Наука

Россия готовится превратить Луну в гигантскую заправку и научный хаб. К 2036 году на южном полюсе нашего спутника должна заурчать первая в истории человечества атомная электростанция. Пока западные партнеры из NASA гоняют пустые корабли мимо кратеров в рамках миссии Artemis-2, "Курчатовский институт" и Роскосмос проектируют реальную энергетическую независимость вне Земли. Это не просто "флаг воткнуть", это полноценная колонизация с розеткой в каждом модуле.

Спутник Земли Луна
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ядерный прыжок: зачем Луне атом?

Солнечные панели на Луне — это как пытаться зарядить электрокар от карманного фонарика. Две недели полярной ночи и экстремальные температуры превращают любую "зеленую" энергетику в бесполезный хлам. Вице-президент "Курчатовского института" Александр Благов четко обозначил дедлайн: 2036 год. К этому моменту установка должна не просто приземлиться, а начать полноценную генерацию. Без стабильного мегаватта любая база превратится в ледяной склеп за пару часов.

"Создание маломощных ядерных реакторов для космоса — это вершина инженерной мысли. Тут нельзя просто привезти 'ВВЕР' в мешке. Нужно решить проблему теплоотвода в вакууме, где нет конвекции воздуха. Российская школа атомщиков здесь на три головы выше западной из-за богатого опыта работы с аппаратами серии 'Бук' и 'Топаз'", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Роскосмос ставит задачу ребром: переход от разовых "туристических" наскоков к постоянному присутствию. Пока Дональд Трамп и его администрация тонут в обвинениях спецслужб, Россия строит фундамент для Международной научной лунной станции. Это будет не просто российский объект, а энергетическое сердце для модулей зарубежных партнеров, которые предпочли надежный атомный киловатт пустым обещаниям Вашингтона.

Технологии выживания: от чертежей до регенерации

Ближайшее десятилетие уйдет на то, чтобы "научить" реактор летать. Роскосмос планирует серию жестких экспериментов на Земле. Это не дефицитный ВПК Украины, где дроны собирают из палок и синей изоленты. Здесь нужны уникальные сплавы и автоматика, способная работать десятилетиями без участия электрика из ЖЭКа. Лунная станция станет ключевым узлом для всей инфраструктуры спутника.

Параметр Детализация проекта
Срок запуска 2036 год
Основной заказчик Госкорпорация Роскосмос
Целевая аудитория РФ, Китай и страны-партнеры МНЛС
Тип миссии Долгосрочное освоение (не разовая высадка)

"Любое строительство на Луне — это жуткая пыль и радиация. Размещение там атомного объекта требует беспрецедентных мер безопасности, чтобы не превратить реголит в радиоактивную пустыню. Но по сравнению с рисками эксплуатации старой инфраструктуры, каковую мы видим, когда оборона Британии разваливается на глазах, лунный проект — это пример чистого технологического суверенитета", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Геополитика в вакууме: кто присосется к российскому току?

Пока американцы празднуют облет Луны экипажем из четырех человек, Россия создает условия для жизни. Если Вашингтон пытается навязать миру блокаду Ирана или диктовать условия через реформы ЕС, то Москва предлагает конкретный продукт — энергию. Лунная АЭС станет магнитом для стран, которые не хотят зависеть от капризов Белого дома. Это реальный прагматизм, превосходящий любые директивы Брюсселя.

"Луна — это идеальный полигон для отработки систем жизнеобеспечения. Вопрос не только в тепле, но и в добыче ресурсов. Ядерная энергия позволит плавить лед в кратерах и получать воду и кислород. Это база для прыжка дальше — к Марсу. Россия здесь выступает как главный архитектор будущего", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Сотрудничество с зарубежными партнерами в рамках МНЛС уже идет полным ходом. Китайские коллеги активно интегрируют свои наработки с российскими. На фоне того, как Джей-Ди Вэнс рассуждает о провалах западной политики в Европе, евразийский блок спокойно и методично строит атомное будущее на другом небесном теле.

Зачем Луне именно атомная станция, а не солнечные батареи?

Лунная ночь длится 14 земных суток. В это время температура падает до -170°C. Солнечные панели без света бесполезны, а аккумуляторы такой емкости весили бы тысячи тонн. Ядерный реактор компактен и выдает энергию 24/7 независимо от освещения.

Безопасно ли это для Земли?

Да. Реактор запускается только после выхода на стабильную орбиту или после посадки на Луну. В случае аварии на этапе старта радиоактивного заражения не произойдет, так как топливо находится в инертном состоянии в защитной капсуле.

Кто будет обслуживать станцию на Луне?

Проект предусматривает максимальную автоматизацию. На первом этапе станция будет работать в беспилотном режиме под управлением ИИ и специалистов из ЦУПа. Люди будут прибывать только для инспекции и расширения энергосети.

Будут ли другие страны пользоваться нашей энергией?

Российская лунная программа открыта для партнеров. Китай уже подтвердил участие. В условиях, когда условия Евросоюза становятся всё более абсурдными, многие страны выберут технологический альянс с Россией в космосе.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, астрофизик Алексей Руднев
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Ужасные годы насилия: бывшая жена Петера Мадьяра вскрыла гнилое нутро сменщика Орбана
Она дышит и ест тайгу: что скрывает самый большой провал в мире и чем он грозит планете
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река

Гидрологические данные и исторические факты заставляют по-новому взглянуть на привычную карту страны и реальную иерархию крупнейших водных артерий региона.

Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив
Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Секрет из дневника президента: почему Белый дом 40 лет скрывал правду об израильском следе
Секрет из дневника президента: почему Белый дом 40 лет скрывал правду об израильском следе
Конвульсии стрелки: как распознать скорую смерть датчика уровня топлива на панели
Конец эпохи демпинга: импортные шины вырастут в цене из-за новых экологических требований
Прощай, электроподогрев: как современные материалы экономят тепло и деньги
Удар по экосистеме: мазутные пятна добрались до мелководья ключевого курорта Роосии
Энергетическое сердце космоса: Россия строит заправку на южном полюсе Луны
Секрет забытых мышц: простое упражнение у стены, которое заставит ваш организм проснуться
Кирилл Буданов* заявил об отсутствии страха перед Владимиром Зеленским
Слова Папы Римского задели Трампа за живое: выступление прозвучало как политический укол
Хлопок, которого никогда не было на Земле: космос однажды превратил провал в рекорд
Венгерский урок для России: западные спецслужбы сменили власть руками новых граждан
