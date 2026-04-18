Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасный букет: чем грозит неосторожный срыв весенних цветов в общественных местах города
Пещерная жестокость: как попытка защитить бесправного водителя привела в СИЗО
Вспышка в детском саду начинается тихо: первые симптомы инфекции теряются в мелочах
Безопасное бронирование жилья и авиабилетов: актуальные правила для российских путешественников
Правда убивает быстрее инфаркта: в каких ситуациях молчание буквально спасает жизнь
Ставка как скальпель: Центробанк отсекает нежизнеспособные компании от рынка
Весна не приносит вирусы — она их выпускает: откуда на самом деле берутся вспышки
Битва за вычеты: как правильно подтвердить расходы на лечение и обучение в 3-НДФЛ
Призреваемые, недовольные дурным столом и другими порядками в богадельне, устроили шумную демонстрацию… — писала газета Русское слово 18 апреля 1908 года

Цифровой капкан: как звонок вежливого курьера лишает доступа к Госуслугам

Наука

Представьте, что ваш телефон — это защищенная капсула, а мошенники — ловкие "медвежатники", которым не нужен лом. Им нужно ваше согласие. Новая схема с "письмом из МФЦ" — это классический социальный инжиниринг, завернутый в обертку бытовой услуги. Вам звонит вежливый "курьер", и вот вы уже одной ногой в капкане.

Фото: freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мошенники уже купили ваш номер: как распознать атаку до того, как вы поднимете трубку.

Анатомия обмана: как работает "курьерский" крючок

Злоумышленники бьют в две точки: ожидание важного документа и доверие к государственным сервисам. Сценарий прост. Вам сообщают о заказном письме из МФЦ, которое якобы ожидает доставки. Чтобы "подтвердить личность", просят продиктовать код из СМС. Этот код — ваша цифровая подпись к личному кабинету или банковской транзакции. Мошенники не просто воруют цифры, они забирают ключи от вашего "цифрового сейфа".

"Это не просто звонок, а тщательно проработанная атака на критическое мышление. Как только человек диктует код, он добровольно отдает управление своим аккаунтом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Жертва думает, что взаимодействует с инфраструктурой доставки, но на деле она помогает обойти двухфакторную аутентификацию. Цифры, которые приходят на телефон, — это не "номер накладной". Это финальный барьер перед вашими деньгами.

Психологический прессинг и "безопасные" счета

Второй акт драмы — запугивание. Если вы продиктовали код, вам тут же "сообщают", что ваш личный кабинет взломан. В игру вступают подставные сотрудники правоохранительных органов. Они давят на страх уголовной ответственности или потери всех накоплений. Единственный "выход", который они предлагают — перевод средств на "безопасный счет", который на самом деле принадлежит преступной группе.

Ловушка Реальная цель
Код подтверждения для МФЦ Доступ к Госуслугам или онлайн-банку
Звонок от следователя Психологический паралич жертвы
"Безопасный счет" Безвозвратный вывод средств на счета дропов

"Спешка и страх — лучшие союзники мошенников. Если вас торопят и угрожают потерей денег — это гарантированный сигнал тревоги. Реальные службы безопасности никогда не требуют переводов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова.

Техника безопасности: как не стать цифровой жертвой

Запомните физический закон киберпространства: информация течет туда, где нет сопротивления. Ваше сопротивление — это тишина. Если вам звонят из "службы доставки" по поводу официальных документов, положите трубку. Перезвоните сами по номеру, указанному на официальном сайте МФЦ или в приложении "Госуслуги". Ни один курьер не имеет права запрашивать СМС-пароли для подтверждения данных.

"Любая схема взлома разбивается об одно действие — прекращение разговора. Ваша финансовая тайна заканчивается там, где начинается диктовка кода постороннему лицу", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по кибератакам Анна Климова.

Будьте как фотонная ловушка - ловите свет знаний, а не обещания мошенников. Часто люди сами отдают ключи от своей жизни, поддавшись минутному импульсу. Помните: ваша бдительность — это самый надежный антивирус.

Ответы на популярные вопросы о защите данных

Что делать, если я уже продиктовал код?

Немедленно зайдите в личный кабинет Госуслуг и смените пароль. Проверьте список активных сессий в настройках безопасности и завершите все незнакомые подключения. После этого позвоните в банк и заблокируйте карты.

Могут ли сотрудники МФЦ звонить с просьбой подтвердить данные?

Сотрудники госорганов могут звонить для уточнения статуса заявки, но они никогда не просят коды из СМС, паспортные данные по телефону или совершение денежных переводов. Код в СМС — это всегда действие, которое инициировали вы сами.

Как защитить пожилых родственников?

Установите им приложения-антиспам, которые фильтруют звонки мошенников. Проведите инструктаж: любые вопросы по финансам и документам решаются только через вас. Сделайте акцент на том, что официальные письма приходят в почтовый ящик, а не через "курьеров по телефону".

Читайте также

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова, инженер по пожарной безопасности Антон Белов
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Наука и техника
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Домашние животные
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Популярное
Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году

Почти каждая третья германия компания собирается сократить рабочие места в 2026 году, говорится в исследовании Института германской экономики.

Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году
Белые медведи исчезают незаметно: на их месте появляется новый хищник, и это уже не фантастика
Белые медведи исчезают незаметно: на их месте появляется новый хищник, и это уже не фантастика
Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами
Экспедицию уничтожили, материалы спрятали: что нашли у Сейдозера и почему об этом молчат
Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева
Евросоюз не будет обращать внимание на предупреждение Минобороны РФ по дронам для ВСУ
Зверь размером с собаку держит Африку в страхе: даже львы отступают, когда появляется он
Соседи будут считать ваши кусты волшебными: малина даёт урожай ведрами после одной весенней хитрости
Соседи будут считать ваши кусты волшебными: малина даёт урожай ведрами после одной весенней хитрости
Последние материалы
Смертельный диагноз для поршней: как обычная лужа уничтожает двигатель автомобиля
Прощай, сауна в салоне: эффективный способ охладить мотор без включения печки
Цифровой капкан: как звонок вежливого курьера лишает доступа к Госуслугам
Опасный букет: чем грозит неосторожный срыв весенних цветов в общественных местах города
Пещерная жестокость: как попытка защитить бесправного водителя привела в СИЗО
Вспышка в детском саду начинается тихо: первые симптомы инфекции теряются в мелочах
Безопасное бронирование жилья и авиабилетов: актуальные правила для российских путешественников
Минное поле в воздухе: как защитить слизистые от невидимых атак пыльцы
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Забытый рецепт с восточного базара: как приготовить легенду, которая сводила с ума султанов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.