Фотонный капкан: польские физики заставили свет замереть в сверхтонком материале

Польские физики из Варшавского университета устроили настоящий "фотонный капкан". Они заставили пучки инфракрасного света замереть в решетке, толщина которой составляет всего 42 нанометра. Чтобы вы понимали масштаб: это в 2000 раз тоньше человеческого волоса. Материал, напоминающий по структуре экстремально тонкий лист бумаги, заставил свет подчиняться правилам, которые раньше казались фантастикой.

Фото: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/

Нанотехнологии против длины волны: как поймать невидимое

Главная проблема инфракрасного света в том, что его волны слишком "размашистые". Попытка засунуть их в крошечное пространство напоминает попытку запаковать слона в обувную коробку. Однако ученые использовали износостойкие по своей атомной сути материалы — диселенид молибдена (MoSe₂). Это соединение обладает аномально высоким показателем преломления. Оно изгибает и тормозит свет так эффективно, что фотоны буквально вязнут в структуре.

"Работа с такими материалами требует ювелирной точности. Удержание света в субволновых структурах — это база для создания процессоров нового поколения, которые не будут греться как утюги", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Для реализации проекта физики применили трюк под названием "связанное состояние в континууме" (BIC). Это квантовый фокус: световые волны запираются внутри материала, даже если вокруг полно путей для побега. Световое излучение оказывается в ловушке собственной конфигурации, сосуществуя с внешними волнами, но не смешиваясь с ними. Это открывает путь к созданию плоских систем мониторинга и управления лазерным лучом прямо на чипе.

Атомная печать и шелковые салфетки: рецепт будущего

Чтобы создать структуру такой толщины, обычные методы не подходят. Авторы использовали молекулярно-лучевую эпитаксию — по сути, послойное напыление атомов. Это похоже на выращивание заполярных мегалитов, только в мире микронов. После "выращивания" листов в них вырезали нано-полосы с зазорами меньше длины самой волны. Технологическая сложность процесса сопоставима с бурением реликтового озера во льдах Антарктиды.

Характеристика Показатель Материал решетки Диселенид молибдена (MoSe₂) Толщина структуры 42 нанометра Тип излучения Инфракрасный свет Метод производства Молекулярно-лучевая эпитаксия

Интересно, что высокая наука не обошлась без бытовой смекалки. Поскольку процесс напыления не давал идеальной гладкости, исследователи вручную полировали материал шелковыми салфетками. Этот контраст между высокими технологиями и ручным трудом напоминает секретные разработки советских инженеров, где гениальная идея часто требовала тонкой доводки инструментами "на коленке".

"Представленные результаты являются многообещающими для создания плоских, сверхкомпактных устройств для генерации лазерного излучения, управления волновым фронтом и топологических состояний света более высокого порядка", — пишут исследователи в журнале ACS Nano.

Свет вместо тока: конец эпохи медленного кремния

Зачем это нужно? Ради оптических вычислений. Сегодня электричество в процессорах — это узкое место. Оно медленное и выделяет слишком много тепла. Если заменить электроны фотонами, компьютеры станут в тысячи раз быстрее. Подобные ловушки для света — это "ячейки памяти" и "транзисторы" будущего цифрового мира. Мы словно заглядываем в глубины океана, открывая существ из другого мира — только этот мир наноразмерный.

"Утечка данных в таких системах практически исключена на физическом уровне, так как манипуляция фотонами в BIC-структурах крайне специфична. Это новый уровень безопасности", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Хотя до массового производства смартфонов на "световых ловушках" еще далеко, польская команда доказала: дихалькогениды переходных металлов (TMD) — это не просто химия из учебника, а рабочий инструмент. В будущем такие гаджеты позволят человечеству обрабатывать данные со скоростью, которая сегодня кажется такой же недостижимой, как точка Немо для обычного туриста.

"Любые наноматериалы требуют оценки их жизненного цикла. Если их внедрят в массовое производство электроники, нам придется пересматривать методы утилизации отходов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по обращению с отходами Илья Гаврилов.

Ответы на популярные вопросы о хранении света

Почему нельзя просто использовать зеркала?

Зеркала на наноуровне не работают так, как в ванной. Свет имеет волновую природу, и в таких масштабах он просто "просачивается" сквозь обычные барьеры. Нужны сложные физические явления вроде BIC.

Чем опасен инфракрасный свет в таких устройствах?

Сам по себе он безопасен, это тепловое излучение. Проблема в точности управления: малейшая ошибка в расчете решетки — и свет "улетает", не выполнив логическую операцию.

Будут ли такие компьютеры меньше современных?

Да, значительно. Удержание света в пространстве толщиной 42 нм позволяет плотнее упаковывать компоненты чипа, не боясь их перегрева и взаимных помех.

Когда технология станет массовой?

Пока это лабораторный успех. Основная сложность — научиться производить такие решетки без "полировки шелком", на полностью автоматизированных заводах.

Читайте также