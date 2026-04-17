Агробизнес на руинах: как Помпеи пережили катастрофу за 17 лет до Везувия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наука

Помпеи не выключились как лампочка в 79 году н. э. За семнадцать лет до того, как Везувий устроил городу фатальный "педикюр" из пепла, здесь бахнуло другое бедствие — землетрясение 62 года. Исследователь Джессика Веннер из Оксфорда выяснила: город не просто выжил в руинах, он провернул дерзкий бизнес-ребрендинг, превратив развалины в процветающие агрохолдинги.

Помпеи. Porta Marina - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by tiger rus, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Агробизнес на костях: стратегия выживания

Веннер обнаружила 35 садов, которые расцвели прямо посреди городских кварталов после сейсмического удара. Это не были клумбы для красоты. Это был суровый расчет. Владельцы недвижимости поняли: восстанавливать элитные дома дорого, а кормить людей — выгодно. Юго-восточный сектор города, где раньше плотность застройки зашкаливала, превратился в зеленый пояс.

"Такой переход к сельскому хозяйству внутри городских стен — это классический пример адаптации. Когда привычная инфраструктура рушится, выживают самые гибкие", — объяснил в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Археологи нашли целые кварталы, которые буквально стерли с лица земли ради грядок. Например, в Инсуле I.13 снесли семь зданий. На их месте выросли сады Дома Ларариума Исиды. Это была не деградация, а сознательный выбор в пользу "зеленой" экономики, которая приносила живые деньги здесь и сейчас.

Планировка с умом: виноград против овощей

Римляне были отличными маркетологами. Сады с виноградниками часто имели прямой выход на оживленную улицу. Зачем? Чтобы прохожий мог сразу зайти и купить кувшин вина или присесть под перголой. А вот участки с дорогими орехами, фруктами и цветами запирали наглухо — подальше от воришек и лишних глаз.

Тип культуры Особенности размещения
Виноградники Прямой доступ с улицы, совмещение с тавернами (каупонами).
Цветы и фрукты Закрытые периметры, блокировка входов, повышенная охрана.

В "Каупоне" Эвксина археологи нашли 34 молодые лозы. Им было меньше 15 лет на момент извержения. Хозяин явно не собирался умирать. Он строил бизнес, объединяя столовую под открытым небом и производство сырья. Это как современный крафтовый бар с собственной фермой на заднем дворе.

Технологии Древнего Рима: азот и орошение

В Доме корабля "Европа" обнаружили 416 корневых полостей. Это была полноценная биостанция площадью 1850 квадратов. Владельцы не просто втыкали палки в землю. Они использовали поликультуру: между рядами винограда сажали бобы. Физика процесса проста — бобовые насыщали почву азотом, работая как живое удобрение.

"Система сбора дождевой воды в Помпеях после землетрясения стала сложнее. Использование резервуаров и распределительных труб говорит о высоком уровне инженерной мысли", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по водоснабжению Андрей Савельев.

Вода из атриумов стекалась в цистерны, а оттуда через систему задвижек шла в нужный сектор сада. Так минимизировали риски засухи. Жители Помпей понимали, что изменение климата или локальная засуха могут разорить их, поэтому строили на века.

Юридическая лазейка: как обойти Сенат

Почему не строили дома? Потому что римское право запрещало сносить здания ради спекуляции стройматериалами. Но был нюанс: если дом разрушен стихией — ломать можно. Землетрясение 62 года выдало домовладельцам "лицензию на снос". Они продавали кирпич (дефицит!) и разбивали сады, которые не требовали огромных вложений в архитектуру.

"Это был чистый коммерческий оппортунизм. Вместо долгого восстановления руин люди выбирали быстрый оборот капитала через агросектор", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Появились даже профсоюзы — pomarii universi. Это организованные группы садоводов с общими фондами и лидерами. Они участвовали в выборах, продвигая своих кандидатов. Город не гнил, он бурлил новой, "грязевой" активностью.

Главный вызов Помпей

Основной проблемой горожан после 62 года была не близость вулкана, а необходимость быстро адаптировать экономику к физическому разрушению инфраструктуры без помощи Рима.

Ответы на популярные вопросы о Помпеях

Зачем в Помпеях сносили дома после землетрясения?

Это позволяло легально обойти запрет на снос зданий и продать дефицитные строительные материалы, а освободившуюся землю использовать под прибыльные сады.

Что выращивали в этих "оппортунистических" садах?

В основном виноград для вина, овощи, фрукты, орехи, а также цветы для производства духов и гирлянд.

Как организовывали полив растений?

Использовали сложные ирригационные системы: собирали дождевую воду в атриумах и направляли её через систему труб и заслонок в нужные зоны.

Были ли садоводы влиятельной силой в городе?

Да, они объединялись в коллегиумы (pomarii universi), имели общий бюджет и активно влияли на политическую жизнь города через избирательные кампании.

Читайте также

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов, инженер по водоснабжению Андрей Савельев, историк науки Сергей Белов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.