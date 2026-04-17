Коварный зверь: почему на Луне огонь игнорирует привычные земные правила игры

Инженеры НАСА нашли новый повод для бессонницы. Пока американские планировщики рисуют красивые рендеры лунных баз, суровая физика намекает: любая искра в условиях низкой гравитации может превратить жилой модуль в герметичную печь. Оказалось, что старые добрые земные тесты на пожарную безопасность в космосе не стоят и выеденного яйца. Огонь на Луне — это не привычный «язык» пламени, стремящийся вверх, а коварный зверь, который игнорирует земные правила игры.

Пожар в условиях лунной гравитации

Земной стандарт против космической реальности

Десятилетиями в США использовали тест NASA-STD-6001B. Суть проста: берем кусок пластика или ткани, ставим вертикально, подносим горелку снизу. Обгорело больше чем на 15 сантиметров? В мусорку. Капают горящие сопли? Запрещено. Но есть нюанс: на Земле горячие газы расширяются и летят вверх, создавая конвекцию. Этот поток свежего воздуха подпитывает пламя или, наоборот, «сдувает» его, если материал горит неохотно.

"Стандартные тесты в земных лабораториях абсолютно не репрезентативны для внеземных условий. Гравитация — это движущая сила газообмена при горении. Уберите её, и вы получите совершенно иную химию процесса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по пожарной безопасности объектов Антон Белов.

На Луне гравитация в шесть раз слабее нашей. Там нет мощного «лифта» для горячих газов. Кислород поступает к очагу медленно, но верно. Это создает парадокс: материалы, которые на Земле тухнут сами собой, на Луне способны тлеть и гореть часами. Это напоминает попытки тушить глубокие шахты, где нехватка вентиляции только затягивает катастрофу.

Танцы с огнем: почему в невесомости все иначе

На МКС огонь вообще ведет себя как инопланетянин. Без вектора «вверх-вниз» пламя превращается в идеальную сферу. Оно не горит ярко — оно «ползет» во все стороны. Чтобы понять, как это работает, американцы раньше использовали грузовики Cygnus. После разгрузки на станции их превращали в летающие крематории системы Saffire: поджигали внутри огромные листы акрила и стекловолокна. Выяснилось странное: пламя на тонких тканях горит яростнее, а иногда и вовсе движется наперекор воздушному потоку.

Признак Поведение пламени Земля (1G) Конусообразное, направлено вверх, сильная конвекция. Невесомость (0G) Сферическое, медленное, зависит от работы вентиляторов. Луна (1/6G) Затяжное горение, отсутствие эффекта самозатухания.

Проблема тестов «на падение» (в специальных башнях или на самолетах) — время. Ученые получают максимум 25 секунд невесомости. Этого мало, чтобы понять, как поведет себя пожар через пять минут. Это как пытаться изучить изменение климата по прогнозу погоды на завтра. Лунная гравитация — это «золотая середина», которую невозможно долго имитировать на Земле.

"Даже минимальное движение воздуха в ограниченном пространстве, например в лунном модуле, может поддерживать горение там, где на Земле огонь бы захлебнулся продуктами распада", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Экспедицент FM2: поджечь Луну ради науки

Теперь НАСА готовит миссию FM2 (Flammability Flammability Experiment at the Moon). Суть проста: отправить на Луну коробку с датчиками и четырьмя видами топлива. Внутри автономной камеры будут сжигать образцы, пока вокруг — настоящая лунная гравитация. Никаких «самолетов-кошмаров» и пятисекундных падений. Ученые получат минуты чистых данных. Камеры и радиометры зафиксируют каждое движение фронта пламени, чтобы понять, из чего строить будущие корабли.

Это исследование критично, так как старые методы контроля пожаров могут оказаться бесполезными. В США до сих пор полагаются на расчеты, которые годятся для лабораторий Флориды, но не для кратеров Луны. Если материал на Земле не горит, на Луне он может стать идеальным фитилем. Это фундаментальный вызов для всей аэрокосмической отрасли.

"Пожар в замкнутом контуре — это всегда риск интоксикации. Не так страшен огонь, как продукты неполного сгорания, которые в условиях слабой гравитации не оседают, а висят плотным облаком", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Результаты FM2 вряд ли приведут к моментальному переписыванию всех учебников, ведь отправлять такие лаборатории на Луну — удовольствие не из дешевых. Однако игнорировать эти данные — значит сознательно обрекать будущих астронавтов на риск. Луна не прощает ошибок, особенно если эти ошибки допущены еще на стадии проектирования сложных технических систем.

Ответы на популярные вопросы о пожарах в космосе

Почему нельзя просто потушить пожар водой?

В космосе вода в условиях невесомости превратится в хаотично летающие капли, которые могут вызвать короткое замыкание электроники быстрее, чем потушат огонь. К тому же, собрать эту воду потом будет невозможно.

Как космонавты борются с огнем сейчас?

На МКС используют специальные огнетушители с углекислым газом. Главная стратегия — отключение вентиляции, чтобы лишить пламя притока кислорода, и изоляция аварийного отсека.

Почему огонь в космосе сферический?

Из-за отсутствия гравитации нет силы, заставляющей горячий (более легкий) газ подниматься вверх. Пламя равномерно распространяется во всех направлениях от источника топлива.

Может ли огонь гореть в вакууме на поверхности Луны?

Нет, огонь требует окислителя (кислорода). Пожар возможен только внутри герметичных обитаемых модулей или скафандров, где поддерживается атмосфера для дыхания.

