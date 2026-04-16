В России 100 тысяч лифтов доехали до срока: почему массовых аварий не ждут
Эксперт-проектировщик Вадим Матевосянц рассказал о роли пуфов в организации входной зоны
Медицина вместо карателей: переход на биотехнологии для защиты цветущего сада
Семья из Уфы лишилась документов и денег на борту самолета авиакомпании Southwind
Конец эпохи интуиции: как жесткие протоколы меняют правила назначения МРТ
Автоэксперт Виноградов сравнил удобство посадки в Lada Iskra с моделями Granta и Vesta
Трофеи с угольным оттенком: на Дону выловили редкую рыбу-мимикрирующего шахтера
Рост спроса на навыки работы с нейросетями наблюдается в оборонной и образовательной сферах
Тревожные факты о качестве родниковой воды: что скрывают природные источники России

Россия внедрит систему комплексного обследования для мониторинга биомаркеров долголетия

Наука

Процесс преждевременного увядания организма зачастую протекает латентно, проявляясь лишь на этапе глубоких функциональных сбоев. Как сообщает кандидат медицинских наук Элен Мхитарян, выявить раннее старение на начальных стадиях возможно только в ходе специализированных скринингов.

Старение кожи
В России планируется внедрение системы комплексного обследования граждан с 18 лет в профильных медицинских центрах для своевременного мониторинга биомаркеров долголетия.

Современный подход в геронтологии фокусируется на концепции здоровое старение — поддержании высокого качества жизни и предотвращении хронических недугов.

По мнению Мхитарян, которую цитирует MoneyTimes.Ru, крайне важно зафиксировать возрастные трансформации до манифестации симптомов. Это позволяет вовремя замедлить старение, корректируя состояние сердечно-сосудистой системы и когнитивных функций на базе данных высокоточных опросников и аппаратной диагностики.

Специалисты подчеркивают, что биологический возраст нередко опережает паспортные данные из-за агрессивных внешних факторов и образа жизни. Для защиты нейронов и поддержания остроты ума эксперты рекомендуют включать в рацион природные антиоксиданты для памяти.

При своевременном обнаружении несоответствий в работе опорно-двигательного аппарата или сосудов медики могут эффективно воздействовать на ключевые триггеры износа тканей.

"Важно понимать, что на клеточном уровне процессы износа часто связаны с дефицитом микроэлементов и оксидативным стрессом. Например, определенные семена и орехи содержат вещества, необходимые для поддержания регенерации тканей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

"Когда говорим о пожилом пациенте, мы понимаем, что у него уже произошли изменения. Самая главная цель — не просто продлить жизнь людей, а продлить здоровую жизнь. То есть не продолжительность жизни, а именно здоровую жизнь, когда человек живет без сопутствующих хронических заболеваний", — пояснила Мхитарян.

Ответы на популярные вопросы о преждевременном старении

С какого возраста нужно начинать проверку организма на старение?

Медицинские эксперты рекомендуют проходить первый комплексный скрининг в центрах долголетия уже с 18 лет, чтобы определить базовые показатели здоровья.

Можно ли заметить признаки старения самостоятельно?

К сожалению, на ранних этапах изменения незаметны для человека и выявляются только при помощи специализированных медицинских тестов и опросников.

Что такое разрыв между биологическим и паспортным возрастом?

Это состояние, при котором функциональный износ органов и систем происходит быстрее, чем предусмотрено хронологическим возрастом человека.

Реально ли остановить процесс ускоренного старения?

Да, при своевременном выявлении факторов риска в конкретной системе организма (мозг, сердце, суставы) их можно скорректировать и стабилизировать состояние.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Вредители и болезни
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Домашние животные
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
Садоводство, цветоводство
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
Популярное
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон

В зимний период организм лесного хищника претерпевает уникальную трансформацию, создавая особый барьер для сохранения ресурсов внутри спящего тела.

33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Последние материалы
Самая глухая точка Земли работает как "кладбище" космических аппаратов
Минобороны Украины внесло в цифровой реестр женщин без медицинского образования
Опасная экономия автовладельцев: чудеса тюнинга топливной системы за 500 рублей
В СССР люди засыпали прямо за обедом: странная болезнь не давала проснуться как прежде
Больше не нужно ждать часами: как профессиональные повара ускоряют варку мяса и бобовых
Саммит на пепелище: война в Иране превратила кипрскую встречу ЕС в похороны экономики
Россия зафиксировала массовое производство ударных беспилотников для ВСУ в Европе
Больше чем ласка: как на самом деле кошки воспринимают наши поцелуи и объятия
Сахарная ловушка: почему опасный уровень глюкозы часто принимают за возрастную норму
Конец эпохи интуиции: как жесткие протоколы меняют правила назначения МРТ
