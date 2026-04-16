Россия внедрит систему комплексного обследования для мониторинга биомаркеров долголетия

Процесс преждевременного увядания организма зачастую протекает латентно, проявляясь лишь на этапе глубоких функциональных сбоев. Как сообщает кандидат медицинских наук Элен Мхитарян, выявить раннее старение на начальных стадиях возможно только в ходе специализированных скринингов.

Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use Старение кожи

В России планируется внедрение системы комплексного обследования граждан с 18 лет в профильных медицинских центрах для своевременного мониторинга биомаркеров долголетия.

Современный подход в геронтологии фокусируется на концепции здоровое старение — поддержании высокого качества жизни и предотвращении хронических недугов.

По мнению Мхитарян, которую цитирует MoneyTimes.Ru, крайне важно зафиксировать возрастные трансформации до манифестации симптомов. Это позволяет вовремя замедлить старение, корректируя состояние сердечно-сосудистой системы и когнитивных функций на базе данных высокоточных опросников и аппаратной диагностики.

Специалисты подчеркивают, что биологический возраст нередко опережает паспортные данные из-за агрессивных внешних факторов и образа жизни. Для защиты нейронов и поддержания остроты ума эксперты рекомендуют включать в рацион природные антиоксиданты для памяти.

При своевременном обнаружении несоответствий в работе опорно-двигательного аппарата или сосудов медики могут эффективно воздействовать на ключевые триггеры износа тканей.

"Важно понимать, что на клеточном уровне процессы износа часто связаны с дефицитом микроэлементов и оксидативным стрессом. Например, определенные семена и орехи содержат вещества, необходимые для поддержания регенерации тканей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

"Когда говорим о пожилом пациенте, мы понимаем, что у него уже произошли изменения. Самая главная цель — не просто продлить жизнь людей, а продлить здоровую жизнь. То есть не продолжительность жизни, а именно здоровую жизнь, когда человек живет без сопутствующих хронических заболеваний", — пояснила Мхитарян.

Ответы на популярные вопросы о преждевременном старении

С какого возраста нужно начинать проверку организма на старение?

Медицинские эксперты рекомендуют проходить первый комплексный скрининг в центрах долголетия уже с 18 лет, чтобы определить базовые показатели здоровья.

Можно ли заметить признаки старения самостоятельно?

К сожалению, на ранних этапах изменения незаметны для человека и выявляются только при помощи специализированных медицинских тестов и опросников.

Что такое разрыв между биологическим и паспортным возрастом?

Это состояние, при котором функциональный износ органов и систем происходит быстрее, чем предусмотрено хронологическим возрастом человека.

Реально ли остановить процесс ускоренного старения?

Да, при своевременном выявлении факторов риска в конкретной системе организма (мозг, сердце, суставы) их можно скорректировать и стабилизировать состояние.

Читайте также