Серный антифриз: как один элемент мешает недрам Меркурия окончательно замерзнуть

Наука

Меркурий — это чертовски странное место. Пока мы на Земле привыкли к стабильному круговороту кислорода и кремния, ближайший сосед Солнца решил пойти по пути анархии. Новое исследование Университета Райса, опубликованное в Geochimica et Cosmochimica Acta, доказывает: в недрах этой планеты царит химический хаос, где сера диктует свои правила игры. Оказывается, именно этот вонючий элемент заставляет ядро и мантию Меркурия оставаться жидкими там, где любая порядочная планета уже давно бы "остыла" и затвердела до костей.

Северный полюс Меркурия
Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Северный полюс Меркурия

Как изучить планету, до которой лететь годами, а сесть на неё - вообще задача со звездочкой? Ученые нашли выход в метеорите Индарх, который упал в Азербайджане еще в 1891 году. Этот космический камень — практически двойник меркурианских пород. Профессор Радждип Дасгупта и Ишен Чжан решили не строить догадки, а просто "приготовить" Меркурий в лаборатории. Они взяли химический состав Индарха, засунули его в установку высокого давления и поддали жару, имитируя адские условия первой планеты от Солнца.

"Это стандартная практика в геологии - использовать земные аналоги для моделирования внеземных процессов. Индарх уникален тем, что он так же химически 'восстановлен', как и сам Меркурий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Суть эксперимента была простой: смешать ингредиенты в стеклянном флаконе и посмотреть, при какой температуре эта каша начнет превращаться в твердый камень. Выяснилось, что сера здесь работает как антифриз. Она мешает кристаллам формироваться, позволяя магме оставаться жидкой при температурах, которые для Земли считаются "холодильником".

Почему сера — это плохой парень в кристаллической решетке

На Земле и Марсе сера — покорная служанка железа. Но на Меркурии железа катастрофически мало. Оставшись без своего привычного партнера, сера начинает приставать к магнию и кальцию. На нашей планете эти ребята обычно дружат с кислородом, создавая прочную силикатную сетку. Представьте это как кирпичную кладку. Сера же, влезая в эту структуру вместо кислорода, работает как гнилой кирпич. Она ослабляет связи, и вся конструкция плавится гораздо легче.

Это коренным образом меняет наше представление об эволюции планет. Если мантия остывает медленнее из-за "серного допинга", значит, кора и поверхность формировались совсем по другим сценариям, чем у нас под ногами.

"Мы часто судим о других мирах по своим меркам, но Меркурий доказывает, что химия может выкидывать фокусы. Если сера замещает кислород в структуре породы, это влияет на всё: от износа инфраструктуры потенциальных колоний до глобальной тектоники", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по тепловым сетям Виктор Смоляков.

В чем разница между Землей и Меркурием?

Для наглядности давайте сравним, как ведут себя недра двух планет. Разница в "рецептуре" делает их абсолютно непохожими друг на друга, несмотря на общую принадлежность к планетам земной группы.

Характеристика Земля Меркурий
Главный связующий элемент Кислород (силикаты) Сера (сульфиды)
Содержание железа Высокое Крайне низкое в мантии
Температура плавления пород Высокая Низкая (благодаря сере)

Меркурий оказывается не просто выжженным куском камня, а сложной биофизической лабораторией. Точно так же, как вода и углерод определяют "лицо" Земли, сера лепит облик Меркурия. Она делает его магму более текучей и "живучей" во времени.

"Даже если мы найдем следы жизни на других объектах, их химия будет шокировать. Посмотрите на антарктические озера или глубоководные хребты — там тоже работают свои законы, отличные от поверхностных", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы о недрах Меркурия

Зачем изучать метеориты с Земли, чтобы понять другую планету?
Доставить образцы с Меркурия пока невозможно технически. Метеориты типа Индарха — это бесплатные посылки из космоса, имеющие идентичный химический "код".

Почему сера так важна для температуры ядра?
Она выступает в роли примеси, которая разрушает четкую структуру кристаллов, не давая породе затвердеть при обычных для этого давления температурах.

Влияет ли это на магнитное поле планеты?
Напрямую. Жидкое ядро — это главный двигатель магнитного поля. Если бы не сера, ядро могло замерзнуть, и Меркурий потерял бы свою защиту от солнечного ветра.

Есть ли практическая польза от этих знаний для человечества?
Понимание того, как ведут себя материалы под экстремальным давлением, помогает в создании новых сплавов и понимании подземных процессов на нашей собственной планете.

В мире, где мы привыкли к тому, что камни — это что-то незыблемое, Меркурий напоминает: всё зависит от контекста. Добавьте немного серы, уберите железо — и вы получите планету, которая отказывается играть по правилам. Это не просто вопрос сухих цифр из Geochimica et Cosmochimica Acta. Это история о том, как один "неправильный" элемент может переписать биографию целого мира, превратив его из мертвого булыжника в динамично развивающуюся систему.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по тепловым сетям Виктор Смоляков, биофизик Алексей Корнилов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
