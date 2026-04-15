Доктор Сергей Богачев объяснил уникальность визита кометы PanSTARRS в Солнечную систему

Наука

Астрофизики фиксируют приближение к Земле редкого небесного тела — кометы PanSTARRS (C/2025 R3), чей период обращения вокруг Солнца составляет внушительные 160-170 тысяч лет. В последний раз этот объект посещал внутренние области Солнечной системы в эпоху палеолита, когда планету населяли мамонты.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Комета в космосе

Доктор физико-математических наук Сергей Богачев, возглавляющий лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН, пояснил, что подобные гости из облака Оорта являются нормой для космоса, хотя для летописи человечества их визит остается уникальным событием.

Несмотря на колоссальный масштаб орбиты, объект считается рядовым и не несет угрозы для нашей планеты, проходя на дистанции в десятки миллионов километров. Ученый отметил, что разглядеть комету невооруженным глазом практически невозможно: даже в мощную оптику она выглядит лишь как слабое туманное пятно.

Как сообщается на сайте NewsInfo, сейчас тело проходит через перигелий, из-за чего оно буквально "тонет" в солнечном сиянии, затрудняя наблюдения даже для профессионалов.

Для тех, кто все же планирует попытку поиска PanSTARRS, Богачев рекомендует смотреть на восток непосредственно перед рассветом. Астрофизик подчеркнул, что текущий всплеск интереса к объекту вызван скорее затишьем в небесной канцелярии, чем яркостью самой кометы.

Между тем, другая известная странница — межзвездная комета 3I/ATLAS — уже покидает наши пределы, уходя в глубокий космос без шанса на возвращение, что заставляет ученых пересмотреть реальность наших представлений об одиночестве Земли во Вселенной.

"Хотя комета PanSTARRS не станет великим астрономическим шоу, ее визит важен для понимания динамики внешних границ нашей системы. Такие объекты — это 'капсулы времени', несущие реликтовое вещество, сохранившееся со времен формирования планет", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Стоит помнить, что космос полон более динамичных угроз: ранее эксперты обсуждали, что риск столкновения астероида с Луной или Землей требует постоянного мониторинга. Даже если комета кажется безобидной вспышкой, изучение траекторий помогает совершенствовать системы защиты.

История Земли уже знает примеры, когда метеоритный кратер возрастом в миллиарды лет становился ключом к разгадке глобальных катастроф прошлого.

Ответы на популярные вопросы о кометах

Можно ли увидеть комету PanSTARRS без телескопа?

Нет, объект слишком тусклый для невооруженного глаза; даже в бинокль он будет выглядеть как едва заметное размытое пятнышко.

Представляет ли эта комета опасность для людей?

Комета проходит на безопасном расстоянии в десятки миллионов километров и не имеет шансов столкнуться с Землей.

Где и когда лучше всего искать ее на небе?

Наилучшее время — предрассветные часы, смотреть необходимо низко над горизонтом в восточном направлении, где восходит солнце.

Вернется ли эта комета к Земле в ближайшем будущем?

Нет, из-за огромного периода обращения ее следующее возвращение ожидается не ранее чем через 160 тысяч лет.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
