершите все незнакомые подключения. После этого позвоните в банк и заблокируйте карты.

Могут ли сотрудники МФЦ звонить с просьбой подтвердить данные?

Сотрудники госорганов могут звонить для уточнения статуса заявки, но они никогда не просят коды из СМС, паспортные данные по телефону или совершение денежных переводов. Код в СМС — это всегда действие, которое инициировали вы сами.

Как защитить пожилых родственников?

Установите им приложения-антиспам, которые фильтруют звонки мошенников. Проведите инструктаж: любые вопросы по финансам и документам решаются только через вас. Сделайте акцент на том, что официальные письма приходят в почтовый ящик, а не через "курьеров по телефону".

