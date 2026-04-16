Трансплантология в России: 70 медицинских учреждений предлагают бесплатные операции

Современная трансплантология в России демонстрирует устойчивый рост, предлагая пациентам высокотехнологичную помощь в рамках программы обязательного медицинского страхования.

По словам главного внештатного специалиста-трансплантолога Минздрава РФ Сергея Готье, наиболее массовой и востребованной операцией в стране остается пересадка почки, которая зачастую служит фундаментом для запуска региональных медицинских программ. Успешная трансплантация почки и других жизненно важных органов сегодня доступна в десятках специализированных центров, обеспечивая гражданам шанс на возвращение к полноценной жизни без финансовых затрат.

На текущий момент в Российской Федерации функционирует около 70 медицинских учреждений, обладающих лицензией на проведение подобных вмешательств, причем программы трансплантации охватывают почти сорок регионов. Готье подчеркнул, что ежегодно отечественные хирурги выполняют около четырех тысяч операций по пересадке органов, включая сердце и печень.

"Для пациентов эта помощь, а также обследование, медикаменты и наблюдение после операции абсолютно бесплатны. Такие операции выполняют около семидесяти учреждений по всей стране, а программы открыты почти в сорока регионах. Флагман направления — Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России", — цитирует академика издание MoneyTimes.Ru.

Развитие системы посмертного и родственного донорства позволяет медикам браться за сложнейшие случаи, включая педиатрическую практику и комбинированные пересадки нескольких органов одновременно.

Особое внимание специалисты уделяют профилактике заболеваний, которые приводят людей на операционный стол. Чтобы нагрузка на здоровье почек не стала критической, эксперты рекомендуют пересмотреть рацион, ведь даже вред газировки может спровоцировать необратимые изменения в тканях фильтрующих органов.

Академик Готье также отметил лидерство российских врачей в области сердечной трансплантологии и активное освоение методов пересадки легких, что требует ювелирной точности и высочайшей квалификации персонала. Развитие этих направлений напрямую зависит от мотивации региональных профессионалов и готовности локальных систем здравоохранения к внедрению сложных протоколов лечения.

"Развитие трансплантологии — это не только триумф хирургии, но и огромная ответственность за долгосрочную реабилитацию пациента. Крайне важно, чтобы после бесплатной операции человек получал бесперебойную лекарственную поддержку для предотвращения отторжения графта, что в России гарантировано государством", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова

Ответы на популярные вопросы о трансплантологии

Правда ли, что пересадка органов в России платная?

Нет, для граждан Российской Федерации все этапы — от постановки в лист ожидания и высокотехнологичной операции до последующего наблюдения и выдачи дорогостоящих препаратов — осуществляются бесплатно за счет бюджета и средств ОМС.

Какой орган пересаживают чаще всего?

Самой востребованной остается почка. Это связано с высокой распространенностью хронической почечной недостаточности и тем, что такие операции технически лучше отработаны в региональных центрах.

Возможна ли пересадка органов детям?

Да, педиатрическая трансплантология является приоритетным направлением. Она позволяет спасать детей с тяжелыми генетическими аномалиями и врожденными пороками развития печени, сердца и других органов.

Какие виды донорства существуют в РФ?

В России применяется как родственное донорство (когда генетический родственник отдает часть печени или одну почку), так и посмертное донорство, которое регулируется законодательством по принципу презумпции согласия.

Читайте также