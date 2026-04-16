Эпидемиологическая угроза в Находке: почему спасатели поспешили убрать останки кита из бухты Мусатова
Курс на океан: как Петропавловская гавань готовится к большому туристическому сезону
Из якутского села прямо к звёздам: как обычные школьники стали операторами орбиты
Конец эпохи чёрных старателей: на Колыме планируют подрывы заброшенных рудников
Работа без выходных: как четырехдневка может изменить повседневную жизнь сотрудников
Обсуждения по легализации облачного хранения данных могут изменить финтех-индустрию
Новый щит для тундры: как частный бизнес берёт под опеку дороги в суровом климате Певека
Цена ошибки — тысячи рублей: сколько стоит легальный лов симы на Сахалине в этом году
От операторов дронов до мастеров производства: кто сразится за призы в Хабаровском крае

Трансплантология в России: 70 медицинских учреждений предлагают бесплатные операции

Наука

Современная трансплантология в России демонстрирует устойчивый рост, предлагая пациентам высокотехнологичную помощь в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Фото: Designed by Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате

По словам главного внештатного специалиста-трансплантолога Минздрава РФ Сергея Готье, наиболее массовой и востребованной операцией в стране остается пересадка почки, которая зачастую служит фундаментом для запуска региональных медицинских программ. Успешная трансплантация почки и других жизненно важных органов сегодня доступна в десятках специализированных центров, обеспечивая гражданам шанс на возвращение к полноценной жизни без финансовых затрат.

На текущий момент в Российской Федерации функционирует около 70 медицинских учреждений, обладающих лицензией на проведение подобных вмешательств, причем программы трансплантации охватывают почти сорок регионов. Готье подчеркнул, что ежегодно отечественные хирурги выполняют около четырех тысяч операций по пересадке органов, включая сердце и печень.

"Для пациентов эта помощь, а также обследование, медикаменты и наблюдение после операции абсолютно бесплатны. Такие операции выполняют около семидесяти учреждений по всей стране, а программы открыты почти в сорока регионах. Флагман направления — Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России", — цитирует академика издание MoneyTimes.Ru.

Развитие системы посмертного и родственного донорства позволяет медикам браться за сложнейшие случаи, включая педиатрическую практику и комбинированные пересадки нескольких органов одновременно.

Особое внимание специалисты уделяют профилактике заболеваний, которые приводят людей на операционный стол. Чтобы нагрузка на здоровье почек не стала критической, эксперты рекомендуют пересмотреть рацион, ведь даже вред газировки может спровоцировать необратимые изменения в тканях фильтрующих органов.

Академик Готье также отметил лидерство российских врачей в области сердечной трансплантологии и активное освоение методов пересадки легких, что требует ювелирной точности и высочайшей квалификации персонала. Развитие этих направлений напрямую зависит от мотивации региональных профессионалов и готовности локальных систем здравоохранения к внедрению сложных протоколов лечения.

"Развитие трансплантологии — это не только триумф хирургии, но и огромная ответственность за долгосрочную реабилитацию пациента. Крайне важно, чтобы после бесплатной операции человек получал бесперебойную лекарственную поддержку для предотвращения отторжения графта, что в России гарантировано государством", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о трансплантологии

Правда ли, что пересадка органов в России платная?

Нет, для граждан Российской Федерации все этапы — от постановки в лист ожидания и высокотехнологичной операции до последующего наблюдения и выдачи дорогостоящих препаратов — осуществляются бесплатно за счет бюджета и средств ОМС.

Какой орган пересаживают чаще всего?

Самой востребованной остается почка. Это связано с высокой распространенностью хронической почечной недостаточности и тем, что такие операции технически лучше отработаны в региональных центрах.

Возможна ли пересадка органов детям?

Да, педиатрическая трансплантология является приоритетным направлением. Она позволяет спасать детей с тяжелыми генетическими аномалиями и врожденными пороками развития печени, сердца и других органов.

Какие виды донорства существуют в РФ?

В России применяется как родственное донорство (когда генетический родственник отдает часть печени или одну почку), так и посмертное донорство, которое регулируется законодательством по принципу презумпции согласия.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Медведицы идут к людям не случайно: в лесу есть враг страшнее человека
Домашние животные
Медведицы идут к людям не случайно: в лесу есть враг страшнее человека
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Бизнес
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Садоводство, цветоводство
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Популярное
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон

В зимний период организм лесного хищника претерпевает уникальную трансформацию, создавая особый барьер для сохранения ресурсов внутри спящего тела.

33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Последние материалы
Работа без выходных: как четырехдневка может изменить повседневную жизнь сотрудников
Обсуждения по легализации облачного хранения данных могут изменить финтех-индустрию
Новый щит для тундры: как частный бизнес берёт под опеку дороги в суровом климате Певека
Цена ошибки — тысячи рублей: сколько стоит легальный лов симы на Сахалине в этом году
Бунт против комфорта: как вернуть к жизни переставшие слушаться стеклоподъемники
От операторов дронов до мастеров производства: кто сразится за призы в Хабаровском крае
Трансплантология в России: 70 медицинских учреждений предлагают бесплатные операции
Специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова оценила выгоду импорта японских автомобилей в Россию
Граница на замке: Петер Мадьяр похоронил мечты Брюсселя о миграционных квотах в Венгрии
Ветеринар Антон Тарасов объяснил причины внезапного уединения собак в доме
