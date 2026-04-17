Ловушка прогресса: почему развитые миры обречены на вечное возвращение в прошлое

Вселенная пуста? Космос молчит, хотя по всем расчетам он должен кипеть от радиосигналов и межзвездных вечеринок. Парадокс Ферми — та самая заноза в мозгу каждого астрофизика — получил новую, крайне пессимистичную трактовку. Исследователи из Корнеллского университета выкатили препринт, который объясняет: мы не слышим инопланетян не потому, что их нет, а потому, что они постоянно "обнуляются". Цивилизации просто не успевают помахать нам ручкой, прежде чем их технологический карточный домик рухнет под тяжестью кризисов и дефицита ресурсов.
Представьте, что развитие общества — это не ракета, летящая вверх, а неисправный лифт. Ученые проанализировали десять сценариев жизни миров, похожих на Землю. Итог один: любая современная добыча ресурсов рано или поздно упирается в потолок. Стохастическое моделирование показало, что периоды бурного роста сменяются жестким коллапсом. Как только доступное топливо заканчивается или происходит экологический сбой, цивилизация летит в технологическое средневековье.
"Мы часто думаем, что прогресс линеен, но физика систем говорит об обратном. Если общество не успевает адаптироваться к исчерпанию энергии, оно деградирует до уровня палок и камней, чтобы начать долгий цикл восстановления заново", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Такая циклическая природа жизни во Вселенной делает обнаружение соседей делом случая. Даже если планета обитаема миллионы лет, радиосигналы она испускает лишь пару столетий на пике своего могущества. В остальное время это просто кусок камня с выжившими фермерами, которые уже забыли, как строить телескопы. Это напоминает то, как археологи ищут мегалиты Севера - следы есть, а авторов давно смыло временем.
Шанс поймать техносигнал от другой планеты — это как попытка сфотографировать вспышку спички в темном лесу за десять километров. Исследование подчеркивает: "активная фаза" цивилизации ничтожно мала по сравнению с масштабами космоса. Пока мы строим детекторы, наши потенциальные собеседники могут находиться в глубоком упадке, восстанавливаясь после очередной техногенной катастрофы. В космосе нет стабильных маяков, есть только кратковременные искры.
"Любая сложная система крайне хрупка. Влияние человека на среду и неограниченное потребление ресурсов — это универсальный триггер для перезагрузки любой технологической структуры во Вселенной", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.
|Тип цивилизации
|Вероятность обнаружения
|Линейная (бесконечный рост)
|Высокая (но маловероятна физически)
|Циклическая (взлет и падение)
|Крайне низкая (короткие окна связи)
|Статичная (низкий техуровень)
|Нулевая (нет сигналов)
Галактика может быть буквально забита жизнью, но для стороннего наблюдателя она кажется мертвым кладбищем. Мы просто не попадаем в ритм с братьями по разуму. Представьте, что вы звоните другу, но он берет трубку только раз в сто лет на пять секунд. Какова вероятность разговора? Примерно такая же, как найти редчайших существ на дне океана: они там есть, но увидеть их — фантастическая удача.
"В истории даже нашей планеты были моменты, когда развитие резко тормозилось. Посмотрите на Древний Рим — его крах отбросил инженерную мысль на века. В масштабах космоса такие падения могут быть фатальными для поиска внеземного разума", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.
Это любые следы технологической деятельности: радиоволны, лазерные импульсы или даже искусственный свет городов, которые можно засечь телескопами.
Второй закон термодинамики неумолим: любая упорядоченная система требует энергии, а ее добыча увеличивает энтропию и истощает планетарные запасы.
Теоретически да, если перейдет к модели устойчивого развития и долголетия всей биосистемы, но история пока учит нас только тому, что мы любим наступать на те же грабли.
Да, от гипотезы "Великого фильтра" до идеи, что мы живем в глуши, которую просто облетают стороной развитые расы, как кладбище космических аппаратов в океане.
