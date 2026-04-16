Яростный выстрел воды: ученые спорят о рождении величайшего каньона мира

Большой каньон — это не просто дыра в земле, а гигантская улика в деле о великом "потопе" древности. Долгое время ученые ломали голову: как река Колорадо умудрилась прогрызть путь сквозь плато Кайбаб, которое выше самой реки на сотни метров? Новые данные в журнале Science подкидывают дерзкую версию. Оказывается, река никуда не текла — она копилась. Около 6,6 миллиона лет назад Колорадо уперлась в естественную стену и начала превращаться в исполинское озеро чуть выше по течению. Когда чаша переполнилась, случился эффект прорванной плотины. Яростный поток воды буквально "выстрелил" на запад, кромсая камень и создавая тот самый пейзаж, который мы видим сегодня.

Гранд-Каньон

Эффект ванны: как озеро Бидахочи вскрыло плато

Представьте себе ванну, в которую вставлена пробка. Вода прибывает, уровень растет, и рано или поздно она начинает литься через край. Именно так, по мнению Райана Кроу из Геологической службы США, родилось одно из чудес света. Котловина Бидахочи к востоку от Кайбаба стала тем самым резервуаром. Раньше считалось, что озеро не могло подняться выше 2000 метров, чего явно не хватало для перелива. Но геологи Джон Дуглас и Брайан Гути нашли "пляжный камень" на высоте 2250 метров. Это меняет всё: вода стояла достаточно высоко, чтобы "перешагнуть" через горный хребет. Это как озеро Восток в Антарктиде, только без ледяного панциря и с разрушительным финалом.

"Геологические процессы такого масштаба всегда оставляют следы, похожие на шрамы. Если корреляция между уровнем древнего озера и высотой плато подтвердится, мы получим идеальный сценарий катастрофического эрозионного прорыва", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Раньше геологи спорили о двух сценариях. Первый — река уже была там, когда земля начала подниматься, и она просто продолжала течь, "вгрызаясь" в растущее плато. Второй — метод "наполнил и перелил". Исследование Кроу делает ставку на второй вариант. Река Колорадо не сразу стала великой артерией, впадающей в море. Сначала она была пленницей ландшафта, медленно заполняющей гигантские ямы в земной коре. Это похоже на то, как глубокие шахты заполняются грунтовыми водами при отключении насосов, только в масштабе целого континента.

Цирконовые отпечатки пальцев: детектив на молекулярном уровне

Чтобы доказать, что озеро Бидахочи питала именно Колорадо, ученые применили метод "цирконовой дактилоскопии". Они изучили 3600 кристаллов циркона из донных отложений. Возраст этого минерала работает как штрих-код: он показывает, из каких древних скал выше по течению принесло песок. 6,6 миллиона лет назад состав песка в озере резко изменился. В него хлынул материал, характерный именно для верховий Колорадо. Одновременно с этим объем осадков вырос в разы. Это был мощный впрыск "энергии" в систему, который превратил спокойный водоем в бомбу замедленного действия.

Период Состояние реки Колорадо 70-6 млн лет назад Локальные реки прорезают отдельные участки каньона 6,6 млн лет назад Заполнение бассейна Бидахочи и подготовка к прорыву 4,8 млн лет назад Первые отложения Колорадо появляются ниже каньона

"Движение огромных масс воды и песка кардинально меняет экосистему. Мы видим здесь пример того, как геологическая катастрофа создает новые ниши для жизни, перемещая минералы и меняя ландшафт на миллионы лет вперед", — отметил в беседе с Pravda. Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Интересно, что до того, как попасть в это озеро, верховья Колорадо могли течь вообще в другую сторону. Окаменелости рыб намекают на связи с древним озером Айдахо. Это значит, что река когда-то метила в Тихий океан через систему Снейк на севере. Но жара из Йеллоустонской точки и вулканы перегородили путь, развернув поток на юг, прямо в ловушку Бидахочи. Эта чехарда русел напоминает исторические загадки типа того, куда делись сокровища Третьего рейха в Альпах — концы в воду, или в данном случае, в песок.

Скептики против: а был ли берег?

Не все геологи готовы аплодировать. Мэтью Хайзлер из Нью-Мексико сомневается, что найденные камни — это именно пляж. По его мнению, вода могла найти дырочку в плато гораздо раньше или просочиться сквозь карстовые пустоты, "подточив" преграду изнутри. Ребекка Флауэрс из Боулдера тоже осторожничает: факт заполнения озера рекой доказан, а вот факт "перелива через край" — пока лишь красивая гипотеза. Между заполнением озера и появлением первых осадков ниже по течению зияет дыра в 2 миллиона лет. Где была вода всё это время? Возможно, она ждала своего часа, как секретные разработки в недрах земли, пока критическая масса не стала фатальной.

"В геологии часто бывает, что самые очевидные решения — ошибочны. Нам нужно больше данных о донных отложениях, чтобы понять, был ли это разовый прорыв или серия мелких утечек", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Несмотря на споры, Большой каньон остается величайшей лабораторией под открытым небом. История о том, как одна река победила целое плато, вдохновляет исследователей десятилетиями. Это не просто разрушение камня, это триумф динамики над статикой. Подобно тому, как психология смерти изучает грани человеческого сознания, геология Большого каньона изучает пределы прочности самой планеты. И, кажется, мы только начинаем понимать истинный масштаб этой древней драмы.

Ответы на популярные вопросы о Большом каньоне

Сколько лет на самом деле Большому каньону?

Современному виду около 5-6 миллионов лет, но отдельные части "вырезались" еще 70 миллионов лет назад древними речными системами.

Мог ли человек видеть формирование каньона?

Нет, активная фаза формирования закончилась за миллионы лет до появления первых гоминидов.

Правда ли, что река Колорадо больше не достигает моря?

Из-за интенсивного использования воды для сельского хозяйства и городов США, река крайне редко доходит до Калифорнийского залива, пересыхая в дельте.

Что находится на дне каньона?

Там обнажаются породы возрастом до 2 миллиардов лет — это почти половина возраста Земли. Бурение таких слоев напоминает добычу ресурсов в самых экстремальных условиях.

Читайте также