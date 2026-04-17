Ловушка прогресса: почему развитые миры обречены на вечное возвращение в прошлое

Вселенная пуста? Космос молчит, хотя по всем расчетам он должен кипеть от радиосигналов и межзвездных вечеринок. Парадокс Ферми — та самая заноза в мозгу каждого астрофизика — получил новую, крайне пессимистичную трактовку. Исследователи из Корнеллского университета выкатили препринт, который объясняет: мы не слышим инопланетян не потому, что их нет, а потому, что они постоянно "обнуляются". Цивилизации просто не успевают помахать нам ручкой, прежде чем их технологический карточный домик рухнет под тяжестью кризисов и дефицита ресурсов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Спиральная галактика

Логика вечного возвращения: почему прогресс — это петля

Представьте, что развитие общества — это не ракета, летящая вверх, а неисправный лифт. Ученые проанализировали десять сценариев жизни миров, похожих на Землю. Итог один: любая современная добыча ресурсов рано или поздно упирается в потолок. Стохастическое моделирование показало, что периоды бурного роста сменяются жестким коллапсом. Как только доступное топливо заканчивается или происходит экологический сбой, цивилизация летит в технологическое средневековье.

"Мы часто думаем, что прогресс линеен, но физика систем говорит об обратном. Если общество не успевает адаптироваться к исчерпанию энергии, оно деградирует до уровня палок и камней, чтобы начать долгий цикл восстановления заново", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Такая циклическая природа жизни во Вселенной делает обнаружение соседей делом случая. Даже если планета обитаема миллионы лет, радиосигналы она испускает лишь пару столетий на пике своего могущества. В остальное время это просто кусок камня с выжившими фермерами, которые уже забыли, как строить телескопы. Это напоминает то, как археологи ищут мегалиты Севера - следы есть, а авторов давно смыло временем.

Короткое окно: почему мы не видим техносигнатуры

Шанс поймать техносигнал от другой планеты — это как попытка сфотографировать вспышку спички в темном лесу за десять километров. Исследование подчеркивает: "активная фаза" цивилизации ничтожно мала по сравнению с масштабами космоса. Пока мы строим детекторы, наши потенциальные собеседники могут находиться в глубоком упадке, восстанавливаясь после очередной техногенной катастрофы. В космосе нет стабильных маяков, есть только кратковременные искры.

"Любая сложная система крайне хрупка. Влияние человека на среду и неограниченное потребление ресурсов — это универсальный триггер для перезагрузки любой технологической структуры во Вселенной", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Тип цивилизации Вероятность обнаружения Линейная (бесконечный рост) Высокая (но маловероятна физически) Циклическая (взлет и падение) Крайне низкая (короткие окна связи) Статичная (низкий техуровень) Нулевая (нет сигналов)

Галактика может быть буквально забита жизнью, но для стороннего наблюдателя она кажется мертвым кладбищем. Мы просто не попадаем в ритм с братьями по разуму. Представьте, что вы звоните другу, но он берет трубку только раз в сто лет на пять секунд. Какова вероятность разговора? Примерно такая же, как найти редчайших существ на дне океана: они там есть, но увидеть их — фантастическая удача.

"В истории даже нашей планеты были моменты, когда развитие резко тормозилось. Посмотрите на Древний Рим — его крах отбросил инженерную мысль на века. В масштабах космоса такие падения могут быть фатальными для поиска внеземного разума", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о Парадоксе Ферми

Что такое техносигнатуры?

Это любые следы технологической деятельности: радиоволны, лазерные импульсы или даже искусственный свет городов, которые можно засечь телескопами.

Почему ресурсы всегда заканчиваются?

Второй закон термодинамики неумолим: любая упорядоченная система требует энергии, а ее добыча увеличивает энтропию и истощает планетарные запасы.

Может ли человечество избежать цикла разрушения?

Теоретически да, если перейдет к модели устойчивого развития и долголетия всей биосистемы, но история пока учит нас только тому, что мы любим наступать на те же грабли.

Есть ли другие объяснения тишины космоса?

Да, от гипотезы "Великого фильтра" до идеи, что мы живем в глуши, которую просто облетают стороной развитые расы, как кладбище космических аппаратов в океане.

Читайте также