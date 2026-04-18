Мифы и реальность: как на самом деле защитить окна во время атак БПЛА

Жители Краснодарского края и других приграничных регионов России массово скупают специализированную бронированную плёнку для оконных стёкол. В социальных сетях активно распространяется тренд на подобную защиту, которая якобы способна минимизировать последствия атак беспилотных летательных аппаратов. Продавцы на маркетплейсах позиционируют товар как эффективный барьер против взрывной волны и осколков, однако экспертное сообщество относится к таким смелым утверждениям с заметным скепсисом.

Дроны

Специалисты отмечают, что физика взрыва значительно сложнее обычного механического удара, на который рассчитана автомобильная "бронёвка". Спасатель Центроспаса Алексей Бокалов подчёркивает: если на калёное стекло ничего клеить не нужно, так как оно безопасно рассыпается на гранулы, то обычное стекло с плёнкой под воздействием ударной волны может влететь в комнату целиком. Как сообщает издание kubanpress. ru, для реальной защиты необходимо дополнительно крепить само стекло к раме, чтобы оно не превратилось в опасный летящий объект. Кроме того, качественные характеристики товаров из онлайн-магазинов часто не имеют под собой лабораторных испытаний и гарантий безопасности.

"При выборе любых средств защиты важно помнить о домашних животных: резкие звуки и изменения в интерьере могут вызвать у них сильнейший стресс, требующий внимания владельца", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Альтернативой дорогостоящим материалам могут стать плотные шторы типа "блэкаут". Опыт военных подтверждает, что многослойная ткань эффективно задерживает мелкие осколки, а иногда и предотвращает проникновение небольших дронов внутрь помещения. В то же время ветеран Владимир Кабанок напоминает о классических методах укрепления, подчеркивая, что от серьезных угроз лучше всего защищает "бруствер" или банальное соблюдение правил безопасности — нахождение в помещениях без окон в момент тревоги. Для тех, кто нацелен на капитальные решения, существуют технологии создания многослойного триплекса, который проходит обязательную сертификацию, в отличие от бюджетных плёнок за 600 рублей.

"Забавно. Как я понимаю, автомобильную бронеплёнку начали на обычные окна клеить? Интересное решение. Только — зачем?", — удивляется Крамаренко. По его мнению, эффективность такого метода без комплексного подхода к укреплению оконного проема остается под большим вопросом. Важно понимать, что при атаке крупного БПЛА самолетного типа даже решетки не являются панацеей, и главной мерой предосторожности остается своевременная эвакуация в безопасную зону. Дополнительно эксперты советуют держать в шаговой доступности исправный огнетушитель, который в экстренной ситуации может оказаться полезнее любых наклеек на стекла.

Ответы на популярные вопросы о защитной плёнке для окон

Помогает ли бронеплёнка при прямом попадании БПЛА?

Нет, плёнка не способна остановить прямой удар беспилотника или крупный осколок снаряда, её ресурс ограничен защитой от мелких фрагментов стекла при дистанционном взрыве.

Почему специалисты советуют использовать шторы вместо плёнки?

Плотные занавески (блэкаут) эффективно улавливают разлетающиеся осколки и не позволяют ударной волне забросить цельное стекло с наклеенной плёнкой вглубь комнаты.

В чём разница между классами защиты А1, А2 и А3?

Класс А1 выдерживает удары мелких предметов, А2 — более тяжелых осколков, а А3 считается наиболее прочным и может выстоять при выстреле дробью с расстояния.

Нужно ли клеить плёнку на стеклопакеты с калёным стеклом?

Калёное стекло при разрушении рассыпается на тупые частицы, не представляющие смертельной опасности, поэтому дополнительное армирование плёнкой для него обычно считается избыточным.

